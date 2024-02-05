Били ради развлечения, потому что "х**ол": нацгвардеец 2 года пробыл в плену РФ и рассказал о страшных пытках

Андрей Старинщак находился в плену с первого дня вторжения – 678 дней. После обмена он обзванивает семьи пленников, с которыми находился в одной камере. Он запомнил 23 фамилии и телефоны родных, потому что его семья как никто знает, что такое ждать и не иметь известия о родном человеке почти два года.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Оккупанты пытали украинцев только потому, что они украинцы

Андрей Старинщак почти два года пробыл в заложниках у россиян. Почти все время в жесточайшей колонии в одной из приграничных областей России. Украинца били каждый день просто потому, что он украинец.

"Это просто за то, что ты, как они говорили, "хахол", - вспоминает экс-грабитель.

Андрей Старинщак вернулся в Украину 3 декабря. Из-за последствий побоев он каждый день проходит обследование и операции. Ему уже выровняли разбитую перегородку в носу и удалили кисту - наконец-то можно дышать нормально. А что делать с суставами и ногами, медики еще не до конца понимают. Из-за ежедневных побоев, множественных травм и застарелых гематом - Андрею трудно ходить.

Андрей Старинщак

Андрей охранял ЧАЭС и его похитили российские террористы

В плен Андрей попал с первого дня полномасштабного вторжения. Нацгвардеец охранял Чернобыльскую АЭС. Когда террористы РФ отступали, всем пленным на голову надели мешки, заковали в наручники и вывезли в Беларусь.

Для украинцев было отдельное СИЗО, говорит Андрей никого кроме пленных там не было. На допросах, пытались выбить хотя бы из кого-то признание, что на Чернобыльской атомной была тайная лаборатория.

Когда поняли, что выбить признание не удастся, над пленными издевались для развлечения, говорит Андрей. За 678 дней плена позволили один раз написать письмо домой, точнее - три строки на русском, которые проходили цензуру.

"Там было написано - жил, здоров, все хорошо. Я смотрела на то письмо, я понимала, что это он написал", - говорит жена Андрея Виктория.

Жена Виктория 2 года ждала Андрея из плена, а сын плакал, когда узнал об обмене

Виктория все время вместе с сыном Ромой ждали папу. Вика почти два года в машине возила с собой комплект одежды для Андрея. С надеждой, что каждый следующий день, может принести новость об обмене. Виктории приснился сон - что она встречает мужчину с розовыми волосами.

И она покрасилась в розовый, некоторые окружающие начали смотреть на нее, как на сумасшедшую, но ей было все равно. 3 января когда стало известно об обмене, она имела доступ к спискам, но не увидела там родную фамилию - Старинщак.

"Когда я увидела списки, я сидела в машине, говорю - Боже, пожалуйста, ну пусть он выйдет из автобуса. Нет в списках, но пусть выйдет из автобус", - вспоминает Виктория.

Виктория

И Андрей вышел – худой, он потерял 27 килограммов в плену, истощенный, в тюремной черной робе. Виктория его узнала только по глазам. А сын Рома увидел папу только после недели лечения.

"Когда он услышал, что папа в Украине упал на колени посреди комнаты и начал плакать", — говорит женщина.

Андрей привыкает к гражданской жизни

Когда Вика с Андреем впервые вышли из больницы в город, он прежде мер купить новые кольца, но максимально похожие на те, что были. Обручальное кольцо Андрея досталось мародерам из российского СИЗО. После всего, что они пережили – Андрей и Вика планируют обвенчаться.

Пока Андрей только привыкает к гражданской жизни. Организм до сих пор живет по расписанию тюрьмы, до сих пор руки сами скрещиваются за спиной, как в СИЗО.

Андрей Старинщак с супругой Викторией

Андрею до сих пор не верится, что он может высказывать свое мнение, выбирать, то что ему нравится - не так легко стереть из памяти почти два года, в течение которых тебя хотели сломать.

Адаптация и реабилитация у Андрея будет долгой. Кроме лечения Андрей обзванивает семьи тех, с кем был рядом в камере. Ничего нельзя было записать. Все фамилии, номера телефонов родных пленных Андрей держит в памяти.

Андрей понимает, что означает такой звонок для родных. Потому что когда выходили те, кто видел Андрея в плену и звонил Виктории - это помогало не потерять веру, что рано или поздно она дождется обмена, где среди освобожденных будут ее родные глаза.

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Напомним, СБУ показала эксклюзивные кадры освобождения украинских пленных.

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