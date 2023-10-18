Битва за Авдеевку: воины ВСУ рассказали о ситуации в городе и новой тактике оккупантов

Авдеевка Донецкой области находится в эпицентре боевых действий. Только за предыдущие сутки там наши Силы обороны отразили 10 атак врага. В Авдеевке до сих пор находится почти полторы тысячи человек.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Битва за Авдеевку продолжается

Даже на шестые сутки после начала массированного наступления россиян вокруг Авдеевки фронт не утих. Военные говорят, что оккупанты обстреливают город из танков и артиллерии. ВСУ же уничтожают врага.

Пресс-офицер 110-й отдельной механизированной бригады, сдерживающей вражеское нашествие к северо-востоку от Авдеевки, Иван Секач говорит, что оккупанты не смогли подавить украинскую артиллерию и пошли на штурм. Большинство захватчиков удалось ликвидировать.

"Большие колонны техники - "Тигры", танки, БМП. Там было задействовано сотню бронированной техники. Большое количество личного состава", — говорит военнослужащий 110 ОМБр ВСУ "Прораб".

Военный "Прораб"

Почему оккупанты хотят захватить террикон возле Авдеевки: объяснение военных

Побратимы "Прораба" сражались за северный Авдеевский террикон. Воин признает: оккупанты прорвались к склону, но закрепиться на вершине разведчики им не позволили — россиян удалось ликвидировать. Оккупанты пытаются его захватить, поскольку – это господствующая высота над городом.

Авдеевка

"Все понимают ее значение. Ее терять нельзя! Она под нашим контролем, полным", — говорит "Прораб".

Оккупанты беспощадно уничтожают Авдеевку

Одновременно со штурмами вокруг города оккупанты беспощадно обстреливают Авдеевку.

"Она и так была полностью разрушена и разбита. Но вот последнюю неделю московитская артиллерия, минометы, танки, а еще реактивные системы залпового огня и авиация — превращают Авдеевку не то, что в щепки, а в горы камней и песка. Последний обстрел произошел буквально несколько часов назад", – говорит Александр Моторный.

Счесть, даже примерно, сколько тяжелых снарядов, бомб и мин выпустили оккупанты по Авдеевке, не берутся, даже военные.

Там, где был дом на четыре подъезда, сейчас осталось всего три. С обеих сторон пятиэтажки две огромные воронки от взрывов управляемых авиационных бомб. Жительница одной из квартир и дальше живет в доме и отказывается покидать свое разрушенное жилье.

Уничтоженный дом в Авдеевке

Военные ожидают нового нашествия окупантов

С юга от города, со стороны Опытного, почти непрерывно доносится эхо затяжного стрелкового боя. Военные отмечают, что россияне несколько сменили тактику.

"Штурмовые действия, они перешли в другую тактику. Они теперь малыми группами начали пытаться продвигаться", — говорит военнослужащий 110 ОМБр ВСУ "Прораб"

В то же время военные убеждены: со дня на день россияне точно попытаются организовать новую массированную атаку на город.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты пытаются окружить Авдеевку! Несмотря на плотные обстрелы из города, продолжается эвакуация.

Напомним, российские оккупанты продолжают наступательные действия в районе Авдеевки с целью перерезать пути обеспечения ВСУ и полностью окружить город. Враг также устраивает непрерывные обстрелы продолжительностью по 10-12 часов.

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