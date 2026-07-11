«Битва» за МАФы возле станции метро «Дарница»: в Киеве со скандалами массово сносят торговые лавки (видео)

Демонтаж МАФов в Киеве / © ТСН

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В Киеве продолжается масштабная борьба с МАФами. На этой неделе очередь дошла, в частности, до станции метро «Дарница». Киевские чиновники заявляют: таким образом они пытаются окончательно очистить город от временных сооружений. Но предприниматели, конечно же, категорически против. Многие из них — ветераны или близкие родственники военнослужащих. И другого заработка, кроме торговли, у них, как они уверяют, нет.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

В Киеве демонтируют МАФы

Прямо у входа в станцию метро «Дарница» коммунальщики активно демонтируют МАФы, которые простояли здесь годами. Под громкий грохот инструментов они режут металлические конструкции и с помощью спецтехники грузят их остатки на большой трейлер. Атмосфера на площадке напряжённая. Представители службы благоустройства требуют от очевидцев и журналистов отойти.

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Это оживлённое место между выходом из метро «Дарница» и универмагом «Детский мир» из-за чрезмерного количества временных сооружений столичные чиновники откровенно называют «Шанхаем». И напоминают, что в Киеве начали системно бороться с МАФами ещё несколько лет назад — после проведения соответствующего общественного обсуждения.

Михаил Будилов, директор Департамента территориального контроля города Киева: «Здесь проходят важные инженерные коммуникации „Киевтеплоэнерго“, водоканала и электросети. В соответствии с постановлением Кабинета Министров и действующими государственными нормами строго запрещено размещать какие-либо объекты, даже временного назначения, в местах, где проходят инженерные коммуникации».

Демонтаж МАФов в Киеве

Что говорят предприниматели

Людмила Алексеевна с болью наблюдает за принудительным демонтажем. Ее небольшую лавку с одеждой тоже вскоре должны полностью убрать. Женщина показывает документы: «У меня был вот такой талон. Он официально истек 20.05.2026. Да, нам их больше не продлевают».

Людмила сетует: пока её родной сын находится на фронте, на войне, — для неё эта торговля остаётся единственным источником существования. Она подсчитывает свои скромные доходы: «Налоги составляют 4–5 тысяч гривен в месяц. Из моих общих 16 тысяч у меня на жизнь остается всего 12–13 тысяч». Женщина со слезами на глазах вспоминает, как в прошлом году едва не обанкротилась, когда после очередного российского обстрела масштабный пожар уничтожил почти весь её товар: «Там было товара на 40 тысяч евро».

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Поддержать коллег из другого района города, но столкнувшихся с точно такой же бедой, приехала мама двоих детей и владелица небольшой пекарни Анастасия Ластивка. Она рассказывает, что её муж — военнослужащий — сейчас находится за границей на длительном лечении. И после возвращения домой он вряд ли увидит их любимый семейный магазинчик.

Анастасия Ластивка, владелица пекарни: «Мне 30–40 тысяч гривен с лихвой хватало, чтобы просто прожить с детьми. Мы также обеспечивали работой наших наемных работников. Сейчас я вынуждена всех их увольнять».

К финансовой стороне вопроса подключаются и независимые юристы. Они указывают на колоссальные суммы, которые в настоящее время теряет и тратит городская казна.

Маргарита Душенковская, юрист: «Ежегодно от временных сооружений в бюджет поступало 60 миллионов гривен. Сейчас городской бюджет недополучает эти средства. Более того — он только тратит огромные средства на демонтаж. Для наглядного примера: в 24-м году было потрачено 106 миллионов гривен, в 25-м — 90 миллионов, в 26-м — 100 миллионов. То есть это около 300 миллионов гривен всего за 3 года».

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Обращение к Киевскому городскому совету и митинги у здания парламента

Сами предприниматели тщательно подсчитали: только возле станции метро «Дарница» без работы и средств к существованию в одно мгновение окажутся более сотни человек. И среди них — немало действующих военнослужащих, ветеранов и их близких родственников. Поэтому за помощью и официальной поддержкой люди обратились к профильному уполномоченному.

Станислав Рыженков, уполномоченный Киевсовета по правам ветеранов войны: «Со своей стороны, в рамках своих полномочий, я уже направил соответствующие письма в департаменты, и сейчас мы ждем официального ответа. Также направили письмо в депутатский корпус, проинформировали о наличии такой серьезной проблемы — что при принятии решений вообще не была учтена данная категория граждан, и сейчас ждем ответа. К сожалению, наложить вето мы не можем в единоличном порядке».

Напомним, что месяц назад у здания украинского парламента активно митинговали несколько десятков столичных предпринимателей. Главное требование протестующих к народным избранникам — законодательно запретить снос абсолютно всех киосков в городах, по крайней мере на время действия военного положения в стране. Но соответствующий законопроект до сих пор находится на длительном рассмотрении народных депутатов в комитетах.

В свою очередь киевские чиновники твердо заявляют: о всех запланированных демонтажах владельцев ларьков предупреждали заранее в установленном законом порядке. Таким образом, у предпринимателей было время найти себе другое официальное место для ведения торговли.

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Михаил Будилов, директор Департамента территориального контроля города Киева: «Мы возвращаем Киеву тот европейский облик, который был у него 20–30 лет назад. В частности, там, где мы с вами сейчас находимся, вскоре появится разворотная площадка и полностью обустроенная современная остановка общественного транспорта. А там, где сейчас стоят киоски, будет полностью свободный и безопасный проход людей к метро».

На данный момент коммунальные службы уже очистили от незаконных МАФов шесть крупных районов города. А это, по официальным подсчетам, более трёх с половиной тысяч снесенных временных сооружений. На очереди — принудительный демонтаж ещё в четырёх районах столицы.

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