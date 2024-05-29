Били ногами, резиновыми дубинками и палками: шокирующие детали пыток заключенных в колониях Украины

Следователи ДБР обнаружили, что в одной из украинских тюрем на Полтавщине служащие занимались вымогательством и жестоко обращались с заключенными.

Скандал в украинских тюрьмах. Государственное бюро расследований разоблачило масштабную систему пыток заключенных. Систематические избиения, издевательства и поборы сразу в нескольких колониях в разных регионах Украины.

Что узнали следователи, кто участвовал в пытках и зачем, а также что угрожает жандармам? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Жуткая новость

29 мая Государственное бюро расследований опубликовало жуткую новость. Следователи ДБР после тщательного анализа и проверок обнаружили, что в одной из украинских тюрем на Полтавщине служащие занимались вымогательством и жестоко обращались с заключенными.



“Работники ДБР разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Сообщено о подозрении четырем должностным лицам Государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№16)». В ходе расследования были разоблачены многочисленные факты издевательств и избиений лиц, отбывавших наказание в колониях. Следствием установлено, что жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Процесс выявления лиц, ставших жертвами должностных лиц колонии, продолжается», — говорится в сообщении.

В ДБР заявили, что имеют даже видеодоказательства позорного поведения со стороны нескольких работников "Божковской исправительной колонии". По словам следователей, в этой тюрьме избиения и угнетения ждали почти всех вновь прибывших осужденных. Также выясняется, были ли случаи смерти из-за жестокого обращения.

“Новоприбывшим угрожали поселением среди «отвергнутых в целом» заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания. Пока проверяется информация даже о фактах смерти от побоев. Установлено, в частности, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приемки, во время которой вновь прибывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Среди прочего, например, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных», — сообщили в ДБР.

Пытали не только на Полтавщине

Да и это еще далековато не все! В ДБР заявили, что располагают информацией о пытках и в других исправительных учреждениях страны. Подобная пытка якобы происходила систематически и сразу в нескольких тюрьмах в разных регионах. В каких именно – пока что не уточняют.

“В материалах также содержатся и другие факты пыток в этом и других исправительных учреждениях, которые сейчас являются предметом исследования. Четверым должностным лицам Государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№16)» сообщено о подозрении по части второй статьи 127 (пытки) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 2812-ІХ от 01.12.2022)”, — говорится в сообщении .

Именно поэтому следователи уже пошли "наверх" и проверяют не просто тюрьмы и их местное руководство, но и проводят обыски в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГКВД и руководителя этого учреждения. Он подозревается в умышленной организации системы поборов из заключенных для собственного обогащения.

“Проводится работа по установлению других фактов пыток и сбору доказательств о причастности других должностных лиц колонии, в том числе руководящего состава. Также проводятся следственные действия в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГКВД и руководителя этого учреждения. Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных учреждениях исполнения уголовных наказаний, проверяются также основания получения им в частную собственность имущества, значительно превышающей его официальные доходы. Речь идет о многочисленных квартирах, офисных помещениях и элитных автомобилях. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины», — сообщили в ДБР.

Там уточнили, что палачам грозит до 10 лет тюрьмы.

В то же время, СМИ сообщили, что 28 мая правоохранители проводили обыски у руководителя Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГКВС Георгия Романова.

Напомним, что недавно Верховная Рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных вступать в ряды ВСУ, а в обмен на это получать амнистию. В сети уже есть фотографии, как известные украинские бригады проводят агитацию в исправительных колониях, призывая осужденных стать на защиту родине. А такие позорные действия представителей государства в колониях уж точно не будут мотивировать заключенных помогать собственной стране.

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