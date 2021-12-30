Бил по голове и бросал об пол: отец жестоко наказал трехмесячного сына, который раздражал его своим плачем

Бил по голове и бросал об пол: отец жестоко наказал трехмесячного сына, который раздражал его своим плачем

Сейчас мальчик вместе с матерью находится в нейрохирургическом отделении областной больницы.

В Винницкой области отец жестоко избил трехмесячного сына. Мужчина был нетрезв, а младенец раздражал его своим плачем. Мать пыталась защитить ребенка, однако мужчина выгнал ее из дома.

О том, что сейчас с ребенком и накажут ли тирана – 30 декабря говорится в сюжете ТСН.19.30.

Соседям, к которым мать мальчика прибежала за помощью, удалось забрать ребенка у отца.

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В областной больнице, куда доставили ребенка, врачи диагностировали у малыша ушибы и сотрясение мозга. К отцу выехал наряд полиции.

Малыш в больнице, потому что испугался, говорит 23-летний отец. То, что бил Алексея, мужчина отрицает, но всего не помнит, потому что был нетрезв.

"Взял ребенка, он плакала. Качал. Подошел к дивану, отвлекся, ребенок упал, ударился о перило. Я не намеренно это сделал. Я детей не обижаю. У моего ребенка все есть", — рассказал свою версию событий Богдан Тарасюк.

В то же время, медики убеждены, что так удариться сам младенец не мог.

Семья – неблагонадежная, но на учете не состояла, говорят в сельсовете. 23-летний отец уже судим и часто пьянствовал. У его 18-летней жены не было своего жилья, поэтому, когда родила, вынуждена была переехать к мужу. Хотя к ней претензий нет.

Женщина также из многодетной семьи, живущей в маленьком домике. Поэтому ее родители не могут забрать свою дочь с ее ребенком.

Сейчас мальчик вместе с матерью находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. Соцслужбы забирать ребенка из семьи пока не планируют, но и против того, чтобы Алексей возвращался к отцу.

"Переговоры ведутся с областным центром пострадавших от домашнего насилия, куда однозначно будет переведена мама с ребенком. Я категорически против, чтобы они совместно проживали, имея информацию от окружения села, что физическое насилие в этой семье происходило неоднократно. Он избивал женщину, просто она это скрывала", — отметил заведующий соцслужбы г. Калиновки Юрий Вдовиченко.

В Винницкой области отец жестоко избил трехмесячного сына | Новости Украины

Тем временем отец в полиции дает показания. Его не задержали, ведь уголовное производство было открыто за легкие телесные повреждения.

В полиции говорят, что привлечь к уголовной ответственности отца возможно только после экспертизы. Ее будут делать после выздоровления малыша. А также тогда, когда будет заявление от матери о насилии в семье. Напишет ли его 18-летняя Анна – неизвестно.

Напомним:

В Харькове парень открыто через соцсети пожаловался на издевательство отца и бездействие полиции. Парень открыто заявил о проблемах в его семье и семейном насилии со стороны нетрезвого отца.

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