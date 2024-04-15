Била ребенка в автобусе, а ответит за мелкое хулиганство: детали скандала со "злой бабулей" в Киеве

Полиция Киева установила личность женщины, которая в автобусе перед пассажирами ударила маленькую девочку, с которой вместе ехала. Она не родная бабушка девочки, а присматривала за ребенком, когда мать была на работе.

"Это местная жительница 1948 года рождения. Она ухаживает за девочкой, когда мать ребенка на работе. В отношении женщины составлен административный протокол, по части 1 статьи 173 — мелкое хулиганство, и направлен в Днепровский районный суд для принятия решения", — рассказали ТСН.ua в полиции Киев.

Там добавляют, что мать девочки отказалась от написания заявления, а также от прохождения ребенком судмедэкспертизы относительно полученных побоев.

"Сама же виновница скандала, женщина 1948 года рождения, принесла извинения за свои действия перед семьей", — добавляют в полиции Киева.

Напомним, ранее в Сеть попало видео, как няня-пенсионерка била и толкала маленькую девочку на глазах у пассажиров автобуса. Действия женщины очень возмутили пользователей Сети. Люди потребовали привлечь няню-пенсионерку к уголовной ответственности.

В Киеве няня-пенсионерка била ребенка на глазах у пассажиров

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