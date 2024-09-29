Битва за Черное море: как и почему украинцы дерутся за "вышки Бойко" и остров Змеиный

Вышки и остров сейчас образуют единую систему наших опорных пунктов на море.

Пограничники спецподразделения "ДОЗОР" вместе с бойцами ГУР держат оборону на двух газодобывающих платформах, которые у оккупантов отразила Украина. И пытаются штурмовать еще две, где остается русский гарнизон. О деталях штурма – минимум информации. Но, по нашим данным, россиян удалось выбить из "Петра Годованца", одной из так называемых "вышек Бойко".

Почему для Украины важно контролировать "вышки Бойко" и остров Змеиный рассказал Андрей Цаплиенко в репортаже ТСН. Неделя».

Охранники "зернового коридора"

"Кто контролирует вышки, тот контролирует зерновой коридор. Раньше это был остров Змеиный. Но прибавляются и вышки, у врага там радиолокационные станции. Также личный состав там находится. Сейчас к вышке просто так подойти невозможно. Только с боем”, — рассказывает Дмитрий Гринченко, офицер спецподразделения “ДОЗОР” ГНСУ.

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Вышки и остров сейчас образуют единую систему наших опорных пунктов на море. На буровых платформах – после ракетных ударов – пожар. Огонь хорошо виден ночью из Змеиного. Может возникнуть ощущение, что с возвращением двух платформ Змеиный стал более безопасным. Но разбитый ракетами причал напоминает, что это чувство ложно.

Остров Змеиный – это не просто историческое место, где русский корабль отправили правильным курсом. От этой маленькой скалы в Черном море сейчас зависит вся экономика великой Украины. Зерновой коридор, экспорт-импорт через Дунай, черноморские порты – все это работает, пока украинские воины находятся на острове.

“Благодаря этому острову мы имеем возможность перевозить зерно. Мы охраняем зерновой коридор”, – объясняет боец 2-го отряда специального назначения ГУР МО с позывным “Сова”.

Какая ситуация на острове Змеиный

Сожженный комплекс "Тор" за 25 миллионов долларов и остатки другой новейшей российской техники говорят о том, что значение Змеиного хорошо понимал и враг.

Офицер спецподразделения "ДОЗОР" ГНСУ, Герой Украины Александр Марчук добавил, что здесь также расположены средства для противодействия вражеской авиации.

“Он [враг] знает о наших расчетах ПЗРК. Именно наши силы не дают залетать так, скажем, на берега Одессы. И мы имеем такую буферную зону безопасности, и мы время реагировать в дальнейшем на их наступления”, — объясняет он.

Тот, кто контролирует эти двадцать гектаров камня и развалин, владеет всей западной частью Черного моря.

Боец "Сова" показывает остатки российских систем ПВО "Панцирь-С1" и "Тор".

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“На самом деле россияне очень сильно укрепили остров Змеиный. Здесь было 5 средств мощных ПВО. Также были укреплены блиндажи ЗУ-шками и минометными батареями”, – отметил он.

“Россияне пытались здесь установку “Град” разместить, чтобы обстреливать побережье. Установку утопили. Ракеты подарили нам”, — добавил офицер спецподразделения “ДОЗОР” ГНСУ с позывным “Илько”.

Боевые задачи на Змеином и на морских платформах кроме украинцев выполняют иностранные бойцы в составе ГУР. В настоящее время на острове дислоцируется подразделение, в котором служат граждане Колумбии.

Для того чтобы выиграть битву за Черное море, нужно окончательно вытеснить россиян из его западной части. Доставку штурмовиков для того, чтобы выбить окупантов из двух газодобывающих платформ, обеспечивают пограничники спецподразделения "ДОЗОР".

“Проще не стало. Лишь сложнее стало. Противник на месте не стоит. Используются боевые дроны, оснащенные ракетами”, — говорит офицер “ДОЗОРа” Дмитрий Гринченко.

В частности, на украинских спецназовцев во время штурма 11 сентября платформы "Петр Годованец" заходил российский самолет Су-30СМ. Но точный выстрел переносного зенитного комплекса отправил вражескую "Сушку" на дно Черного моря.

Однако в крылатом арсенале оккупантов, к сожалению, еще немало средств убийства. Однажды по Змеиному российские стратегические бомбардировщики выпустили четыре ракеты Х-22. В каждой – почти тонна взрывчатки.

"Весь остров очень взрывоопасен, наши инженеры работают над тем, чтобы сделать его максимально безопасным", — рассказывает офицер "Илько"

...Когда спецназовцы возвращаются с острова и заходят в устье Дуная, они всегда включают гимн Украины. И когда над дунайскими волнами раздаются слова о "душе и теле", становится понятно, что этих ребят на маленьких лодках не победит ни один русский корабль.

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Напомним, после того, как российские захватчики нанесли ракетный удар по зерновозу в Черном море, в мире резко выросли цены на зерно.

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