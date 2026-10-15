Битва за Киев под прицелом ракет: зачем Банковая именно сейчас расшатывает кресло под Кличко

Владимир Зеленский раскритиковал мэра за слабую подготовку к зиме

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В столице назревает очередной раунд политического противостояния между Банковой и мэром Киева Виталием Кличко. Конфликт с переменной динамикой — то вспыхивая, то угасая — тянется с 2019 года, но на этот раз обострилось на старте отопительного сезона и под постоянные удары российской баллистики и реактивных дронов по Киеву.

В народе противостояние между президентом и мэром уже прозвали «расшатыванием кресла под Кличко». Зачем это нужно сейчас, в такой сложный момент для страны, по каким причинам происходит и чем угрожает конфликт — в материале ТСН.ua.

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План устойчивости Киева: что сказал президент Зеленский?

Президент Владимир Зеленский резко высказался по поводу готовности Киева к зиме. Он заявил, что «даже в приграничных и прифронтовых областях выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве», и добавил, что киевляне точно это чувствуют, когда даже после одиночных попаданий «Шахедов» бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы.

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Такая характеристика поражает — как и то, что план устойчивости Киева Киевсовет принял еще 10 марта, а СНБО утвердил его только 5 августа. Мэр со своей стороны заявляет, что город готов к зиме на 80% и продолжает подготовку — с учетом условий войны и ежедневных воздушных атак российских реактивных дронов и баллистики.

Кстати, с 9 сентября из-за жесткой экономии правительство заблокировало расходы для местных бюджетов, в том числе и на подготовку к зиме. И только 9 октября частично разблокировал финансирование. В течение месяца Киев, как и другие города, стоял на паузе, и с 10 октября частично удалось возобновить финансирование резервного теплоснабжения, строительства когенерационных станций и питания водоканала.

Тем не менее, глава государства заявил, что начал консультации по безотлагательным шагам безопасности и управлению, чтобы исправить ситуацию в городе, ускорить реализацию плана устойчивости Киева и гарантировать больше поддержки для людей.

В роли консультантов в президентском кабинете «засветились» Василий Малюк, Иван Федоров, Игорь Терехов, Константин Ефименко и Максим Ефимов. Президент поблагодарил их за предложения и намекнул на проведение дополнительных консультаций и встреч.

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Пока неизвестно, запланирована ли непосредственная встреча с мэром Кличко. Как отмечают в политических кругах, за 4,5 года войны встреч между президентом и мэром Киева почти не было. Кто именно из них избегает — неизвестно, однако даже международные делегации мэр по столице не сопровождают: этим занимаются глава КГВА или представители правительства.

Что говорит мэр Кличко?

Мэр Киева отвергает обвинения в срыве отопительного сезона и называет их безосновательными, отмечая, что сам сезон еще не начат, а подготовка ведется должным образом.

«Местное самоуправление пытаются уничтожить — и не только в Киеве, — устраняя председателей общин по надуманным причинам. Люди выбрали меня, и я работаю, делаю в сверхсложных условиях все возможное, чтобы оправдать доверие киевлян, чтобы город функционировал в ситуации постоянных сокрушительных атак врага», — говорит Виталий Кличко.

По странному стечению обстоятельств Кличко вызвали «на ковер» в Верховную Раду, а столичная прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просит признать противоправным бездействие КГГА и Киевсовета по установке мобильных укрытий.

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Прокуратура требует обустройства мобильных укрытий возле остановок общественного транспорта, в парках и скверах. Впрочем, возникает вопрос: где была прокуратура год или два назад, когда Киевсовет направлял миллиарды на ремонт и строительство новых укрытий районным государственным администрациям?

Согласно законодательству именно РГА должны определять потребность в укрытиях на своей территории, выбирать места и строить их. Глав РГА назначает президент, поэтому именно у них стоило бы спрашивать: «А где укрытие?». Кстати, контролировать этот вопрос должна КГВА, поэтому прокуроры, похоже, «ударили в штангу».

Во время отчета о ситуации в столице в Верховной Раде мэр Киева назвал претензии центральной власти попыткой дать пощечину столице вместо поддержки и сотрудничества. И напомнил о блокировании средств и «шоу» с утверждением «плана устойчивости» Киева, которое длилось более 5 месяцев.

Виталий Кличко привел шокирующую статистику: удары по столичным ТЭЦ растут каждый год.

«В 2022 году по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и БПЛА, в 2023 — 7, в 2024 — ноль, в 2025 — 19. В этом году уже почти 50 попаданий», — заявил Кличко и добавил, что можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую.

«Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов „Укрэнерго“? Где выделяемые на это миллиарды?», — спросил мэр.

Накопление недовольства: почему назревает антимэрский протест

Конечно, в этой истории к мэру Киева также остается много вопросов:

Многомиллиардные реконструкции дорог (в частности, Харьковского шоссе и проспекта Лобановского).

