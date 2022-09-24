Битва между телевизором и холодильником: как сохранить европейскую поддержку Украины на фоне экономических трудностей – опрос экспертов

Впрочем, учитывая экономические трудности, в частности, рост цен на энергоносители, в европейских обществах раздаются призывы уменьшить поддержку Украины.

Распространяется заблуждение, что якобы поддержка Украины, а не агрессия России, негативно влияет на благосостояние европейцев. При этом политическая, экономическая и военная помощь остаются жизненно важными для Украины, особенно в условиях контрнаступления ВСУ, объявления Путиным мобилизации в России и угроз миру ядерным уничтожением.

Что можно сделать, чтобы европейцы продолжали проявлять поддержку и солидарность с Украиной, несмотря на экономические трудности, вызванные войной России?

Центр "Нова Європа" задал этот вопрос европейским экспертам. Ответы публикуем в рамках традиционной рубрики на ТСН.ua – "Новая Европа интересуется".

Несколько ключевых советов, которые дали европейские лидеры мнений:

война не должна исчезать из внимания общественности, поэтому украинцам следует прилагать усилия для того, чтобы присутствие Украины в медиа оставалось высоким;

политикам, экспертам и эвакуированным украинцам следует делать жесты благодарности и посылать иностранцам сигналы, что их помощь имеет влияние;

гражданам ЕС следует объяснять цели России. В частности, то, что страна-агрессор сознательно пытается поставить европейские общества и экономики перед угрозами, а амбиции России не ограничиваются Украиной и направлены против Запада. Таким образом, экономические затруднения являются следствием агрессивных действий России, а не самого факта войны.

Марсель Ретиг, директор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине

Опрос немецкого Forschungsgruppe Wahlen общественного мнения в середине августа 2022 года указывает, что подавляющее большинство немцев положительно оценивали военную поддержку Украины:

36% выступали за большую поддержку;

35% – за продолжение поддержки на действующем уровне;

и только 22% хотели меньшей поддержки.



Отвечая на вопрос, "должна ли Германия продолжать поддерживать Украину, несмотря на высокие цены на энергоносители", 71% респондентов ответили положительно, и только 20% отрицательно.

Решающим фактором здесь является одобрение с учетом поддержки политической партии:

75% – это сторонники Социал-демократической партии Германии (партии канцлера Шольца) и Христианско-демократического союза (главная оппозиционная партия);

70% либеральной Свободной демократической партии;

и 95% избирателей Партии Зеленых хотят поддерживать Украину, даже если экономические трудности в Германии усугубятся.

Среди избирателей ультраправых и пророссийской Альтернативы для Германии всего 18% поддерживают Украину. Это свидетельствует о том, что большинство избирателей всех демократических партий выступают за поддержку Украины, даже если это будет означать рост расходов в Германии. Поэтому для Украины важно, чтобы война не исчезла из внимания германской общественности. Присутствие в масс-медиа должно оставаться высоким. Кроме того, также важно послать людям в Германии сигнал, что их помощь оказывает влияние и поэтому ее важно продолжать. Жесты благодарности, высказанные как украинскими политиками, так и экспертами и украинцами в Германии, дают немецкому народу ощущение, что их поддержка верна, и поэтому должна продолжаться, даже если экономическая ситуация становится тяжелой.

Самое главное – положительная формулировка. Объясните, что конкретно означала военная помощь со стороны Германии, какое влияние оказал отказ от "Северного потока-2", что стало возможным благодаря немецкой макрофинансовой помощи.

Роланд Фройденштайн, вице-президент GLOBSEC, Бельгия

Во-первых, мы должны осознать, что большинство выступающих за умиротворение России не финансируются путинским режимом, но они считают, что действуют в лучших интересах своих стран. Поэтому эта дискуссия должна быть о том, что лучше для Европы, а не о том, кто является или не является агентом Путина.

