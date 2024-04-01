Битва в Гостомеле, уничтожение "Мрії" и почему на Киевщине не готовились к наступлению РФ: рассказы очевидцев

Проходят вторые годовщины от освобождения Киевщины от российской оккупационной армии. Тогда благодаря героической обороне и сопротивлению враг не смог дойти до Киева.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Битва за аэропорт в Гостомеле

24 февраля 2022 года. Российские вертолеты атакуют аэропорт в Гостомеле - Стас был одним из сотни бойцов Нацгвардии, которые в то время были в аэропорту Антонов.

"Ну, а также живая сила, которая высаживалась, тоже против них велся уже непосредственный бой, потому что они рассредоточивались, то есть максимально не давали им нормально сделать высадку, работали по их на тот момент рассредоточению, когда они выходили непосредственно с Ми-8", - вспоминает главный сержант 4-й бригады НГУ "Рубеж" Станислав Петряков.

У работников аэропорта заканчивалась ночная смена. Никто не мог понять - как действовать, что делать с самолетами, которые не эвакуировали и которые оказались в эпицентре взрывов.

А дальше был первый бой с российскими десантниками, которые высадились на взлетной полосе.

"Мы вели стрелковый бой с солдатами Российской Федерации, а также с вертолетами, которые заходили здесь на наши позиции", - вспоминает Станислав.

Вокруг аэропорта стояли срочники нацгвардии. Ребята, которые имели лишь по полгода службы в армии сбивали первые российские вертолеты еще на подлете. И это с абсолютно неподготовленных позиций.

"Они были подготовлены, если у нас было разрешение копать. У нас разрешения не было, потому что нам сказали, что здесь какие-то коммуникации, провода, кабеля", - вспоминает Станислав Петряков.

Станислав Петряков.

На аэродроме россияне уничтожили "Мрію"

Через несколько часов подразделение Нацгвардии вынуждено было отступить, потому что закончились снаряды. Силы с врагом были не равны. Всего рота бойцов и офицеры управления бригады против сотен российских десантников. Потому что вся бригада еще раньше отправилась в зону ООС. Эвакуироваться из аэропорта пытались и работники. В тот день большинство из них в последний раз видели "Мрию" целой.

"Мрию" загнали сюда под эллинг, под накрытие. Один из корпусов горел, горела техника, автобус горел, автотранспорт горел. Кто-то был просто шокирован, кто-то просто выбегал из-за каких-то зданий для того, чтобы, скажем так, спастись", - говорит начальник электромеханического цеха ГП "Антонов" Александр Ковальчук.

Наступление окупантов на Киевщину

Какими были планы окупантов

Аэропорт Антонов в Гостомеле должен стать плацдармом для оккупации Киевщины. Почти одновременно с вражескими воздушными судами со стороны белорусского Гомеля границу пересекла российская колонна с десятками единиц техники, маркированная буквой V, задачей которой было оккупировать правобережье Киевской области: Чернобыльскую АЭС, перерезать важную трассу Киев-Чоп и захватить большой железнодорожный узел Фастов.

Что известно о битве за Киев

И пока воздушные силы врага атаковали Киевщину, Белоруссия пропустила российские танки на нашу территорию.

Разрушенный мост через реку и немалые противотанковые стены – через 2 года после вторжения окупантов теперь так выглядит международный пункт пропуска с Беларусью.

Разрушенный мост

Олег, один из тех украинских бойцов, который сломал план оккупантов добраться до столицы за 3 дня. Именно он взорвал мост по направлению к Киеву.

"Мы разговариваем с пограничниками среди глубоких укрытий неподалеку заминированной дороги. А 24 февраля 2022 года здесь был только усиленный патруль бойцов, которые жили в обычных палатках - вспоминает Александр. Он был одним из первых раненых в полномасштабной войне", - говорит корреспондентка ТСН.

Подрыв моста на границе с Беларусью, бой на Гостомельском аэродроме, подрыв дамбы на Козаровичах - оккупантов удалось приостановить, но они все равно прорвались - а дальше был Ирпень, Буча, Бородянка, Дымер и зверства над местным населением.

Подрыв мостов и действия пограничников и нацгвардейцев позволили выкроить время - чтобы белоцерковская 72 бригада Черных Запорожцев успели добраться до рубежей северных и западных окраин столицы и сдержать россиян зайти в сам город. Россиянам оставалось до Киева с десяток километров. Но в селе Мощун их ждал настоящий ад. Это село стало местом гибели десятков российских десантников и морских пехотинцев.

Именно в Мощуне произошла одна из победных битв за Киев. Не подпустить врага так близко к Киеву и избежать такого количества жертв среди мирного населения могли бы заранее подготовленные укрепления на границах. Но все герои нашего сюжета говорят - ни они, ни их высшее руководство не ожидали, что враг будет идти на столицу. И этот план Кремля захватить Киев сломали единство Сил обороны и мирного населения.

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Напомним, волонтер рассказал о зверствах россиян на Киевщине.

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