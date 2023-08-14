Била "Калибрамы" и БПЛА: все подробности мощной атаки РФ по Одессе (фото, видео)

В ночь на 14 августа Россия атаковала Одессу. оккупанты били по гражданским объектам, повредили гипермаркет Fozzy, в результате атаки пострадавшие.

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Били ракетами "Калибр" и беспилотниками

По данным ОК "Юг", враг атаковал Одессу ракетами из Черного моря "Калибрами" и ударными беспилотниками. Обломки от вражеских целей повредили общежитие одного из учебных заведений и супермаркет Fozzy, а затем вспыхнул пожар.

"В результате сбития ракет, которые враг направил в центр города Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, избиты припаркованные рядом автомобили.

На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией", — говорится в сообщении.

Предварительно было известно о трех пострадавших — это сотрудники супермаркета. Двое из них госпитализированы. Им оказана медицинская помощь.

Утром глава ОВА Олег Кипер добавил, что все цели ПВО сбила. Однако попадавшие обломки нанесли ущерб гражданским объектам. Так, кроме общежития и супермаркета, известно о падении обломков на жилой дом.

"Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна, повреждены припаркованные рядом автомобили. На трех объектах возникли пожары. На месте работают все соответствующие службы. Известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Всем оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы", — сообщил он.

Ночная атака по Одессе 14 августа. ФОТО: Андрей Ермак/Telegram / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Какова была цель атаки

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 14 августа отметила, что целью россиян был центр, поэтому ракеты и дроны приходилось сбивать над жилыми кварталами.

"А это значит, что именно туда враг направлял ракеты. И, в частности, от падения обломков ракет произошел пожар и в супермаркете. Люди получили ранения от взрывных волн и падения тех предметов, которые были в супермаркете", – отметила она, отметив, что не исключено, что под угрозой находилась портовая инфраструктура.

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Последствия вражеского удара

Из-за атаки России пожар возник в супермаркете, жилом доме и общежитии. Руководитель Офиса Андрей Ермак опубликовал видео пожара в гипермаркете Fozzy. На кадрах видны масштабы пожара. Большие языки огня поднимаются высоко в небо, дым виден в нескольких километрах.

Утром в Сети появились кадры, на которых видны последствия атаки – супермаркета почти нет.

Также в социальных сетях жители Одессы публикуют видео пожаров, возникших в общежитии и жилом доме.

Ночная атака по Одессе: появилось видео мощного пожара в известном гипермаркете

Как сообщили в городском совете, во время ночной атаки по Одессе пострадали 7 учебных заведений. 6 в Приморском районе и 1 в Хаджибейском. В детских садах, школах и центрах развития повреждены окна и двери. На данный момент проводятся работы по ликвидации последствий.

Как сообщалось ранее, оккупанты трижды атаковали ночью Одесщину ударными дронами и ракетами "Калибр".

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