Покровск / © ТСН

Ситуация на Покровском направлении остается чрезвычайно сложной, однако украинские воины не только держат оборону, но и понемногу продвигаются в сторону центра города. Нашим бойцам удается срывать планы врага, снимая российские «триколоры», которые оккупанты развешивали для создания медийной картинки якобы полного контроля над городом.

Сейчас украинцы уничтожают резервную армию РФ, в частности 76-ю дивизию ВДВ, которую враг придерживал для решающего удара.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Антидроновые плащи и уличные бои

Командиры подразделений круглосуточно следят за перемещением штурмовых групп через тепловизионные камеры дронов. Каждый шаг в истерзанном городе — это риск.

«Надеты на них антидроновые плащи, которые не так пропускают тепло, соответственно их не так видно в дроны», — объясняют военные.

Украинские силы уже закрепились на северных окраинах, чем фактически разрушили надежды россиян на быстрый захват Покровска. Теперь задача штурмовиков — движение вглубь жилой застройки.

«Противник, которому удается перейти железную дорогу — живет. Если мы его не обнаруживаем из-за погодных условий и тумана, то он живет там дня два», — говорит Александр Шпак, командир батальона полка «Скала».

Плен наемников из Колумбии и «мясные штурмы»

Из-за колоссальных потерь — до сотни солдат за сутки — российское командование все чаще бросает в бой иностранцев. Недавно бойцы «Скалы» взяли в плен двух наемников, которые оказались гражданами Колумбии.

«Данные военнослужащие не являются представителями РФ. Они заключили контракты ради денег и гражданства. Вот удостоверение колумбийца. Республика Каламбия. Класс», — демонстрируют документы наши защитники.

Несмотря на то, что украинские бойцы сами имели ранения («трехсотые»), они смогли в неравном стрелковом бою уничтожить трех оккупантов, а двух наемников взять в плен и вывести с позиций.

Затронутые флаги и цена продвижения

Доказательством успехов ВСУ являются затрофейные российские флаги, которые оккупационные ДРГ пытались вывесить на улице Молодежной.

«Группа ДРГ выскакивала на наши позиции. Они пытались вывесить для подтверждения того, что они там находятся. Группа была полностью уничтожена. Флаги позабирали. Это как флаг бригады: если забираешь — бригада рассыпается», — рассказывает командир Александр Шпак.

Продвижение дается ценой сверхусилий. Во время работы журналистов одну из групп заметил вражеский дрон — есть раненые. Эвакуацию проводили в полной темноте под наблюдением БпЛА.

Военные подчеркивают: тактика врага не меняется — это «люди-люди-люди», которых шлют на мясорубку. Однако останавливаться нельзя, ведь рядом — Мирноград.

«Если упадет один город, за ним упадет и оборона другого», — объясняют в Силах обороны.

