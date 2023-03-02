Битва под Угледаром и удары по Мариуполю: офицер из Израиля рассказал о поражении россиян

Офицер Армии обороны Израиля, инструктор ОО "Украинская оборона" Игаль Левин рассказал, что удары по Мариуполю были необходимы для того, чтобы остановить россиян под Угледаром.

Об этом он сказал во время совместного проекта "Разговоры о важном" "Сниданку с "1+1" и ТСН.ua

Игаль Левин отметил, что победу под Угледаром нельзя называть танковой битвой, ведь в XXI веке их не существует.

"Что касается поражения, можно ответить очень просто: россияне некомпетентны, неграмотны и не умеют воевать. Но на самом деле здесь гораздо больше факторов. Кроме некомпетентности, у них ужасная логистика поставок. Со стороны украинских военных — грамотная реализация вооружения своих. Например, удары украинцев по складам в Мариуполе — часть их наступления на Угледар, поскольку Мариуполь является логистической базой, через которую проходят артерии поставок тех механизированных группировок, которые на Угледар наступали, одновременно с сообщением о разгроме под Угледаром сообщалось и об ударах под Мариуполем, еще одним фактором являются мобилизованные. 155 бригада морской пехоты, а также спецназ. Подготовка мобилизованных была ужасной", — сказал Игаль Левин.

Напомним, по данным журналистов The New York Times, трехнедельная битва на равнине близ шахтерского городка Угледар стала крупнейшим танковым сражением за всю войну с РФ и полным провалом для россиян.

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