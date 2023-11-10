Бизнес на крови: как в Украине прислуживали россиянам

На одном из швейных предприятий Закарпатья штамповали зимние лыжные куртки для спортсменов из РФ.

В Украине во время войны под носом у пограничников на одном из предприятий устроили бизнес с россиянами.

Кто додумался до такого и какие подробности всплыли, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.UA.

На одном из швейных предприятий Закарпатья штамповали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist", обшитые символикой государства-агрессора. И пока в Украине Национальный олимпийский комитет боролся за то, чтобы ни одного гражданского оккупанта не было на мировых соревнованиях, на этом предприятии куртки шили именно для национальной сборной РФ по лыжному спорту, заказчиком которой является организация "RUSSIA SKI TEAM".

Кто открыл бизнес на крови

О том, что правоохранители накрыли это предприятие, в своих соцсетях сообщил начальник Закарпатской областной администрации Виктор Микита и раскрыл, кто был владельцем этого незаконного бизнеса.

“На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрыто производили зимние лыжные куртки итальянского бренда “Vist”, — сообщил он.

Сколько успели изготовить курток

Разоблачили злоумышленников пограничники Мукачевского отряда совместно с Нацполицией и СБУ.

В ходе обысков в швейном цехе было найдено 150 таких курток.

Следственные действия пока продолжаются. Сколько таких курток успело отправиться в Россию – вопрос пока открыт.

Это уже было

В значительно больших масштабах в пользу врага работало украинское предприятие "Мотор Сич". Там поставляли авиадвигатели для российской корпорации, выпускающей оружие, которым потом обстреливали Украину.

Большинство российских вертолетов смогли летать благодаря украинским двигателям, которые любезно россиянам для обстрелов Украины сливал владелец корпорации Вячеслав Богуслаев. Его задержали больше года назад и обвинили в сотрудничестве с россиянами.

Даже после того, как одна из ракет ударила по заводу, Богуслаев свою позицию не изменил. Все разговоры с врагами зафиксировала СБУ. К слову, у него дома в Запорожье нашли еще много интересного, например море денег и российское гражданство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Было разное, но ТАКОЕ ВПЕРВЫЕ: в Украине во время войны шили форму для россиян!"

Напомним, ранее певец Сергей Бабкин и группа 5'Nizza были пойманы на сотрудничество с россиянами – они помогают артистам организовывать концерты за рубежом.

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