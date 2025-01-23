Били, опираясь на подростка: избиение девочки в Белой Церкви обросло новыми деталями

В Сети снова всплыли новые детали и они не укладываются в голове. Громкие заявления сделали уполномоченная президента Украины по правам ребенка, а также мать одного из подозреваемых. А еще стало известно, есть ли среди фигурантов преступления родственники влиятельных лиц.

Все подробности – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Жестокое избиение девочки на Киевщине

В течение этой недели в истории с избиением 12-летней девочки в Белой Церкви каждый день появлялись обновления. С последнего – 22 января Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 16-летнего парня, подозреваемого в избиении девочки. Он будет находиться под стражей до 20 марта без права внесения залога. Мать подозреваемого в пытках девочки в Белой Церкви заявила, что они будут подавать апелляцию, потому что: "Вину должен понести не только он один".

"Из одного ребенка виноватого делать никто не будет. А он один, и из него сделали демона. Хотя на самом деле это не так."

Между тем, 16-летний подросток заявил, что сожалеет о совершенном, но в дальнейшем комментировать инцидент отказался.

Пострадавшую девочку поддерживают психологи / Фото: скриншот с видео

Реакция уполномоченного президента Украины по правам ребенка

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук в эфире телеканала Эспрессо заявила, что за то, что сделали с 12-летней девочкой, должны быть наказаны и сами дети, и их родители. Она отметила, что ее возмущают призывы к расправе над детьми, отметив, что их такими воспитали родители, которые должны разделить ответственность.

С чего все началось?

Напомним, что началось все с видео, на котором запечатлены издевательства старшеклассников над девочкой. Эти кадры попали в Сеть. Подростки били девочку ногами, руками, клеили на голову жевательную резинку и требовали деньги – 15 тысяч гривен. В частности, злоумышленники отобрали у нее мобильный телефон, а издевательство снимали на видео. Удары по телу девушки наносили как ребята, так и девушки. На видео слышно, как девочке говорят, что ее "закопают в луже". А после слов "праздник приближается" и изречения "день святого избиения" один из присутствующих начал читать "Отче наш". В этот момент девочке снова распылили в лицо неизвестное вещество и нанесли удар по голове. Словом, вам нужно это увидеть и услышать.

Избиение девушки в Белой церкви/Скриншот

Реакция сети

В общей сложности на эту ситуацию обратили внимание тысячи украинцев, среди них было много блоггеров. Они призывали установить и наказать виновных. Украинцы в Сети тоже активно реагируют на призывы и требуют справедливого наказания. В частности, эмоционально отреагировал на вопиющий инцидент с девочкой и украинский певец Тарас Тополя. На своей странице в Facebook он отметил, что группа "Антитела" будет следить за развитием событий вокруг этой истории.

Что говорят в полиции?

Начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан сообщил, что в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви принимали участие 10 подростков. Имена участников уже установлены. Первоначально нападающим инкриминировали легкие телесные повреждения. Но после резонанса подозрение было пересмотрено. В настоящее время всех подозревают в пытках, а 16-летнего парня, который ударил ее по голове и распилил в лицо газовый баллончик – еще и в требовании средств во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Избиение 12-летней девочки уже расследует полиция / Фото: скриншот с видео

Разговор с тетей потерпевшей

Пока правоохранители выполняли свою работу, стали известны ключевые подробности жестоких издевательств над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области группы подростков. Они проливают свет на то, почему подросток Ярослава стал объектом издевательств со стороны своих сверстников. ТСН.ua разыскал и пообщался с крестной Ярославы – Наталией Яковлевой.

"До полномасштабного вторжения Ярослава с семьей жила в Иванкове Киевской области. Недалеко от их дома россияне тогда разместили ракетные установки, нацеленные на Киев. Ребенок многое пережил тогда."

Женщина добавляет, что впоследствии их семье удалось скрыться оттуда. Ребенок начал адаптироваться к мирной жизни в Белой Церкви – занимался спортом, ходил в бассейн, пытался найти друзей. Девочка очень любит своего отца. Когда он приезжает домой, для нее это настоящий праздник. По данным открытых источников, он военнослужащий. Ярослава очень любит животных – у нее есть два кота, собачка. Она очень хороша, хотя и была очень испугана пережитым.

