"Битва за Харьковщину только начинается": воины ВСУ рассказали о новой тактике России в Волчанске

Наступление россиян в Волчанске пока захлебнулось. Вооруженным Силам вместе с подразделениями ГУР и Госпогранслужбы удалось стабилизировать ситуацию. Но враг все еще контролирует северную половину Волчанска.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Ситуация в Волчанске

Волчанск - город, расколотый пополам. Почти стертый с лица земли ударами корректируемых авиабомб. Линия фронта проходит по реке Волчья. Враг уперся в нее, но дальше двигаться не может. Вооруженные Силы, несмотря на ограниченные резервы, наваливают на противника со всех сторон.

Река Волча

"Город не сдается. Нет такого, что кто-то просто убегает с позиции, это абсурд. Если бы так было, город уже давно сдали бы. На данный момент обстоятельства были составлены Силами обороны таким образом, что враг не может продвигаться дальше", — говорит Богдан, снайпер спецподразделения ГНСУ "Д.О.З.О.Р."

"Десятый отряд" Госпогранслужбы хорошо поработал над тем, чтобы обстоятельства сложились именно так. А, вернее, сложился мост через реку, под которой сработала взрывчатка.

Андрей, боец ГНСУ "Д.О.З.О.Р.": "Нам поступила задача взорвать его, мы уже держали оборону перед этим мостом".

Андрей Цаплиенко, корреспондент: "Означает ли это, что север Волчанска мы потеряли?"

Боец: "Нет, ни в коем случае. Происки есть, но для этого нам надо нарастить силы и нанести удар".

Группу этих бойцов называют "звездным десантом". Каждый из них награжден орденом "За мужество" за предыдущие спецоперации. Но то, что происходит сейчас - для них не просто очередное боевое задание. Волчанск - часть более масштабного замысла россиян.

"Я думаю, что противник взял себе за цель окружение с последующим взятием населенного пункта Харьков", - говорит боец Александр.

Тактика российских окупантов в Волчанске

Все, кто сейчас воюет в Волчанске, понимают, что начался новый этап войны.

"Если взять полгода назад, то основным методом войны были дроны, то сейчас я бы отнес управляемые авиационные бомбы, так называемые КАБ, на первое место. По городу Волчанск за сутки сбрасывали от 25 КАБов на наши позиции. При получении информации, что будут пуски КАБ, пехота, как правило, сразу покидает свой сектор", - объясняет Александр.

Даже на одного стрелка враг может не пожалеть нескольких бомб, поэтому привычная снайперская тактика здесь больше не работает.

"Очевидно, что ты не можешь использовать лучшие позиции для снайпера, потому что лучшая позиция для снайпера это худшая позиция для снайпера. Все, что может использоваться, как хорошая огневая точка, оно КАБиться или артиллерией ровняется", - говорит снайпер Богдан.

Богдан

И сразу на уничтоженные украинские позиции входит вражеская пехота. Пехотная тактика россиян тоже изменилась.

"Они очень маленькими группками проникают, где-то накапливаются, и продвигаются дальше. Тактика маленьких групп, она очень эффективна", — говорит Андрей.

Как удалось приостановить наступление РФ

Пехотинцев по одному-два заводят в город, а затем собирают в заранее определенных точках. Волчанская районная больница - одна из таких точек. На видео аэроразведки хорошо видно, как оккупанты, четко и уверенно, подтягиваются именно сюда. Их замысел был очевидным - накопить силы и прорваться через мост в южную часть Волчанска. Но украинцы дождались подходящего момента - уничтожили мост и мощным авиаударом развалили больницу вместе с оккупантами. Даже в условиях многократного преимущества россиян, для них это была серьезная потеря боевых возможностей.

Больница в Волчанске, где базировались оккупанты

"Количество личного состава, привлеченное к операции, оно действительно велико. Но потери, на данный момент, по любым доктринам, нашим, НАТОвским, они недопустимы", — говорит Богдан.

Утраты испортили Кремлю все планы. Но не заставили полностью отказаться от них. И, похоже, битва за Харьковщину только начинается.

Момент авиаудара по больнице, где базировались оккупанты

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