Во-вторых, мы должны отметить экзистенциальный интерес западноевропейских государств-членов ЕС в победе Украины и поражении России. Следует решительно объяснять огромный ущерб от ликующей России, полностью дестабилизированной Украины, усиления правления Путина и предполагаемой дальнейшей агрессии. Не менее важно подчеркивать преимущества возвращения к стабильной, демократической и процветающей Украине. Эти долгосрочные расчеты помогут уменьшить возможные потери на фоне помощи Украине в глазах западных граждан. А среди этих потерь и более высокие цены на энергоносители, и большие затраты на оборону и сокращение торговли. Нужно реалистично противостоять страху предстать перед ядерной войной с Россией.

В-третьих, мы должны постоянно работать над единством Запада. Откровенно эгоистические правительства, такие как венгерское, должны быть подвергнуты остракизму, а нерешительные, как немецкое, нуждаются в постоянном подталкивании со стороны своих соседей и союзников.

Кто должен это делать? Не только правительства, но и политические партии, аналитические центры и фонды, неправительственные организации, а также выдающиеся личности: гражданское общество в лучшем виде.

Кристи Райк, директор Эстонского института внешней политики

Вся Европа по-настоящему восхищается храбростью украинцев. Украина добилась успеха в формировании нарративов о войне в европейских обществах и может развивать этот успех, поскольку политический и социально-экономический контекст в ЕС становится все сложнее. Необходимо объяснить людям в ЕС, что их экономические и энергетические проблемы нельзя решить, просто упразднив санкции или прекратив поддержку военных усилий Украины. Лишение энергетической зависимости от России и помощь Украине в противостоянии российским империалистическим амбициям необходимы для создания устойчивой безопасности в Европе.

Поддерживая Украину, мы защищаем себя. Украина является частью Европы. Конечно, решающую роль в донесении этого сообщения до граждан должны играть политические лидеры государств-членов ЕС, но и коммуникация со стороны украинцев также очень важна.

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Украина и ЕС должны двигаться вперед к трем основным целям: победа в войне, восстановление и вступление Украины в ЕС. Важно, чтобы Украина четко продемонстрировала свою решимость двигаться вперед по всем трем направлениям бок о бок и искать синергию между этими тремя процессами. Например, антикоррупционные меры и энергетический переход важны для каждой из трех целей. Оба необходимы для безопасности и устойчивости, ключевых вопросов в процессе восстановления и важных условий для членства в ЕС.

Йос Боонстра, старший научный сотрудник Центра исследований европейской безопасности, Нидерланды

Будет сложно сохранять приоритетное место Украины в повестке ЕС. В то время как поддержка остается высокой, внимание к войне уменьшается. На ум приходят два механизма поддержки Украины на высоком уровне.

Украинские беженцы в ЕС являются важным преимуществом для дальнейшей европейской поддержки Украины. Те, кто до сих пор находятся в ЕС, быстро интегрируются. На работе или в обществе они обсуждают ситуацию в Украине со своими польскими, нидерландскими и испанскими коллегами, а их дети делают то же в школе. Украина также может использовать вернувшихся беженцев, определив их как "гражданских послов". Эти бывшие беженцы могут поддерживать связь с общиной принимающей их страны и таким образом неформально поддержать внимание к Украине.

Другим более непосредственным вариантом может быть простая публичная кампания с размещением зимой на рекламных щитах надписей вроде "Семья X благодарит семью Y за гостеприимство прошлого года", чтобы также напомнить людям о продолжающейся войне.

Украина была активным участником программы ЕС "Восточное партнерство", в том числе на уровне гражданского общества. Сейчас пора извлечь выгоду от этой долгосрочной инвестиции в развитие тесных связей между страной-членом ЕС и украинским гражданским обществом. Какие совместные проекты могли бы быть разработаны неправительственными организациями, правозащитниками, аналитическими центрами и университетами, охватывающими более широкие слои населения в ЕС (а не в странах Восточного партнерства)? Кроме того, тесные связи между гражданским обществом государств-членов ЕС и Украины могут быть использованы для усиления обмена между людьми через рабочие визиты, стажировки/стипендии и культурные обмены украинцев в ЕС и, надеемся, в обратном направлении так же: чтобы граждане из Западная и Центральная Европа могли прибывать в безопасные регионы Украины.

