Бизнес на похищении детей: как под прикрытием "прав отца" трехлетнюю киевлянку превратили в нелегалку в Молдове

Как работает ОО "Отец имеет право"

Первая за полгода встреча Анастасии Шемет с трехлетней дочерью Миланой зафиксирована на щемящих кадрах. Полгода мать не знала, где ее ребенок. Полгода розысков через Интерпол, десятки заявлений и ложных адресов. Сегодня эта история имеет счастливый финал, но она обнажила страшный механизм: как в Украине под прикрытием законности изолируют детей от матерей и кто на этом наживается.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Пропавший ребенок и СХЕМА на слезах матерей: Как «Отец имеет право» зарабатывает на семейных войнах

Похищение за считанные минуты

Все началось осенью прошлого года на обычной детской площадке в Голосеевском районе столицы. Отец ребенка, Сергей Шемет, подошел к Милане, которая гуляла с бабушкой, и за считанные минуты исчез вместе с ней.

Анастасия Шемет, пострадавшая: «Все было настолько спланировано, четко. Каждый шаг, какая машина подъезжает первая, вторая, как они становятся, а кто куда пересаживается. То есть — криминал».

Организованно, на нескольких машинах, ребенка вывезли за границу без согласия матери. Впоследствии выяснилось: Милана в Молдове.

Статус нелегалки и «аренда» у чужих семей

Благодаря международному розыску по линии Интерпола, Анастасии удалось подтвердить пребывание ребенка в Молдове. Однако путь к ней был тернистым: первый адрес оказался ошибочным. Лишь после разговора с местной жительницей, которая сообщила, что «Милаша у ее сестры», правоохранители нашли девочку.

Анастасия Шемет: «Мы зашли в эту квартиру, стоит Милана, одна. То есть никого из близких. Я не знаю вообще этих людей. Первый вечер, когда мы вместе засыпали, она говорила: „Мама, я тебя искала. Я тебя везде искала“».

Ребенок находился в Молдове нелегально — без документов и официальной опеки. Более того, отец буквально сдавал дочь в «аренду» чужим людям.

Милана жила в малообеспеченной иностранной семье.

Отец платил посторонним людям за то, что ребенок проживает с ними.

До этого девочка находилась в другой семье по аналогичной финансовой договоренности.

Как похитить ребенка

Похищение Миланы не было случайным. Перед этим Сергей Шемет консультировался с Александром Швецом, основателем ОО «Отец имеет право». ТСН удалось получить записи разговоров, где Швец откровенно обсуждает «стратегии» и их стоимость.

Александр Швец: «Мы каждый раз планируем, под каждый кейс надо планировать стратегию… Первый шаг — вы забираете ребенка. Второе — это как планируется суд… Всего три составляющие. Составляющая номер один — мои консультации. Либо человек сам допирает, либо платит полторашку (1500 евро)».

По словам Швеца, разрушение связи матери с ребенком имеет четкий прайс:

Консультация и механика: от 500 до 1500 евро.

Заключение кандидата психологических наук: 600 евро за один документ.

Судебные расходы на «доказательства» (экспертизы): от 3 до 5 тысяч евро за 3-4 года процесса.

Цель таких длительных судов — полная изоляция ребенка. Швец выражается цинично: «Это просто надо создать диспозицию и поставить суд раком. При этом раком можно поставить любой суд».

Что говорят в полиции

В случае Анастасии Шемет механизм «правозащитников» дал сбой. Сергею Шемету заочно сообщено о подозрении за:

ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное похищение человека);

ч. 1 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения).

Сам Александр Швец в комментарии ТСН назвал действия отца «бесспорно правомерными», а полицию — «помойкой». Он откровенно заявляет: «Нам бы хотелось, чтобы Анастасия Шемет сидела в тюрьме. Именно так достигается верховенство права».

Сейчас Милана в безопасности, но нуждается в длительной терапии. А ТСН продолжает расследование. В следующей части мы расскажем о пуле «ручных» психологов и судебных экспертов, которые за деньги штампуют шаблонные выводы, разрушая детские судьбы.