Что говорят в семье Ярославы?

Крестная пострадавшей Ярославы рассказала еще одну версию и хронологию событий.

"Расскажу вам то, что мне рассказала об этих событиях Яся. За две недели до этого одна из девушек предложила ей покурить траву. Ярослава, конечно, ответила отказом. Добавила, что занимается спортом и ее это не интересует. На этом вроде бы все завершилось. .Насколько известно, эта девушка, которая предлагала Ярославе траву, сама ее курит и употребляет наркотики. своей подругой рассказала о том, что ей предлагали курить наркотики. Но рассказала это в потрясающем контексте, что у той, кто предлагала, есть выходы на торговцев наркотиков. девушки, предлагавшей это Ярославе. Вероятно, эта же девушка, которая предлагала, начала разговаривать со своими. друзьями об этом и добавила, что надо эту "малолетку проучить".

Как Ярослава оказалась в парке?

Как Ярослава оказалась в парке? На этот вопрос Наталья ответила, что ее в это место под предлогом прогулки пригласил мальчик, с которым она дружила, но который в свою очередь дружил с будущими обидчиками.

ЦИТАТА ЖЕН 4: "Ярослава в том парке, который на видео, дважды в день выгуливала собаку. Так было и в этот раз. Группа подростков перестрелила Ярославу и начала "перевоспитывать". Требовали от нее никому не говорить ни о наркотиках, ни об этом дне. …Ярослава развернулась и ушла, ее догнали и начали избивать. собаку, о которой она на мгновение забыла, ее догнали и начали добивать.

Какое наказание требует семья девочки?

Натали Яковлева уточнила, что мать Ярославы требует справедливого наказания для всех фигурантов, а не того, чтобы большинство из них было со статусом свидетелей по делу. Наталья говорит, что работает реабилитологией, поэтому замечает, что крестнице теперь важно сделать МРТ для того, чтобы исследовать ее состояние здоровья.

"Ее били, опираясь на другого подростка. Представляете?! У нее теперь могут быть микротрещины в любой части тела. Я знаю, какими могут быть последствия. Травмы сначала могут ощущаться как гематомы, а на самом деле быть более тяжелыми. Просто смешно от формулировки, что Ярославе были нанесены "легкие телесные повреждения."

Полиция прокомментировала скандальную версию

В свою очередь в полиции Киевщины, отвечая на вопросы журналиста ТСН, прокомментировали информацию о наличии версии с наркотиками.

"В настоящее время во время досудебного следствия устанавливаются все мотивы совершения уголовного правонарушения. Действительно, проверяются указанные факты, но по состоянию на данный момент у органов следствия отсутствует информация о конкретном побуждении к употреблению потерпевшей наркотических средств. Конечно, если такие факты подтвердятся, то будет немедленно безоговорочно реагирование в рамках действующего законодательства. что нельзя допускать девиантное поведение, детей в частности".

Кто родители фигурантов?

После того как инцидент получил огласку, в Сети начались дискуссии — а есть ли среди фигурантов преступления родственники влиятельных лиц?

На этот вопрос на брифинге ответил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой. По его словам, фигуранты дела по избиению девочки в Белой Церкви раньше не имели проблем с полицией и не состояли на учете. Информация о том, что их родители работают в правоохранительных органах или государственных должностях, не подтвердилась.

"В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, что участники события или их родители являются чиновниками или правоохранителями. Этот вопрос также тщательно проверяется. Некоторые родители фигурантов воюют в Вооруженных силах Украины, защищают наше государство. Мы благодарим их за это. Также среди них родителей есть умершие, те, кто не работает, и те, кто имеет работу. Это факты, которые я хочу зафиксировать."

Напомним, ранее всплыли новые ключевые подробности жестоких издевательств над 12-летней девочкой в Белой Церкви Киевской области группы подростков.

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