"Битва" за Киев между КГВА и КГГА: что известно о скандальном разделении властей

В Парламенте создана временная специальная комиссия, которая решает, как же поделить полномочия между председателем Киевской городской государственной администрации, а это - Виталий Кличко и председателем Киевской городской военной администрации, а это - Сергей Попко.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

В помещении комитетов Верховной Рады толкаются и ссорятся депутат народный и депутат Киевсовета. Столичный депутат мешает пройти народному. Потому что тоже хочет пройти, а его не пускают. Депутата Киевсовета зовут Дмитрий Белоцерковец. Впоследствии в своей заметке объяснил, что таким недипломатичным способом пытается отстоять интересы киевлян.

Конфликт депутатов

Говорить тише просит народный депутат Виталий Безгин. События в холле объясняет так: "Вы, когда по парку гуляете, идет хозяин и чи-хуа-хуа идет. Она если хочет вас за джинсы укусить - вы будете на нее бросаться или с хозяином говорить. Поэтому будем рады видеть Виталия Кличко".

Виталия Кличко рады видеть на заседании парламентской временной специальной комиссии. Пытаются решить, как же поделить власть между главами Киевской городской государственной администрации и Киевской городской военной администрации.

В столице на этих должностях разные люди. Где заканчиваются полномочия главы КГГА - Кличко, а начинаются полномочия главы КГГА - Попко? Как написано в повестке дня, вопрос будут изучать на основе практических кейсов. И эти кейсы - это видео из сети.

"Мне трудно понять, где граница ответственности когда прекратится ответственность государственной администрации и начинается военная администрация. Как решаются вопросы на том или ином уровне Хотел спросить у Кличко и Попко. А их нет. У заместителей спрошу - как вы разграничиваете", - говорит Виталий Безгин.

Заседание ВСК

"В Киеве непонятный дуализм. Самоуправляемые полномочия решает КГГА, но это не совсем согласовано законом", - говорит заместитель киевского городского головы Владимир Боднаренко.

Со своими картинками на заседание ВСК пришли представители от общественности. Это - фото Почтовой площади. Точнее того, что под ней.

Фото, которое показали активисты

"Она аварийная, колонны аварийные. Оно стоит на соплях. Если оно упадет. Кто понесет ответственность и сядет в тюрьму", - говорят они.

На заседании есть и.о. главы метрополитена. Это бывший главный инженер предприятия, который пошел на повышение, когда шеф уволился из-за коррупционного скандала. Виктор Выговский уверяет, что метро - под контролем. Станции "Почайна" и "Тараса Шевченко", уже устали официально объяснять, на ремонт не закрываются. А станцию "Почтовую площадь", лично гарантирует, не затопит.

Откачивают ли воду под "Почтовой площадью" - дискуссия превратилась в скандал.

В конце концов постановили - всей комиссией сходить под "Почтовую площадь" и посмотреть стоит там вода или нет.

А как же поделить полномочия между Кличко и Попко - договорились продолжить договариваться в следующий раз.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кто главнее: Кличко или Попко? Скандальная битва за власть над столицей!

Напомним, скандалы вокруг метрополитена в Киеве не утихают. После возникновения аварийной ситуации в тоннеле возле станции "Демеевская" сразу шесть станций на синей ветке оказались отрезанными от города – до конца лета жители Теремков будут без метро.

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