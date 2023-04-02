Битва за Лавру: почему УПЦ МП выселяют из святыни и как ПЦУ там планирует проводить богослужение

ПЦУ откроет доступ к украинской святыне и будет проводить там службы, сказал митрополит Эпифаний.

В Украине уже неделю не утихает скандал с Киево-Печерской Лаврой. УПЦ МП должна была еще 29 марта оставить украинскую святыню, однако решила этого не делать. А настоятель Лавры митрополит Павел принялся проклинать президента Украины и Вселенского патриарха Варфоломея. Кончилось все это домашним арестом.

Об этом 2 апреля говорится в сюжете "ТСН. Неделя".

Киево-Печерская Свято-Успенская Лавра – одна из величайших святынь православия и одновременно одна из древнейших исторических памятников нашей страны. Именно за этими стенами работал Нестор-летописец, писалась история страны, здесь были, работали и даже строили Лавру все видные фигуры, изображенные на деньгах, начиная от Ярослава Мудрого. В общей сложности — 23 гектара святой, священной земли.



И вот на 32 году Независимости украинское общество спросило: "Почему в святом для каждого из нас месте звучит русский язык, российская молитва и руководит церковь Московского патриархата?"

Фото: ТСН.ua

Как УПЦ МП попала в Лавру и как уничтожала историческое здание

Священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата в тысячелетнюю Лавру заехали относительно недавно – в 1988 году. Но надеялись, что навсегда. Они строили территорию по своему вкусу, часто не спрашивая никаких разрешений на переустройство памятников. Аренда святыни у них была безвозмездной и бессрочной, но без права делать там что угодно. И вот на 9 году войны России против нашей страны, государство договор с московской церковью на аренду расторгает. Инспекторы показывают с десяток незаконных достроек. Здесь додумались разрушить даже аутентичный вход на территорию Лавры, потому что машины не все пролезали. Были также и финансовые сделки. Также была передача определенных помещений в субаренду без согласования.

Фото: ТСН.ua

УПЦ МП отказалась уезжать из украинской святыни

29 марта. По договору последний день пребывания УПЦ МП на территории Лавры. К этому времени священники этой церкви несколько недель вывозили свое имущество грузовиками. Но именно 29 марта свое решение неожиданно меняют. Наместник Лавры Павел записывает видео-обращение, в котором подтверждает, что будет судиться и фактически угрожает президенту Украины и его семье.

Фото из открытых источников

"Говорю вам господин президент и всей вашей ссоре наши слезы не упадут на землю, а упадут вам на голову. Господь не простит ни вам, ни вашей семье за этот уступок. Потому что сегодня в эти святые минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу", – говорит Павел.

Фото: ТСН.ua

Часть монахов из Лавры перешла в ПЦУ

В своем обращении владыка Павел приврал. Он говорит, что братию Лаврского монастыря выбрасывают на улицу. Но за несколько часов до этого выступления видео обнародовал архимандрит Авраамий – монах лаврского монастыря. Он заявляет, что остается в Лавре, потому что переходит в Православную Церковь Украины под опеку Блаженнейшего Эпифания. А также намекает, что вместе с ним переходит и часть братии.

Чтобы наказать архимандрита Авраамия УПЦ МП понадобилось ровно 3 часа – они запретили ему совершать богослужение. Невероятная скорость, потому что, например, за год войны архиереи этой церкви не смогли наказать ни одного священника своей церкви, которые предали страну, шпионили в пользу врага или просто бежали в Россию, оставив свою паству.

УПЦ МП до сих пор руководствуется из Москвы

И всем понятно никто не трогает веру — речь идет о конкретной организации руководимой из Москвы, которая до сих пор пользуется гигантскими льготами презирающего государства. Потому что безвозмездной аренда мировой достопримечательности — это нечто большее чем просто льгота.

УПЦ МП еще в мае провели собор и забрали из своего устава любые упоминания о своей связи с церковью оккупанта, благословляющей убийство наших людей.

Но глава церкви Онуфрий письмо русской церкви о разрыве не написал. Да и изучение документов на которые, в уставе есть ссылка – доказывает УПЦ неотъемлемая часть Московского патриархата.

Другого патриарха, чем Кирилл – не признает. Да и ценности по РПЦ у них как под копирку.

Вот она – любимая "куколка" наместника Лавры монаха Павла - "Мерседес" премиум класса.

"Когда элитная машина едет из Лавры, невероятно, но прихожане УПЦ МП начинают кланяться "Мерседесу"! Может кто-то скажет, что мы преувеличиваем и та женщина просто махнула головой? Нет, таки кланяются. Потому что это авто наместника Павла", — говорится в сюжете ТСН.

В последние дни поклонники московской церкви и сам Павел не допускали в Лавру сотрудников Министерства культуры, во время съемок препятствуют работе журналистов.

Браслет на ногу и до 3 лет заключения: Митрополит Павел не дождался "русского мира"

Митрополит Эпифаний говорит, что в Лавре и дальше будет звучать молитва

Страсти улягутся, но что будет с Лаврой, мощами? Будет ли там продолжаться молитва? Мы спросили об этом у витрополита Киевского и всей Украины Эпифания.

"Сейчас есть часть братии, которая определяется. Но к сожалению, пока там находится митрополит Павел, он терроризирует, запугивает, то соответственно они боятся пока объявить, но когда мы получим доступ к помещениям, к храмам, то братия соберется и пронесется молитва в Киево-Печерские Свято-Успенской Лавре.То есть нет сейчас там речи, что там будет закрыт доступ к святыням к храму, к мощам, но в составе нашей поместной Православной церкви Украины ", — говорит Эпифаний.

Против Павла уже возбудили уголовное дело, в его дорогом доме провели обыски. И его интересные телефонные разговоры обнародовала СБУ, где он некоторые западные области не считает украинскими и соглашается, что стоит молиться за митрополита РПЦ Кирилла.

Первого апреля одиозный владыка Павел ушел. Время господства российского филиала московской церкви в Украине подходит к концу. Это, похоже, уже поняли и простые священники УПЦ МП.

Как ни им не трудно, они тянут свои чемоданы, потихоньку, а уходят из святой Лавры. Пока с одной. Почаевская и Святогорская тоже нуждаются в проверке.

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