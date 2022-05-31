Битва за Донбасс: военный эксперт ответил, выиграет ли Украина эту борьбу

Битва за Донбасс: военный эксперт ответил, выиграет ли Украина эту борьбу

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина сегодня наносит оккупантам огромные потери, что впоследствии поможет ВСУ перейти в контрнаступление.

По словам Жданова, Украина "выматывает" оккупантов.

Об этом военный эксперт сказал в интервью ТСН.

"К сожалению, мы были вынуждены уступать территорию. Но это за счет того, что мы наносим максимальные потери российским войскам. Фактически мы выматываем вооруженные силы России на нашей территории, что потом позволит нам переходить к контрнаступательным действиям", — пояснил Жданов.

Напомним, Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего ранга.

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