Битва за стратегические точки: как освобождали Клищиевку и Андреевку возле Бахмута

Два небольших села к югу от Бахмута имеют ключевое значение для тысячи километров фронта.

Силам обороны Украины удалось взять под свой контроль два населенных пункта на Бахмутском направлении — села Андреевку и Клищиевку. Отвоевание территории происходило с боями фактически за каждый дом, враг оказывал упорное сопротивление украинской армии.

О том, почему эти села имеют ключевое значение для тысячи километров фронта и как происходило их освобождение, говорится в сюжете Андрея Цаплиенко в "ТСН. Тиждень".

Освобождение Клищиевки

Изо дня в день, на протяжении нескольких месяцев, украинские военные двигались от дома к дому по Клищиевке. Иногда весь день мог продолжаться бой за один дом. А иногда и дня не хватало, чтобы выбить россиян из руин какого-нибудь сооружения.

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Львовские десантники, бойцы бригады "Холодный Яр", белорусские добровольцы и бригада Нацполиции "Лють" одновременно двигались вперед по нескольким улицам разрушенного села. Уникальность операции в том, что украинцы наступали меньшим количеством бойцов. Россиян, державших оборону, похоже, было гораздо больше.

“Наша группа около 20 человек заходит на штурм, а их — где-то человек 40-50. И они постоянно добавляют резервы”, — рассказывает боец полка “Цунами” бригады Нацполиции “Лють” с позывным "Тимур".

Нашим солдатам противостояли мотивированные враги, которые не хотят сдаваться. “Бросили гранату, пару выстрелов. Тогда сдались. Они не хотели сдаваться. Лишь когда был командир ранен, тогда сдались", — вспоминает боец РСО "Эней" из этого же батальона с позывным "Игорь".

Наравне с мужчинами Клищиевку штурмовала и бывшая журналистка, бывшая полицейская (инспектор-кинолог), а сейчас просто штурмовик "Елена". "Как вы знаете, девушки редко выходят на поле боя. Поэтому самое важное для меня было не подвести моих ребят, которые поверили в меня”, — говорит она.

Зачистка Андреевки

Когда еще продолжались бои на окраине Клищиевки, соседняя Андреевка уже была полностью зачищена и освобождена бойцами 3-й штурмовой бригады при поддержке подразделений 92-й бригады, пограничников и других частей Сил обороны.

Последним российским солдатам в Андреевке предложили сдаться через громкоговоритель, прикрепленный к дрону. “Господа российские солдаты. Предлагаем вам сдаться. Нам нужен обменный фонд”, — призывали окупантов.

Но командование врага, понимая, что село потеряно, а ее бойцы массово сдаются, приказало открыть огонь по своим.

Потери вражеских командиров

Никогда в одной маленькой точке на карте войны Россия не теряла столько командиров. Командир 85-й бригады, начальник разведки 72-й бригады, три командира батальонов.

72-ю бригаду российских десантников почти полностью отправили держать маленькую деревню на несколько домов.

В воздухе на подходе и к Андреевке, и к Клещиевке кружит такое количество дронов-камикадзе, что доехать на бронетехнике сюда просто невозможно. Любая большая цель гарантированно подпадает под атаку беспилотников.

Стратегические точки

Штурмовые действия и в Клещиевке, и в Андреевке следует считать частями одной операции, замысел которой украинское командование не разглашает. Но о значении, например, Андреевки говорит тот факт, что 3-я штурмовая бригада накрыла здесь командные пункты трех батальонов, а в Клищиевке украинские военные перемололи в подразделении двух десантных бригад России.

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Вражеские информационные ресурсы кричат, что после потери Клищиевки российским войскам, чтобы не попасть в окружение, нужно выходить из Бахмута, а мол, Пригожина, чтобы отбить его обратно, в России больше нет.

Клищиевка, Андреевка и частично оккупированная Курдюмовка расположены на стратегическом участке возле Бахмута. Клищиевка – на господствующих высотах, позволяющих установить огневой контроль над южными районами Бахмута. А взятие Андреевки дает шанс продвинуться к востоку и обрезать трассу 0513, на которой держатся все поставки противника в Бахмуте.

"Взятие населенного пункта Андреевка прерывает логистический путь в населенный пункт Клищиевка, берет под контроль железную дорогу и создает плацдарм для окружения города Бахмут", — объясняет Дмитрий Рогозюк, заместитель командира 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр.

Для многих украинских командиров очевидно, что россияне попытаются вернуть свои позиции. В артиллерии, дронах, средствах радиоэлектронной борьбы здесь сложился относительный паритет. Поэтому единственный ресурс, за счет которого они могут попытаться отбить утраченное, это живая сила и мясные штурмы.

"У нас не такой большой ресурс, как у нашего врага", — признается Александр Гостищев, командир полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють", но замечает, что потери врага значительны — по меньшей мере несколько тысяч.

Что дальше

Новое пополнение россияне сюда быстро не заведут. Их группировка в Запорожье занята наступлением украинцев из-за пролома в "линии Суровикина" возле села Роботино. А тут еще и активизировалась Херсонщина.

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Свежие данные "Института изучения войны" указывают, что ВСУ частично форсировали Днепр, увеличив плацдарм на островах возле Антоновского моста. Противник это трактует как подготовку украинского наступления на левый берег и вынужден держать там значительные силы.

Конечно, Путин готов утилизировать еще несколько сот тысяч своих граждан. Для этого нужно запустить очередную волну мобилизации, а это не скорое дело.

Но и для нас каждый шаг вперед – это потеря наших лучших героев. Потому и Украина, считают штурмовики, будет вынуждена искать резервы. "Я думаю, что все будут вынуждены идти воевать. Другого выхода не будет”, – говорит Александр Гостищев.

Сейчас никто не делает никаких прогнозов, где ждать стратегического успеха. Возвращение Бахмута, прорыв на Токмаке или сюрприз на Херсощине? Впрочем, шанс явно появился. И им нужно пользоваться.

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Напомним, в воскресенье, 17 сентября, бойцы объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют", подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады вернули украинский флаг над селом Клищиевка на Донетчине, расположенном южнее Бахмута.

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