Битва за землю: в Киеве на Никольско-Слободской хотят продать 6,3 гектара под застройку

В Киеве назревает еще один земельный скандал. Речь идет о трех участках в Днепровском районе между улицей Никольско-Слободской и Броварским проспектом общей площадью 6,3 га, которые могут продать под жилую застройку.

Земельные участки планирует реализовать на аукционе (23 октября) "Ощадбанк", которому они сейчас принадлежат. Речь идет о 450 млн. грн. – стартовая цена, которую планирует получить учреждение от продажи.

Что известно о земельном участке

Речь идет о прибрежной полосе Днепра на улице Никольско-Слободской, 7-9. Этот лакомый кусок земли пыталась в свое время застроить компания Укрбуд, но получила яростное сопротивление местных жителей и активистов.

Застройщику удалось построить здесь только две многоэтажки ближе к Броварскому проспекту и сделать возле них небольшую набережную. Уже этой весной, во время большого паводка вода полностью затопила набережную и вплотную подошла к возведенным домам.

Участок, который может быть продан под застройку. Фото: Олег Симороз/Facebook

Наводнение затапливает и участки, которые хочет продать "Ощадбанк". Сейчас – частично заброшенная зеленая зона на берегу Днепра, потому что много лет никто ее не обустраивает, из-за угрозы застройки. Но местные жители используют ее для прогулок и отдыха, с надеждой, что когда-нибудь здесь будет парк.

В 2015 году участки перешли в собственность "Ощадбанка" и с этого времени активисты пытаются вернуть их городу под единое парковое пространство "Никольская Слободка".

Что говорят активисты?

Известно, что в 2017 году "Ощадбанк" уже пытался продать эти земли, но тогда активистам удалось остановить торги. Сейчас очередная попытка продать землю, потому что до этого она является собственностью банка, а город ничего не сделал, чтобы поставить точку в этой истории.

"Участки входят в пределы достопримечательности Исторический ландшафт киевских гор и долины реки Днепр и в этой части запрещено новое строительство. До полномасштабного вторжения Киевсовет планировал выкупить участки для создания парка, но КГГА так и не выполнила это решение", — пишет на своей странице в социальной сети активистка Елена Медведенко.

Также против возможной продажи земли выступают и другие столичные активисты. Они уже обратились в органы государственной власти с просьбой немедленно отреагировать и не допустить передачи этих земель в частные руки застройщиков. Кроме того, обещают бороться за землю и устраивать акции протеста, как уже было с предыдущим застройщиком.

Земельный участок, который планируют продать / Фото: setam.net.ua

"Мы также предостерегаем, что наша громада оставляет за собой право на применение абсолютно всех методов противодействия застройке участков, которые по функциональному назначению Генплана являются зеленой зоной общего пользования, в том числе и акций протеста прямого действия", — отмечает на своей странице в социальной сети Олег Симороз, воин ВСУ и представитель общественной организации "Народовластие".

Что говорят в КГГА?

Сайт ТСН.ua обратился с информационным запросом в КГГА, чтобы прояснить ситуацию по поводу действий властей по поводу продажи под застройку более шести гектаров земли возле Днепра.

В КГГА журналиста сайта ТСН.ua заверили, что городские власти не разрешат застроить выставившие на продажу участки на Никольской Слободке.

"В 2020-2021 годах Киевсовет проголосовал за создание парка "Никольская Слободка", и для этого принял решение о выкупе трех участков площадью более 6 гектаров. Однако владелец — "Ощадбанк" — не согласился. В настоящее время "Ощадбанк" выставил участки на продажу, поэтому обращаем внимание потенциальных инвесторов — эту территорию можно будет использовать только как зеленую зону. Город готов содействовать в ее обустройстве и будет защищать интересы общества", — рассказали по запросу ТСН.ua в КГГА.

Земельный участок, который хотят продать в Киеве / Фото: setam.net.ua

Там добавляют, что по поручению мэра Киева Виталий Кличко на рассмотрение Киевсовета представлен проект решения о предоставлении участкам на Никольской Слободке статуса сквера.

Что говорят эксперты?

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" отмечает, что отвод земельных участков под застройку на Никольской Слободке полностью незаконное.

"Во-первых - это защитная полоса реки Днепр. На расстоянии ста метров от воды - строить ничего нельзя, кроме объектов водного хозяйства. Во-вторых - это зона охраняемого ландшафта. Это две основные причины, которые не позволяют там жилую застройку, конечно, если бы у нас все делалось по закону. Застройщик, каким-то образом получил эту землю, а "Ощадбанк", получил их в качестве залога и гектары перешли ему в наследство", - рассказывает сайту ТСН.ua Александр Сергиенко.

По словам эксперта, сейчас городским властям нужно действовать в рамках закона.

"Если согласно законодательству строить жилые дома на Никольской Слободке запрещено, то об этом стоит четко сказать. А если кто-то хочет купить эту землю - пусть покупает, но строить там ничего нельзя. Если город имеет целью сделать на этой территории парк, то нужно решить все вопросы с землей. А уже потом, строить рекреационную зону: парк, пляж, или спортивные площадки, но не ставить у воды жилые многоэтажки. Защитная полоса у рек существует неспроста. Это жизненное пространство для реки, ведь во время очередного наводнения вода снова затопит эту территорию. Поэтому следует помнить, если человек идет против законов природы, то это ничем хорошим не заканчивается", - объясняет Александр Сергиенко.

Напомним, в Киеве на улице Ярославской, 13-Б, 10 августа застройщик снес 200-летнюю усадьбу, являвшуюся образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ века.

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