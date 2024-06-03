Били руками и ругались: в Праге россияне напали на украинских волонтеров

В Праге россияне напали на украинских и чешских волонтеров. Схватка попала на видео. На помощь позвали полицию.

Что говорили россияне и чем кончился инцидент, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Напали на волонтеров

В Чехии 1 июня на Староместской площади в центре Праги группа агрессивных россиян напала на членов украинской волонтерской организации Prague Maidan. Волонтеры выходят на площадь каждую субботу, со второй до шести. В палатке под названием Russia Hands Off Ukraine они продают мерч и имеют ящик для сборов в поддержку Украины. Как отметила представитель организации – на это есть официальное разрешение. Однако, очевидно, деятельность организации не понравилась проходившим мимо россиянам. Волонтер сообщила, что эти люди напали на них и даже нанесли физический ущерб. По ее словам, две женщины набросились на одну из волонтеров, а еще один мужчина схватил 19-летнего чеха.

"Все началось с того, что подошел боров и начал мне говорить "Ну что еб**т вас россия. Я начала снимать и говорить, что в Чехии поддержка России – это преступление. Потом приперлись две тетки. Я сказала уйти... Одна из них ударила нашу абсолютно спокойную чешку по голове. А парня чеха, который их послал, начал хватать еще один мужик, который тоже рассказывал, как Россия нас хорошо убивает."

Били и ругались

Волонтер опубликовала видео, на котором был зафиксирован момент нападения россиян. На нем можно увидеть, как женщины и мужчины бьют руками волонтеров. Это все сопровождается нецензурной бранью. В результате одна из волонтерок получила травмы, она опубликовала фото с окровавленными руками.

Видео, которые мы успели снять с мальчиком-чехом, который тоже волонтерит и на которого напал один из мужиков https://t.co/7B3WOfGAZP — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

Волонтер также добавила, что россияне после нападения успели убежать, ведь полиция долго ехала на вызов. Правоохранители взяли фото нападающих и будут их разыскивать.

Фото: скриншот

Россияне расстреляли волонтеров

Однако это не все варварства, которые совершают россияне по всему миру. Недавно в Волчанске Харьковской области исчезли двое волонтеров, которые поехали туда на собственном автомобиле, чтобы эвакуировать местную семью. Впоследствии стало известно, что их расстреляли русские солдаты. Об этом сообщил начальник следственного управления главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Пострадал и свидетель

Свидетелем трагедии, пишет Болвинов, стал 19-летний парень, приехавший в Волчанск спасать свою бабушку, но и ставший жертвой оккупантов, парню чудом удалось спастись.

Волонтеры уехали в опасную часть города.

В комментарии «Общественному Харькову» председатель Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили рассказал, что жертвы оккупантов — это двое мужчин из Киевщины, которые без согласования действий с полицией и местными властями, выехали в Волчанск. По словам главы администрации, волонтеры не знали, что не нужно ехать в северную часть города.

Бои за Волчанск

Российские оккупанты продолжают штурмовать Харьковщину, но большую часть Волчанска контролируют Силы обороны Украины. В то же время россияне пытаются продолжать штурмовать Волчанск, пытаясь закрепиться в городе пехотными подразделениями для этого.

Напомним, по Сети ходят видео, где россиянка выбивает телефон у украинцев, на втором – как она и еще один гражданин РФ нападают на волонтеров, нанося им удары ногами и руками.

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