Д-р Роб де Вийк, основатель HCSS и профессор международных отношений Лейденского университета, Нидерланды

Решающим вызовом для западных обществ является инфляция, вызванная дефицитом энергоносителей. Санкции ЕС и REPowerEU (план ЕС по быстрому уменьшению зависимости от российских энергоносителей – ред.) направлены на создание геополитических рычагов влияния на Россию путем уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей, имели обратный эффект. Даже если энергоснабжение не будет проблемой предстоящей зимой, ущерб, нанесенный экономическому росту, инфляцию и народное доверие к правительствам, нельзя будет легко исправить.

Это усиливается тем фактом, что примеров успешных попыток остановить военный авантюризм с помощью санкций нет. Кроме того, спустя десятилетия бюджетных сокращений европейцы мало что могут сделать в военной сфере. Экономическая помощь крупных европейских государств зашла в тупик в августе 2020 года. Поддержку оказывают преимущественно США, Великобритания и скандинавские страны.

Политическая и общественная солидарность с Украиной остается сильной, но она не имеет большой ценности, если ее не подкреплять значительной военной и экономической помощью. На практике поддержка будет оказываться тогда, когда война перейдет в новую фазу (с объявлением Путиным мобилизации в России и прямые ядерные угрозы миру можно считать, что это уже произошло – ред.). Если этого не произойдет, политики должны будут объяснить, почему эта война важна для Запада. Самым мощным аргументом является то, что Путин проводит ревизионистскую и реваншистскую внешнюю политику, направленную на разрушение порядка, основанного на правилах, гарантировавших нашу безопасность и процветание после Второй мировой войны.

Д-р Лиана Фикс, историкиня и политология, Германия

Самое важное: западные политики должны объяснить геостратегический контекст экономических и энергетических проблем. Речь идет не просто о побочном эффекте войны, а о сознательной попытке России поставить европейские общества и экономики перед угрозами. Поэтому для поддержания свободы и независимости в европейских обществах срочно необходим этот трудный процесс объяснения. Однако только этого будет недостаточно. Подобные усилия должны сопровождаться большими компенсационными мерами той части населения, которая не сможет справиться с существенным повышением цен.

Для украинской стороны важно ясно объяснить, что экономические трудности являются следствием агрессивных действий России, а не самого факта войны. Поэтому прекращение войны из-за несправедливого перемирия не будет означать прекращения экономических трудностей. Это в руках России, а не Украины. Кроме того, украинское руководство должно продолжать напоминать своим европейским коллегам, что амбиции России не ограничиваются Украиной, а направлены против Запада и европейских обществ, и Украина является первой линией защиты. Особенно на фоне того, как восприятие угроз в европейских обществах будет уменьшаться, будет тенденция рассматривать войну как региональную, а не европейскую войну, а Россию – как региональную, а не европейскую угрозу.

Д-р Флоран Пармантье, генсек Центра перспективных исследований Sciences Po, Франция

Поддержка Украины среди граждан была очень сильной во всех европейских обществах в течение первых шести месяцев войны. Несмотря на разногласия по определению наиболее благоприятного результата, которого можно было бы ожидать от конфликта, европейское единство было впечатляющим введение санкций против России.

Однако со временем настоящая устойчивость каждого европейского общества будет подвергаться все большим вызовам – процесс, который можно кратко описать как "битва между телевизором и холодильником" — героическое сопротивление вреду от санкций.

