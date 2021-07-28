Бил, угрожал молотком и отбирал деньги: в Виннице задержали дерзкого грабителя

Мужчине грозит восемь лет тюрьмы.

Бил витрину и угрожал молотком. В Виннице дерзко ограбили несколько кредитных союзов. Вор был один. В помещение заходил в маске, закрывал за собой дверь и забирал у кассиров выручку.

На одном видео с камер наблюдения видно, как мужчина хватает перепуганную сотрудницу и выгребает деньги из сейфа. На другом — кассиры сами отдают выручку. В общем злоумышленник украл 20 000 гривен. Подозреваемого задержали после второго разбойного нападения. Мужчине 56 лет, он нигде не работает.



"Лицо причастно к еще одному аналогичному преступлению, совершенному в мае 2021 года. В настоящее время подозреваемый под стражей, за совершение преступления грозит восемь лет лишения свободы", — сообщил руководитель уголовного розыска полиции Винницкой области Андрей Дамзин.

Напомним, что в Винницкой области легковушку подмяло под грузовик: двое погибших. Авария произошла вечером на трассе — 45-летний мужчина за рулем "Мерседеса" пошел на обгон и столкнулся с грузовиком.

Новости Украины: в Виннице нагло ограбили несколько кредитных союзов

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