Била по лицу, потому что не хотел делать аппликацию: в Житомире мать обвиняет воспитательницу в насилии

Била по лицу, потому что не хотел делать аппликацию: в Житомире мать обвиняет воспитательницу в насилии

Если вину воспитательницы докажут, ей грозят исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет.

В Житомире мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу в применении силы. Она якобы била ребенка по лицу, потому что не хотел делать аппликацию. Педагог все отрицает. А в садике говорят – у нее безупречная репутация.

О том, поверят ли этому полиция и чиновники от образования — 9 ноября речь шла в сюжете ТСН.19:30.

Мама говорит, синяк на щеке сына заметила, когда пришли домой.

"Начала рассматривать, увидела – что это след от удара. Мне это показалось не нормальным и я начала расспрашивать ребенка", – рассказывает Татьяна Добровольская.

Татьяна выложила фото в родительскую группу. Несколько родителей написали — их дети видели, как воспитательница ударила Виктора, потому что тот не хотел делать аппликацию:

Мой ребенок сказал, что действительно Снежана Николаевна ударила Виктора по лицу и все дети видели это.

Я шокирована, моя Соломия тоже говорит, что воспитательница ударила, потому что он не хотел садиться возле девочек и мальчиков, делать петушка.

Но воспитательница, утверждает Татьяна – все возражала. В настоящее время педагог в отпуске. О ее реакции рассказывает заведующая.

"Она сказала: Я ничего не делала. Я такого не могла", – отметила Тамара Касьянчук.

Также читайте Снимала украшения со спящих малышей и сбывала в ломбарды: воспитатель детского сада в Мариуполе обворовывала воспитанников

По словам заведующей, воспитательница сама была шокирована и уверяет, что синяк ребенок получил не в садике, потому что никто из тех, кто работал именно с этим ребенком, его не заметил. Кроме того, мама, когда забирала сына, никаких замечаний не имела.

За восемь лет работы – никакой жалобы – говорит руководительница о подчиненной. В тот день Виктор с улыбкой бежал к воспитательнице. Это, мол, видно на видео с камер наблюдения, которое показывали маме.

Но мама неумолима. В травмпункте зафиксировала след от удара. Написала жалобу в отдел образования.

"Мы подключим психологов, анкетирование родителей. Оно будет тоже важно, чтобы понять ситуацию. Не буду утверждать, произошел ли этот факт или не состоялся, но сам факт — описанный в жалобе — он не допустим", — отметила первая заместитель руководителя департамента отдела образования Светлана Ковтуненко.

А еще Татьяна отнесла жалобу в полицию — там открыли производство за нанесение легких телесных повреждений.

"Работают ювенальные инспекторы, работают дознаватели, собирают информацию об обстоятельствах происшествия", — рассказали правоохранители.

Новости Житомира: мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу детсада в применении силы

А вот переводить сына в другую группу мать отказалась. Сейчас 6-летний Виктор уже несколько дней не ходит в садик.

"Я сказала, а почему жертва насилия должна переходить в другую группу. Я хочу, чтобы мой ребенок был защищен. И я хочу, чтобы другие дети, которые там будут учиться после моего ребенка, также были защищены", — отмечает женщина.

Если вину воспитательницы докажут ей грозят исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет.

Напомним:

В Запорожье суд вынес приговор воспитательнице дошкольного учреждения, которая вышла на прогулку с детьми, а одного малыша забыла в группе. В это время 4-летний ребенок сам захотел выйти на улицу и выпал из окна.

А в Днепре воспитательница одного из детских садов грубостью довела до слез четырехлетнего мальчика. А по словам мамы малыша, к нему также применялось физическое влияние. Аудиозапись инцидента мама ребенка впоследствии выложила в социальные сети. Его сделал сам малыш, который записал на диктофон смарт-часов, что проходит в группе .

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку