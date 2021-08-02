Били и не гнушались вещами: в Киеве россиянин сколотил банду, которая обчистила 150 иностранцев

Били и не гнушались вещами: в Киеве россиянин сколотил банду, которая обчистила 150 иностранцев

Десяти нападавшим уже объявили о подозрении.

Знакомства, заканчивающиеся избиениями и грабежами. В столице разоблачили банду, которая обчистила полторы сотни иностранцев. Девушки заманивали бизнесменов и туристов в кальянные, а уже там другие участники группировки нападали на мужчин и требовали деньги.

О преступной схеме 2 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

"На полу меня били примерно 10 человек, я видел их лица, но сейчас не мог бы узнать", — вспоминает один из пострадавших, чем завершился его поход в бар, куда его позвала девушка.

Иностранцев девушки находили на сайтах знакомств, уже потом приглашали в несколько конкретных заведений, ну а там их ждали "свои" люди.

"Когда я зашел в бар, то обратил внимание, что там было очень много молодых людей", — продолжает пострадавший.

Делали вид, что они посетители и работники, на самом деле обязанности у них были другие. Сначала официант выносил чек с суммой, завышенной в десять раз, потом за дело брались ребята.

"Когда человек не соглашался с оплатой того или иного чека, понимал, что он завышен, его приглашали для выяснения обстоятельств и уже без внимания посетителей происходило насилие", — рассказывает Олег Киппер.

Если же денег им было мало, не гнушались и вещами.

Новости Украины: в Киеве разоблачили банду, которая очистила 150 иностранцев

"Крепкий бородатый мужчина увидел, что у меня есть золотая цепь на шее и сорвал ее", — говорит пострадавший.

Шайку сколотил россиянин, объявленный в розыск за мошенничество в своей стране. К тому же — по информации полиции — он еще и владелец кальянной, где нападали на иностранцев.

Сейчас лица девяти девушек, которые приводили иностранцев на кальян, уже установили, но их не задержали.

Сейчас полиция проверяет их действия, устанавливает, был ли у них сговор с организаторами.

Зато десяти нападавшим объявили о подозрении. Если их вину докажут — могут отправить за решетку минимум на 7 лет.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку