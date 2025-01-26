Била другую по лицу: в Киеве несовершеннолетние девушки устроили жестокую драку

В Киеве произошла еще одна потасовка между подростками. В этот раз кулачные бои устроили между собой несовершеннолетние девушки на Троещине. В Сети пишут, что конфликт возник у одного из супермаркетов.

В полиции Киева сообщили ТСН.ua, что к ним с заявлениями никто из участников потасовки не обращался. Однако полиция отреагировала на появившееся в Сети видео.

"Мы же установили участников драки. Это девочки 13 и 14 лет. Между ними возник конфликт. Одна из девушек ударила другую по лицу. По факту избиения начато уголовное производство по части 1 статьи 125 – умышленное легкое телесное повреждение. Устанавливаем все обстоятельства и детали конфликта между несовершеннолетними", — сообщили в ведомстве.

В Киеве девушки устроили драку

Там также уточнили, что мать одной из девушек была приглашена в полицию для объяснений. Она, как это обычно бывает, ничего не знала о драке с участием своего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Киевской области подростки в подвале избили парня. Делом уже занялась полиция. Больше об инциденте читайте в новости.

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