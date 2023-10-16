Битва за Авдеевку: что известно о ситуации в городе и почему оккупанты там начали масштабное наступление

10 октября вокруг Авдеевки началась настоящая бойня. Оккупационным войскам приказали взять террикон у коксохимического завода. Российская авиация повторяет то, что она делала в Мариуполе и Бахмуте – уничтожает город вместе с его жителями, чтобы не оставить укрытия защитникам Авдеевки.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Ситуация в Авдеевке

Оккупанты беспощадно атаковали и уничтожали Авдеевку из разных видов вооружения.

"Были нанесены удары КАБ по территории коксохимического завода", — говорит Максим Морозов, майор МВД, офицер "Легиона Свободы".

Самая сложная ситуация на терриконе возле Авдеевки. С этого террикона оккупанты могли бы доставать единый логистический путь в полуокруженный город. Ведь Авдеевка это пригород Донецка. С начала полномасштабного вторжения россияне незначительно продвинулись на юг и север вокруг города. Их продвижение затормозилось в районе поселка Красногоровка и кольцо никак не может замкнуться.

Обстрелянная Авдеевка

Для наступления в Авдеевке россияне задействовали очень большие силы – три бригады. Подразделения двух десантных бригад противника были разбиты в первые три дня наступления.

Затем в бой бросили еще одну – тридцатую мотострелковую бригаду. Она была сформирована перед полномасштабным вторжением. Успех врага измеряется лишь в нескольких сотнях метров, за которые заплачено десятками единиц техники и сотнями тел мобилизованных россиян.

"Успехов уже не будет, потому что определенные стабилизационные действия проводятся, и они реально уже в действии", — говорит Виталий Барабаш, глава Авдеевской ГВА.

Что известно о продвижении врага

У противника есть незначительное продвижение – к северу от города в районе Красногоровки, и к югу – в районе поселка Первомайское.

Авдеевка стратегическая цель окупантов и ключевая точка этой битвы за террикон возле коксохимического завода. Проигрыш за эту рукотворную вершину для россиян равнозначен теперь сдаче окрестностей Донецка.

Какова цель окупантов

По данным главы Авдеевской военной администрации, россиянам поставлена задача - до конца года выйти на админграницы Донецкой области. Поэтому не только Авдеевка оказалась под ударом.

"Основной задачей противника остается захват населенных пунктов Купянск-Узловой и Купянск, которые являются важными логистическими узлами", — говорит Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Отбросить украинские войска за реку Оскол, взять Купянск и создать новый логистический коридор для оккупационной армии – только так в теории можно выполнить задачу полной оккупации Донбасса. Но украинцы вовремя поняли, какую игру враг начинает.

"Эдуард", командир роты ПТРК 66-й бригады, за четыре дня в районе Кременной сделал почти нереальное — уничтожил 25 российских танков. Это войдет в военные учебники о тактике и настоящем героизме наших воинов. Но количество говорит о том, какой большой кулак собрали здесь российские оккупанты.

"Замысел был очень прост. Прорваться колонной. Затем пойти налево. Уничтожить наш плацдарм. Уничтожить наше управление", — говорит "Эдуард", командир роты ПТРК 66-й бригады.

Почему Авдеевка является важным городом: объяснение Андрея Цаплиенко

Военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко объясняет, что исход битвы за Авдеевку может определить ход всей дальнейшей кампании.

Андрей Цаплиенко

"Она уже почти год в полуокружении. И широким фронтом россияне начали наступать 10 октября. Если посмотреть на карту глазами некоего российского генерала, то, конечно, возникнет соблазн повторить Бахмут. Собственно, они и повторяют. Уже 5 сутки — непрерывно. Они пробуют продвинуться на села, расположенные к югу и к северу от Авдеевки", — объясняет Андрей Цаплиенко.

Журналист ТСН также призывает украинцев поддерживать защитников Авдеевки.

"Бойцы просят немедленной помощи. Потому что это спасает жизнь наших героев и останавливает вражеское нашествие. Мы с коллегами отправили в Авдеевку партию "Мавиков". Ребята прислали фото — вот, уже получили. И я обращаюсь к тем, кто нас смотрит. Если у вас есть возможность. отправить в Авдеевку беспилотники — выходите на главу Авдеевской военной администрации Виталия Барабаша. Потому что ситуация здесь решающая", — отмечает Андрей Цаплиенко.

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Напомним, американские аналитики Института изучения войны объяснили, что Путин сменил риторику о провальном наступлении россиян на Авдеевку.

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