Строительство во время войны «мостика дружбы» в парке на Оболони и перекладывание брусчатки по городу.

Странное появление на Лукьяновке стеклянных остановок еще с мирных времен вместо мобильных укрытий.

Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте с 8 до 30 гривен.

Укладка теплотрассы на Теремках с вырубкой 600 деревьев.

Хаос с организацией работы детских садов и школ во время «желтых» тревог.

Все это еще с лета повлекло за собой накопление недовольства киевлян городскими властями. Ведь тарифы на проезд можно было бы поднять не в четыре раза, внедрив более выгодные проездные, которые давали бы людям возможность экономить. А теплотрассу можно было проложить по другому маршруту — без тотальной вырубки, скандала и отчаянных протестов со стороны местных жителей.

Все это происходило на фоне постоянных обстрелов России, когда враг круглосуточно разрушал дома и убивал киевлян, бил по мостам, парализуя движение транспорта и разрывая сообщение между левым и правым берегами столицы. А с октября россияне начали прицельно бить по энергетическим объектам, из-за чего город фактически оказался без света и воды.

Эта совокупность факторов создала настоящий «тайфун» из недовольных киевлян, а последней каплей стало заявление мэра с призывом к горожанам на период морозов уезжать из Киева. Сам городской голова, впрочем, утверждает, что никого не призывал, а лишь дал такой совет из-за сложной ситуации в городе.

Недовольные действиями мэра запланировали выйти на акцию протеста в эту субботу на Крещатик с требованием отставки Кличко. Именно за четыре дня до этой акции заявление сделал президент, как говорится, «под шум улицы».

Удастся ли Банковой сместить Кличко?

Политолог Владимир Фесенко считает, что вероятность отстранения Кличко увеличивается, но не с должности мэра, а главы КГГА.

«А вот произойдет ли это — вопрос. Ответ знает только президент Зеленский и он пока не окончательный. Намерения и определенные попытки отстранить Виталия Кличко от обязанностей главы КГГА были почти каждый год с 2019 года, кроме, кажется, в 2022-м, но они остались нереализованными. Сейчас для мэра существует самый большой риск. Ибо объективно, провалы есть, и они очень серьезные. На фоне происходящего сейчас, когда все готовятся к зиме, а Киев, к сожалению, точно отстает. И все это на фоне дорожных работ по городу — как будто сейчас это главный приоритет», — рассказывает ТСН.ua Владимир Фесенко.

К этому политолог добавляет:

«Несмотря на риск увольнения с должности главы КГГА, Кличко все равно останется мэром Киева (киевляне его уже трижды выбирали). Просто фактически контроль над исполнительной властью перейдет к руководителю Военной государственной администрации», — отмечает Владимир Фесенко.

Сценарий 2010 года и механизмы устранения мэра

Интересно, если Зеленский решится на такой шаг, то он фактически повторит действия Виктора Януковича, который в 2010 году снял с должности главы КГГА Леонида Черновецкого и назначил Александра Попова. При этом Черновецкий оставался мэром до июля 2012 года, и его в шутку называли «британской королевой», потому что он только лишь подписывал решение Киевсовета, до той поры пока депутаты официально не приняли его отставку.

Тогда Янукович стремился контролировать столицу и ее немалый бюджет, а для этого ему нужен был свой человек за «рулем» Киева. И это ему удалось, фактически убрав с политического горизонта «космического» мэра.

Сейчас, чтобы сместить Кличко с должности мэра, нужно решение городского совета — фактически такой себе импичмент местного уровня от депутатов. Можно сместить мэра с должности и через референдум, но во время войны это почти невозможно сделать. Еще один вариант — если на мэра возбуждено уголовное дело и есть решение суда. Этого пока нет, а значит, Кличко будет оставаться в своем кресле.

Финансовые потоки столицы: почему важен контроль над Киевом

В случае Кличко, похоже, интересы Банковой не сильно изменились: несмотря на войну, интерес к финансовому ресурсу Киева не исчез. Об этом отмечает в своем сообщении в Сети народный депутат Алексей Кучеренко, который часто критикует деятельность городских властей и отмечает, что имеет немало вопросов к КГГА, Киевсовету и лично Кличко.

«Происходящее вокруг КГГА является безусловно политическим процессом, тесно связанным с желанием политического контроля за столицей и контроля ее финансовых потоков. Пока я не слышал никаких обоснованных и объективных оценок со стороны ни одного властного института относительно реальных причин ситуации с энергетической безопасностью Киева. А выдавать за «критику» поток эмоций со стороны «общественности» и очевидного недовольства населения ситуацией в стране непрофессионально и опасно», — написал Алексей Кучеренко.

Первопричина кризиса: энергосистема страны или просчеты властей?

Нардеп напоминает, что первопричиной киевских энергетическо-коммунальных проблем является исчезновение стабильных поставок электроэнергии именно из Единой энергосистемы страны, системным оператором которой является управляемое правительством «Укрэнерго».

«Безусловно, целый ряд мер КГГА и Киевсовет могли бы делать раньше — на опережение. Но подчеркиваю — при четком анализе и информации о неспособности осуществить эффективную защиту ключевых объектов критической инфраструктуры. Ситуация в Киеве — это „производная“ от ситуации в энергосистеме страны. Тем не менее, профессионализм и обоснованность своих решений, к сожалению, не сильная сторона киевской власти, и это без сомнения», — отметил Кучеренко.

Народный депутат отмечает и многочисленные просчеты правительства, начиная с организации строительства укрытий для энергообъектов, а также катастрофическое опоздание с утверждением киевского «плана устойчивости» и нормативного упрощения всех необходимых процедур.

«Не с таким „послужным списком“ предъявлять сейчас претензии местным властям, в том числе и Киеву. «Центр» не имеет никакого морального права брать в такой ситуации роль «прокурора» и «обвинителя», вместо того чтобы выполнять роль и функцию старшего партнера, организатора и координатора. Это не просто нечестно, но и не ответственно. А непродуманное и не взвешенное «управленческое решение», анонсированное президентом, может стать роковым сегодня не только для Киева, но и всей страны», — отмечает Кучеренко.

Между тем горожане, наблюдая за скандалом, начинают делать выводы: пока мэр и президент дерутся между собой — страдают именно они, без света, без укрытий, под обстрелами. И это только потому, что они киевляне и живут в столице, за которую идет не только внешняя война, но и внутренняя политическая грызня.

Объединение усилий или перевод ответственности?

Владимир Фесенко отмечает, что речь идет о максимальной концентрации ресурса на подготовке к зиме и осуществлении мер безопасности в городе. Проблем куча: от работы столичных учебных заведений до усиления безопасности мостов и наличия хотя бы мобильных укрытий, что не решается с 2022 года.

«Фактически в Киеве нужно вводить чрезвычайное положение с точки зрения мер безопасности. Меня, например, очень возмутил совет Кличко выезжать из Киева. С одной стороны, он правильный, но у нас сотни тысяч людей, которые не могут самостоятельно уехать из Киева: им некуда ехать, или нет на это денег, или физически они не способны это сделать. Таких людей при проблемах с теплоснабжением нужно эвакуировать из города: то есть решать, куда везти и как это сделать», — отмечает политолог.

Он добавляет, что именно для этого требуется максимально плотное взаимодействие городских и центральных властей.

«Проблем из-за российских обстрелов появилось очень многое. Их решением нужно заниматься всем вместе, а не перекладывать ответственность круглый год, а затем винить друг друга и выяснять: кто же виноват. Именно поэтому вероятность замены главы КГГА, как минимум временной, в условиях военного положения, в принципе, может произойти», — говорит Фесенко.

Нужен хозяйственник, а не политик: кто может заменить Кличко

На вопрос, кем Зеленский может заменить Кличко, политолог отвечает, что у него конкретного ответа нет.

«Это работа не военного человека, а исключительно организационно-хозяйственного, поэтому на кого можно заменить Кличко — у меня ответа нет. И, кстати, это тоже серьезный вопрос. Потому что просто подвинуть Кличко — это полпроблемы. Надо, чтобы пришел человек, который выступил бы в качестве сильного антикризисного менеджера, который мог бы заняться проблемами и подготовкой города к зиме. Но есть ли такой человек у президента вопрос открытый», — говорит Фесенко.

Политолог предостерегает: если новоназначенный руководитель завалит работу в Киеве, то претензии будут уже к самому президенту.

«Такой человек должен быть сильным хозяйственником, а не просто лояльным или преданным президенту. Если отбор по таким критериям, тогда лучше оставлять Кличко, чем менять шило на мыло. Претендент должен понимать, что такое Киев. Другое дело, что настоящих хозяйственников у нас уже не так много. Он должен не политикой заниматься и не пиаром, а реальной работой круглосуточно. Времени до зимы осталось мало, а ситуация становится все хуже», — отмечает политолог.

Отсутствие альтернативы и риски для Банковой

Владимир Фесенко отмечает интересный факт: при всех претензиях к Кличко — а критика в его адрес значительно выросла за последний год — у него пока нет очевидного конкурента на выборах.

«Если говорить об условных киевских выборах, то возникает парадокс: у Виталия Кличко пока нет конкурента. Поэтому для Зеленского это должно быть очень ответственным вопросом: не назначить, кого-нибудь, только бы не Кличко, потому что этот подход будет неправильным и наоборот, очень ошибочным. Если новый человек будет чрезвычайно эффективным во время этого кризисного периода, то он может стать на перспективу потенциальным кандидатом в мэры Киева во время выборов», — заключает Владимир Фесенко.

Дата публикации 16:00, 14.10.26 Количество просмотров 74 Новости ТСН в 16:00 14 октября! Кличко вызвали в парламент — что он наговорил?! Удары по ТЭЦ и жертвы атак

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