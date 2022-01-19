Крушили забор и вырвали домофон: в Житомире несовершеннолетние отомстили хозяевам, потому что те не пустили их поколядовать

Крушили забор и вырвали домофон: в Житомире несовершеннолетние отомстили хозяевам, потому что те не пустили их поколядовать

За действия детей будут отвечать родители, которым придется заплатить штраф.

В Житомире несовершеннолетние колядники колотили ногами по заборам и вырвали домофон людям, которые не открыли им дверь. Теперь нарушителей ищут правоохранители.

Об этом говорится в ТСН в 16:45.

Видео с камер наблюдения выложили в социальные сети сами потерпевшие. Семья просит узнать непорядочных колядников.

По словам пострадавших хозяев, ребята вели себя неадекватно. Однако от них потерпевшие ожидают только одного – услышать от подростков извинения.

В то же время в полиции личности малолетних хулиганов уже выясняют. Сообщается, что за действия детей будут отвечать родители, которым придется заплатить штраф.

Кроме того, теперь семьи нарушителей поставят на учет и время от времени их будут проверять ювенальные инспекторы.

Напомним, в городе Сокаль Львовской области подрались две соседки. Одна из женщин пригрозила другой обратиться в Службу по делам детей, поэтому соседка ее избила.

Читайте также: