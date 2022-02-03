Билет на автобус, а вдобавок бесплатный концерт: на Закарпатье курсирует необычная маршрутка

Водителя местные жители называют "наш Глазовой".

В Закарпатье водитель рейсового автобуса между поездками развлекает пассажиров песнями и спектаклями, а также угощает конфетами. В течение дня дает до десяти мини-концертов. Пассажиры такими поездками удовлетворены и не жалеют ни аплодисментов, ни денег.

Подробнее о водителе — в сюжете ТСН.Ранок 3 февраля.

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По расписанию у водителя концерт. В автобусе уже заждались зрители. Перед поездкой водитель обязательно угостит всех конфетой. В закарпатском городке Свалява водитель Михаил Стретович – это настоящая звезда. Местные жители называют его "наш Глазовой" – в честь автора юморесок, которыми их развлекает.

"Чем вы больше смеетесь, когда я что-то рассказываю, тем больше вы меня заряжаете как аккумулятор. Вы мне энергии даете", — говорит водитель Михаил. Уже больше пяти лет он ежедневно дает не менее десяти концертов на колесах.

На Закарпатье водитель автобуса развлекает пассажиров песнями и спектаклями

Свой автобус называет Ватрой. Между поездками его убирает и насыпает новых конфет. "Ну, многие люди не знают, что такое ватра. Я им говорю. Ватра – это огонь. Три в одном: огонь-автобус, огонь-рейс и огонь-шофер", — делится мужчина.

Главным дял себя считает даже не создавать настроение, а просто никому его не портить. Михаил уже пенсионер, а потому мог бы не работать. Впрочем, без работы себя не мыслит.

Корреспондентка ТСН Светлана Денищук.