Украинское политическое руководство смогло обеспечить себе поддержку благодаря эффективной PR-коммуникации и работе. Хотя кампания по оружию должна продолжаться, важно, чтобы Украина определила собственные реалистичные ожидания относительно каждой страны. Обвинение в адрес Германии, Италии или других стран может оказаться контрпродуктивным в среднесрочной перспективе. Их история отличается от истории Польши и стран Балтии. Они имеют разный опыт восприятия России как партнера или как угрозу. Кроме того, определение стратегии восстановления или использования местных инициатив (например, через побратимство городов) может быть гораздо более привлекательным для многих сторонников. В этой ситуации безразличие было бы опасным для Украины.

Сильви Кауфманн, колумнистка французского Le Monde, научная сотрудница Академии Роберта Боша в Берлине

Европейские лидеры должны продолжать упорно повторять месседж, что Украина борется не только за свое существование, но и за нашу свободу и безопасность Европы – "Свобода имеет цену".

Украинское руководство до сих пор было очень эффективным со своим нарративом. Следует продолжать распространять его через разных спикеров, не только через президента Зеленского. Представители гражданского общества, депутаты, антикоррупционные активисты, люди, участвовавшие в войне на передовой, врачи, юристы, работающие в сфере расследований военных преступлений. Важно показать, что ведя войну, граждане Украины также борются за укрепление верховенства права и преодоление коррупции. Это имеет значение для общественного мнения в ЕС, поскольку деньги налогоплательщиков будут использованы для содействия восстановлению Украины. Также важно показать усилия, прилагаемые в Украине для ускорения вступления страны в ЕС. Украинские чиновники и неправительственные организации также должны работать с лидерами профсоюзов в странах ЕС относительно объяснений для работников, наиболее пострадавших от повышения цен.

Д-р Иан Энтони, директор Программы европейской безопасности SIPRI, Швеция

Несмотря на неполную информацию и целенаправленные дезинформационные кампании, большинству людей не трудно отличить "хорошее" от "плохого" в случае Украины. Однако продолжение поддержки Украины представляет и собственный интерес для европейцев.

Есть два вопроса, которые волнуют людей:

повышение цен на энергоносители

и бремя оборонных расходов в то время, когда насущны социальные нужды.

Уступки в пользу России могут принести определенное краткосрочное облегчение, но подтвердив, что энергетика является эффективным инструментом давления, Европа станет извечным заложником России. Поддержка Украины подталкивает Европу к тому, чтобы пройти точку невозврата и содействовать энергетическому переходу, который может решить как безопасность, так и климатические задачи.

Превращение украинской армии в современную и эффективную силу является шагом к созданию европейской оборонной идентичности, которая основывалась бы на реальных способностях, а не на будущих обещаниях. США помогают консолидировать военное сотрудничество между соседями в Северной, Центральной и Юго-Восточной Европе, строящими партнерства и демонстрирующими Вашингтону, что Европа готова разделить ответственность. Закаленная в боях Украина может сыграть немаловажную роль в этом процессе.

Чтобы подчеркнуть общественности, что дальнейшая поддержка Украины отвечает интересам европейских граждан, нужно применить современную и хорошо обеспеченную ресурсами стратегическую коммуникационную стратегию.

Мириам Космель, старшая экспертка по Восточной Европе и политике соседства ЕС, Программа Europas Zukunft, Фонд Бертельсманна, Германия

Решения, вызванные российской агрессивной войной, глубоко влияют на социальную жизнь и привычки европейцев, и в то же время несоразмерны страданиям украинцев. Поскольку многие из этих решений также непопулярны, существует потребность в как можно более широком консенсусе среди демократов по национальному и партийному признакам.

"Коалиция разума", сформированная совместно из политиков, ученых, бизнеса и гражданского общества, может быть достаточно легитимной, чтобы люди прислушались к ее голосам.

