Битва за Волчанск: воины ВСУ рассказали об уникальной технике, которая "может далеко видеть"

Операторы украинских дронов-разведчиков круглосуточно искали скопления врага и его боевой техники и вблизи границы и далеко вглубь вражеской территории.

Куда удается долетать? Безопасны ли вылеты в тыл к врагу и что видят своей "Лелекой" аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады — в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

"Сол" — оператор "Лелеки", беспилотного самолета-разведчика украинской 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск. Он вместе со своим экипажем и собратьями в Харьковской области делают все возможное, чтобы и Волчанск, и другие города и села остались на карте Украины.

Волчанск, который оккупанты беспощадно уничтожают

Операторы дронов стартуют, несмотря на взрывные обстоятельства и каждый раз летят вглубь вражеской территории.

"Глубокая разведка, залетаем в тыл врага, рассматриваем их боевые позиции. Ищем артиллерию - технику", - говорит Андрей, командир разведывательного комплекса „Лелека“ 71 ОЕБр ДШВ ВСУ.

"Аист"

Аэроразведчики 71-й, убеждены: московиты - не зря для наступления на Харьковщину выбрали май. Так же, не случайно, говорит командир экипажа, для вторжения, вражеские штабы определили направления - на север от Харькова и севернее Волчанска.

"Леса, густые посадки, „зельонка“ как бы, уже разрослась. Тяжело обнаруживать их! Ну, обнаруживаем - жжем!", - говорит Андрей.

В то же время, ударного скопления вражеской боевой техники, на московитской земле, по крайней мере, на траверзе Волчанска, разведчики украинского егерского подразделения сейчас не замечают.

Да и большого количества вражеской пехоты, говорит командир экипажа - так, как было в начале вторжения - сейчас вблизи границы - тоже, вроде, нет. Ведь врагов "Лелека" видит очень далеко.

Оккупанты же тоже проводят воздушную разведку.

В то же время, присутствие украинской "Лелеки" в рашиском воздушном пространстве оккупанты, также заметили и пытались сбить. С интервалом в несколько секунд по украинскому беспилотнику - просто с территории населенного пункта, московиты выпустили несколько ракет-перехватчиков.

Но оператору "Лелеки" удалось уклониться от угрозы. И разглядеть на территории тамошнего предприятия вражескую бронемашину. Координаты, расположение рашиской техники экипаж "Лелеки" быстро передал своим артиллеристам. Учитывая, что бить московитов в их тылу, дальнобойным западным оружием, отныне мало кто запрещает, объем вражеской группировки, напротив Харьковщины, есть надежда, что серьезно уменьшится.

Военный ВСУ

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Напомним, военный рассказал, как сложно бывает ликвидировать россиян на поле боя.

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