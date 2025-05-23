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- Эксклюзив ТСН
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"Били сознательно": ветеран-работник ТЦК на Львовщине, рассказал шокирующие подробности нападения на него
Ветеран войны, который сейчас работает в ТЦК, рассказал, как его жестоко избили во время проверки документов.
На Львовщине 43-летний ветеран войны, служащий в ТЦК, обвиняет гражданских в избиении. Инцидент произошел в Новом Роздоле.
Демобилизованный боец Нестор Дыдык подошел к группе мужчин с просьбой показать военные документы, а те его повалили на землю и начали бить. У пострадавшего ветерана перелом ребра, сотрясение мозга и многочисленные гематомы.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.
Нестор Дыдык — ветеран войны, а ныне — работник ТЦК. Говорит избили его во время выполнения служебных обязанностей, когда проверял документы у группы мужчин.
«Били сознательно по голове, били сознательно по животу, сломали мне ребро», — говорит Нестор Дыдык.
Инцидент произошел поздно вечером в среду. Нестор рассказывает, подошел к группе мужчин с просьбой показать военно-учетные документы. Один из них — начал грубить, дальше оказалось — он тоже ветеран.
«Тот что за русским кораблем нас посылал оказался ветераном, то мы ему сразу сказали извините, никаких проблем. Ребята сразу набежали, чего вы его задеваете», — говорит Нестор Дыдык.
Но ситуация быстро вышла из-под контроля. Парни, у которых Нестор проверял документы, набросились на него.
«Подбежал ко мне парень, говорит идем поговорим. Мы отошли немножко в сторону, и в какой-то момент я почувствовал несколько ударов по голове, подбегают другие ребята, положили меня на землю, наверное я на какой-то момент отключился», — говорит ветеран.
Нестора спасли его коллеги из терцентра комплектования, которые были неподалеку. Однако травмы — он получил серьезные.
«Оно относится к избиению можно сказать жестокому. Диагноз — закрытый перелом 7 ребра, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, пара орбитальное кровоизлияние», — говорит врач-травматолог Игорь Равлинко.
Сейчас пострадавший ветеран в районной больнице. Для военных здесь отдельная палата на дверях надпись «Палата для героев». В армию Нестро Дыдык пошел добровольцем в феврале 2022 года. Служил в 103 бригаде, был на самых горячих направлениях. Два года назад после ранений и контузий его перевели в ТЦК.
Кто избил его полиция пока не установила. Дело квалифицировали как умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Среди работников ТЦК сейчас немало тех, кто первым стал на защиту страны, прошел фронт и переведен к службе в тылу именно из-за ранения. Поэтому сам Нестор пытается понять, чем он провинился молодым людям, которые с такой жестокостью набросились на него вместе. По меньшей мере месяц он проведет в больнице.
Напомним, в Новом Роздоле Львовской области 21 мая группа мужчин жестоко избила ветерана войны Нестора Дыдыка, который служит в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
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