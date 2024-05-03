Били барана и вредили свиньи: в Ровно возник скандал из-за издевательств над животными

Людей возмутило такое поведение.
В ровенском парке исторической реконструкции "Оствица" камеры зафиксировали двух парней обижающих животных.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.
Жителей парка исторической реконструкции "Оствица" хорошо знают не только в Ривном, но и в разных уголках Украины. Следят за их жизнью в соцсетях.
Но последние опубликованные видео вызвали шквал возмущения у пользователей: камеры наблюдения зафиксировали, как двое неизвестных бьют барана Босю деревянным бревном по голове. А еще вредили свинье Фросе.
"Фроси какую-то там камушек бросили тоже в избушку Подходили к одной из нутрий. Один из ребят хотел взять ее за хвост и швырнуть в воду, чтобы второй снял на видео", - говорит Юрий Ойцюсь, руководитель клуба исторической реконструкции "Оствица".
Людей возмутило такое поведение. Сотни комментариев с возмущениями и в соцсетях. Потому что онлайн показывают не только жизнь животных, они помогают собирать средства на ВСУ.
"Я снимаю видео, монтирую, выкладываю и даю ссылку на сбор. И у каждого из животных своя история. Нутрия пришла сама и дала потомство. Джина здесь оказалась после потери хозяина. Это коза одного из наших товарищей, который умер. А вот Бося это сейчас такой ласковый, когда появился на "Оствице" был очень агрессивным", - отмечает Юрий.
Свинья Фрося здесь, потому что ее хозяин служит в ВСУ. Бося же, которого неизвестные били по голове бревном, тоже рогатая звезда.
Тех, кто обижал этих животных, принялись искать копы. Но обидчики сами пришли в полицию.
"Мы сами не хотели наносить какой-то вред животным. Потому что мы знаем, что бараны так играют типа всякими такими штуками", — говорят обидчики.
Между тем, чтобы утешить Босю жители несут ему вкусности. А он с другими жителями "Оствицы" продолжает собирать на ВСУ.
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