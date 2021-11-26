Били клюшкой, топили и закопали на кладбище: жуткие подробности расправы над таксистом

Били клюшкой, топили и закопали на кладбище: жуткие подробности расправы над таксистом

Мужчину буквально похоронили заживо.

В городе Киверцы на Волыни группа молодых людей жестоко избила местного 34-летнего таксиста. Затем его вывезли на кладбище, заставили выкопать могилу и засыпали землей. Мужчина чудом выжил. Сейчас за его жизни борются медики.

О подробностях ужасного случая – 25 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как выяснилось, перед тем, как бросить его в яму – мужчину пытали в течение трех часов. Его били клюшкой для гольфа, мечом и даже стреляли над головой, погружали в воду. Также у мужчины забрали телефон и автомобиль.

По предварительным данным, один из нападавших ему задолжал деньги. Назначил встречу дома, чтобы якобы отдать долг.

Двое человек уже задержаны. Это местные жители 23 и 30 лет, им уже сообщили о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины.

На Волыни группа молодых людей жестоко избила таксиста, а затем засыпала его землей на кладбище

Сколько всего было нападавших – в полиции выясняется. За разбой и угон автомобиля им грозит до десяти лет заключения. Но дело могут и переквалифицировать. Завтра нападающим, вероятнее всего, будут выбирать меру пресечения.

Напомним:

На проспекте Грушевского в Луцке 15-летний парень, применив перечный баллончик, ограбил 25-летнего водителя такси. Грабитель отобрал у пострадавшего мобильный телефон iPhone стоимостью более 4 тыс. грн.

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