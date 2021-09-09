Бить нельзя успокоить: почему родители считают нормой поднимать руку на своих детей

Бить нельзя успокоить: почему родители считают нормой поднимать руку на своих детей

Ремень, который на всякий случай висит на шкафу, шлепок по голове или линейка по рукам — уже являются родительской агрессией.

Свыше тысячи двухсот случаев воспитания криками, пинками и издевательства над детьми — только за этот год зафиксировали полицейские. И все это — от рук родственников и родителей.

Откуда берется такая агрессия, почему родители до сих пор считают нормой поднимать руку на своих детей и как вовремя разглядеть — где домашнее насилие, а где просто такое воспитание — 9 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Бьет, а значит любит — метод воспитания, который, уверены специалисты знают много детей в Украине. Потому что ремень, который на всякий случай висит на шкафу, шлепок по голове или линейка по рукам — уже являются родительской агрессией.

"Любое применение физической силы, любое оскорбление — это уже унижение — это уже насилие", — говорит координатор Национальной горячей линии для детей и молодежи ОО "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк.

И самое страшное, говорят специалисты, часть такого, на первый взгляд — ненасилия — вроде дерганья или в угол на колени — есть и до сих пор общепринятыми методами воспитания.

"Нас не научили родители. И возникает проблема, что наш ребенок не такой — я ему объясняю, а он не понимает, поэтому гораздо легче его дернуть и отбросить", — отмечает специалист.

"Ребенок всегда - это как симптом. Любые отношения с ребенком — это то, что долгое время разворачивается в семье", — отмечает психолог Юлия Николишена.

Психологи объясняют, любой маленький мальчик или девочка, как и любой взрослый, если его дергают — начнет нервничать. И слушать дальше не сможет. Только вот, если взрослый на оскорбление — даст сдачи — ребенок замкнется, будет плакать или убежит.

Он (ребенок — ред.) хочет, чтобы его успокоили, чтобы в этот момент с ним кто-то побыл и кто-то признал его чувства, что он сейчас чувствует ", — объясняет специалист.

А вот если ребенка уже бьют да и просто — делают что-то, что кажется вам оскорбительным — сразу вызвать полицию.

"Если действия обидчика имеют признаки уголовного преступления — телесные и еще какие-то — вызывают службу по делам детей, которая и принимает решение, куда ребенка отдавать", — объясняют правоохранители.

А еще не бояться влезть не в свое дело. Поскольку в историях с детьми, говорят специалисты, лучше пере-, нежели не досмотреть.

"Очень хочется, чтобы красивая фраза" чужих детей не бывает" - начала действовать и к ней прислушивался каждый украинец", — отмечает уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Новости Украины: почему родители бьют своих детей и как вовремя распознать домашнее насилие

Так случилось и с историей в Одессе. После огласки в соцсетях — семья отныне под контролем соцслужб. И по крайней мере, задумалась — как в дальнейшем воспитывать собственного ребенка.

Читайте также:

"Это глупое стечение обстоятельств": как оправдываются родители , которые избили своего ребенка под Одессой

, которые избили своего ребенка под Одессой Сбежал, потому что мама накричала за невыученную домашку: под Борисполем всю ночь искали 8-летнего мальчика (фото)

за невыученную домашку: под Борисполем всю ночь искали 8-летнего мальчика (фото) "Ребенок в отключке": обнародовали разговор бабушки погибшего 7-летнего мальчика из Черкасс с диспетчером скорой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку