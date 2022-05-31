Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Битва за Донбасс: военный эксперт ответил, выиграет ли Украина эту борьбу

Дата публикации
Просмотры
1215
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Битва за Донбасс: военный эксперт ответил, выиграет ли Украина эту борьбу

Фото: Associated Press

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина сегодня наносит оккупантам огромные потери, что впоследствии поможет ВСУ перейти в контрнаступление.

По словам Жданова, Украина "выматывает" оккупантов.

Об этом военный эксперт сказал в интервью ТСН.

"К сожалению, мы были вынуждены уступать территорию. Но это за счет того, что мы наносим максимальные потери российским войскам. Фактически мы выматываем вооруженные силы России на нашей территории, что потом позволит нам переходить к контрнаступательным действиям", — пояснил Жданов.

Напомним, Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего ранга.

"Старая" Европа получает второго Гитлера: анализ 100 дней войны с Олегом Ждановым

"Старая" Европа получает второго Гитлера: анализ 100 дней войны с Олегом Ждановым

Читайте также:

Следующая публикация