Учитывая вероятные потери благосостояния граждан, чрезвычайно важно в свободный от идеологии способ оценить все источники поставок энергоресурсов, альтернативные российскому газу. Также важно взвесить и прокоммуникировать вклады в экономическую и энергетическую политику понятным образом.

Большинство европейцев готовы пережить тяжелую зиму, если политики будут компетентными и будут чувствовать ответственность, а сокращения будут социально сбалансированными и должным образом прокоммуникироваться как неизбежные. Тогда ситуацию можно будет сравнить со стихийным бедствием, что высвободит силы солидарности.

Если же сложится впечатление, что из-за идеологической обусловленности или политики протекционизма создается дефицит энергии, которого можно было бы избежать, и, как следствие, происходит рост цен, неплатежеспособность и обеднение людей, тогда можно ожидать отчаяние и социальные беспорядки.

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Чем шире и сплоченнее будет эта "коалиция разума", тем большим будет акцент на прагматизме без идеологии, и тем больше шансов будем иметь длительную солидарность с Украиной. С точки зрения коммуникации, решающее значение будет иметь не ее объем, а то, чтобы она была понятна, достоверна и эффективна. Недавно в американском штате Калифорния миллионы жителей получили смс-сообщение с просьбой экономить энергию. Граждане прислушались и предупреждение оказалось критически важным во избежание веерных отключений электроэнергии во время жары, которая истощала электросеть.

Только политически объединенная Германия, держащаяся вместе во времена тяжелого кризиса, в экономически сильной Европе сможет оказать существенную поддержку Украине.

Д-р Антонио Виллафранко, директор по исследованиям ISPI и д-р Элеонора Тафуро, исследователь Центра России, Кавказа и Центральной Азии, ISPI, Италия

Европейские общества все еще в значительной степени поддерживают Украину. Предоставление убежища беженцам – яркий этому пример. Италия принимает около 160 тыс. украинских беженцев — второе по величине количество в ЕС (но после Польши вторая страна, приютившая больше всего украинских беженцев, это Германия – ред.). Однако из-за экономических трудностей в стране растет обеспокоенность этой поддержкой. Рост цен на энергоносители и стремительное увеличение стоимости жизни могут оказать негативное влияние на поддержку со стороны домохозяйств и компаний.

Смягчение экономических последствий для потребителей было бы наиболее эффективным способом обеспечения дальнейшей поддержки Украины. С этой целью правительства стран ЕС должны принять дальнейшие меры, чтобы защитить домохозяйства и предприятия от резкого роста цен на энергоносители. Однако это нелегкое решение для национальных правительств, потому что государственные бюджеты и так испытывают чрезмерную нагрузку после пандемии COVID-19. Поэтому для дальнейшего облегчения бремени для граждан не менее важны меры ЕС: лучшая координация энергетических политик, быстрая и глубокая оценка целесообразности ограничения цен на энергоносители, внутриевропейская солидарность по доступности газа и нефти.

В то же время аналитические центры и медиа ЕС должны держать Украину в фокусе внимания, чтобы обеспечить постоянное информирование граждан о войне и ее огромном влиянии на украинцев. В средне- и долгосрочной перспективе ЕС должен ускорить "зеленый" переход, чтобы уменьшить свою уязвимость и энергетическую зависимость от России и других крупных экспортеров энергоресурсов.

Эммануэль Дюпюи, президент IPSE, Франция

После семи месяцев война продемонстрировала и подтвердила определенную форму дипломатического и экономического единства, солидарности и субсидиарности со стороны ЕС, а также альянса коллективной безопасности в составе 30 стран-членов НАТО по поводу российской агрессии от 24 февраля 2020 года. Никто и не ожидал, что они окажутся настолько стойкими.

Впрочем, с приближением осени и сезона "бездорожье" ( rasputítsa ), устойчивость населения ЕС может быть поставлена на карту, учитывая определенную "усталость от Украины", а также продолжительность военного фронта, по крайней мере, на Донбассе.

