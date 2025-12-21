Битва "старых наций": почему война Украины с Россией не похожа ни на одну другую в истории

Александр Гладун

Нынешняя война Украины против российской агрессии может затянуться на более долгий срок, чем немецко-советская война 1941-1945 годов. Причина кроется не только в оружии, но и в демографическом коде обоих государств.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

Война «старых» против «старых»

По словам ученого, ключевое отличие нынешнего конфликта от Второй мировой — это возраст воюющих. Сегодня и Украина, и Россия являются «старыми нациями».

Средний возраст украинцев накануне вторжения составлял 42-43 года .

У россиян этот показатель лишь на год меньше.

Для сравнения: в начале немецко-советской войны средний возраст населения Украины составлял всего 26-27 лет.

«В мире еще практически не было войн, где воюющие государства имели бы такой почтенный средний возраст населения. Это кардинально меняет логику боевых действий и дальнейшее восстановление страны», — отмечает Гладун.

Три последствия, которые почувствует каждый

Независимо от продолжительности, любая война бьет по демографии по одинаковому сценарию, но с разной интенсивностью:

Провал рождаемости: Количество новых граждан стремительно падает. Рост смертности: Война забирает не только военных, но и гражданских из-за стресса и разрушения медицины. Миграционное цунами: Массовый выезд людей за границу, который трудно вернуть обратно.

Какая разница между войной России против Украины и Второй мировой

Гладун объясняет, что Вторая мировая происходила в совершенно других исторических и экономических условиях. Тогдашний молодой возраст населения позволял быстрее восстанавливать человеческие ресурсы. Сегодня же каждая потеря для «старых наций» значительно болезненнее, поскольку ресурсов для естественного воспроизводства значительно меньше.

Этот демографический кризис будет иметь долговременный эффект, который Украина будет ощущать десятилетиями после завершения боевых действий.