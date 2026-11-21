Украинские беженцы в ЕС / © ТСН

Реклама

Если война затянется надолго, домой может вернуться только 25–30% уехавших за границу украинцев, а страны Европейского Союза проводят активную политику, чтобы наши граждане оставались там навсегда.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал демограф Александр Гладун.

Реклама

По его словам, чем дольше длится война, тем меньше людей возвращается: если в 2022–2023 годах говорилось о возвращении половины уехавших, то сейчас такой показатель в 25–30% считался бы неплохим. Украинцы за границей уже адаптируются, находят работу и обживаются, а европейские государства, оказывая помощь, заинтересованы в том, чтобы эти люди жили и работали в них постоянно.

Реклама

Гладун поддержал определение «демографический каннибализм», которое ранее озвучил коллега из Северной Македонии Влатко Герчев — национальный координатор по демографии, молодежи и человеческим ресурсам. Демограф отметил, что государства фактически «впитывают» украинцев и делают все возможное для их невозвращения, что в будущем будет усугублять демографическую ситуацию в Украине. В то же время, он отметил, что не стоит ставить крест на демографическом развитии страны.

«Поэтому ситуация в этом плане очень серьезная. Но в принципе я не спешил ставить крест на демографическом развитии Украины — еще рано. Потому что даже если нас останется где-то 25 миллионов человек, по численности населения мы будем седьмой страной в Европе (если не учитывать РФ) после Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании и Польши. И это тоже немалая численность населения», — сказал он.

По мнению Гладуна, во время войны Стратегия демографического развития до 2040 года не имеет целевого финансирования, поэтому быстрой отдачи от нее ждать не стоит. После завершения войны можно будет рассчитывать на сдвиги в рождаемости, смертности и возвращении части людей — но только при условии изменений внутри самого государства.

Демограф напомнил, что украинцы массово выезжали на заработки еще с 1993 года, а к началу 2022 года вид на жительство в странах ЕС имели 1,4 миллиона граждан Украины (чуть меньше миллиона из них — из-за работы). Среди причин выезда людей в полномасштабное вторжение он назвал низкие зарплаты, нехватку возможностей для самореализации, коррупцию, несовершенную государственную систему и теневую занятость — по оценкам Минэкономики, в 2025 году четверть населения работала без официального трудового договора.

Реклама

«Поэтому, мне кажется, сейчас более важно внутреннее состояние страны, а демография — только его производная. Хуже всего то, что здесь двусторонняя связь: демография влияет на экономику, но в то же время демографическое развитие критически зависит от ситуации внутри страны», — подытожил Александр Гладун.

Напомним, ранее демограф Александр Гладун спрогнозировал, сколько людей будет жить в Украине после войны. По его данным, к началу 2030 года численность населения на подконтрольной Украине территории может составлять от 25,5 до 26,8 млн человек. Средний прогноз — около 26,2 млн украинцев. При этом женщин будет больше мужчин, а доля детей продолжит сокращаться на фоне низкой рождаемости и старения населения.

Новости партнеров

Новости партнеров