Символический пример Франции. Недавний опрос подтвердил, что 74% французских граждан считают, что 6 предыдущих пакетов санкций оказались неэффективными, потому что "Газпром" продал газу странам ЕС на 85,1 млрд. евро, а Россия заработала 158 млрд. евро на нефтегазовых рынках.

В ближайшие месяцы в Европе ожидается обострение политического и электорального климата. В сентябре-октябре проходят выборы в Швеции, Италии, Болгарии. Руководители ЕС (прежде всего ФРГ и Франции) смогут предотвратить "режимные" кризисы в упомянутых государствах, если сосредоточятся на более общеевропейской стратегической перспективе, будут совместно использовать предложенные амбиции нового "Стратегического компаса" ЕС, и не будут опираться только на полицентрический подход "Повестки дня НАТО" — 2030", как это было определено во время последнего Мадридского саммита Североатлантического союза.

Если быть более конкретным, то инструменты, которые есть у 27 стран-членов ЕС, а также 21 страны-члена ЕС, связанные более сильными обязательствами в рамках НАТО (на сегодняшний день), и 23 стран-членов ЕС в НАТО, в который будет входить 32 государства (после присоединения к Альянсу Финляндии и Швеции), подтверждают, что в то время как США и Великобритания есть, и будут продолжать быть, сильнейшими и более решительными проводниками безопасности для Украины, ЕС и 27 стран, входящих в Его должны стать главными актерами и ключевыми спонсорами более "глобального подхода", который будет предусматривать координированную военную солидарность с Киевом. Более того, восстановление – подход к перестройке государства.

Анастасия Шапочкина, президент Геоэкономического аналитического центра Eastern Circles, Франция

Украина сталкивается с двумя ключевыми проблемами во Франции. Первая заключается в том, что Украина никогда не была на французской политической повестке дня. Место в десятке важнейших стран занимала Россия, в то время как Украина воспринималась в лучшем случае как периферия России.

Второй проблемой, производной от первой, является низкий уровень местной экспертизы по Украине. Во французских медиа, экспертной и политической среде дискуссия по Украине ведется французскими, а иногда и российскими экспертами и специалистами разного профиля, мало кто из которых когда-либо бывал в Украине, и почти никто из которых не понимает украинский язык, историю и внутреннюю политику.

Одним из способов реагирования на эти вызовы есть усиление профессиональных обменов между Украиной и Францией в сфере общественных наук, в том числе академических, художественных и политологических дисциплин. Привлечение талантов в новых общинах беженцев также может помочь этой цели. Другой задачей является распространение информации об Украине за пределами Парижа через каналы коммуникации с местными элитами по всей Франции, от представителей Национальной Ассамблеи (парламента Франции – ред.) до социальных и бизнес-клубов.

Д-р Даниэль Шелиговский, руководитель программы "Восточная Европа" и старший научный сотрудник по Украине в PISM, Польша

Всем нравится быть частью истории успеха, в том числе и европейцам. Поэтому Украина, со своей стороны, должна сделать все возможное, чтобы стать такой историей успеха. Недавнее украинское контрнаступление на Востоке стало ярким примером, четко продемонстрировавшим мировое общественное мнение, что военные инвестиции в Украину приносят ощутимые выгоды, и поэтому военная помощь ВСУ должна продолжаться и даже увеличиваться.

В то же время Украине также стоит приложить усилия, чтобы стать историей успеха с точки зрения государственного строительства. Это предполагает решение известных внутриполитических проблем, часто слишком легко эксплуатируемых на международной арене противниками поддержки Украины, которые, кстати, не обязательно занимают таким образом пророссийскую позицию. Обращение к широчайшей аудитории чрезвычайно важно. Интервью президентских супругов для журнала VOGUE было, по моему мнению, настоящим хитом, показавшим очень личное лицо этой войны. Тем не менее Украина никогда не сможет удовлетворить всех и должна воздерживаться от таких попыток.