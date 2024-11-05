Бизнес на "Укрзализныце": как работают перекупы и почему их деятельность до сих пор не прекратили

"Укрзализныця" пристально смотрит за всем, что происходит вокруг билетных махинаций. Согласно их официальной позиции, перекупщики – это не просто случайные предприниматели, а настоящие хапуги нашего времени, с которыми ведется активная борьба.

Об этом говорится в материале проекта "Хапуга.ua"

Как работает схема с перекупом билетов

Пока борцы с теневыми билетными схемами наводят порядок в системе, перекупщики, кажется, только совершенствуют свое мастерство. В результате пассажиры продолжают стоять в очереди не в кассу, а в "черный рынок".

Против уже известной нам из предыдущего материала "Хапуга.ua" перекупщицы Ярославы Крестиной было открыто уголовное производство, но это не мешает ей и дальше вести свой "альтруистический" бизнес.

Ярослава Крестина

На онлайн-продаже приходится более 86% всего объема проданных "Укрзализицей" билетов, 50% – проданы в приложении. В общей сложности приложение насчитывает более 3 млн пользователей, 8 тысяч из которых были заблокированы. Из них более 2 тысяч – так сказать "уникальные" пользователи, которые имели верификацию через Действие.

Закупать билеты заранее и "рисовать" на них нужные фамилии, по словам Александра Перцовского, сейчас у перекупов просто не получилось бы.

"Потому что изменить фамилию на билете невозможно. Были случаи, когда просто в фотошопе нагло ставили другое имя, мы таких людей высаживали, были слезы-сопли, как же так, я же купил этот билет. Мы имеем сведения с настоящими именами, поэтому это легко при посадке определяется", - говорит председатель правления АО „Укрзализныця“ Александр Перцовский.

То есть, система продолжает совершенствоваться и усложнять жизнь перекупщикам. Но пользователи в сети до сих пор жалуются, что когда открываются продажи в 9:00, сайт не выдерживает нагрузки и выдает сбои.

"Когда человек постоянно обращается, он несет нагрузку. Таких пользователей слишком много, особенно при открытии продажи билетов в 8 часов, когда открывается внутреннее сообщение и в 9 часов утра, когда открывается международное. Просто аномальное количество запросов. Также стараемся анализировать каждый у нас сбойный процесс, каждый этап, когда просела система и работоспособность, что именно на это повлияло. Если видим, что где-то умелый пользователь очень метко обходит даже установленные ЛОГ-контроли и ограничения, конечно мы увеличиваем их. Но увеличиваем, чтобы не навредить пользователю, но предотвратить действия любых злоупотреблений", - говорит Виктория Галатин, заместитель директора IT-департамента АО „Укрзализныця“.

Но вот что интересно: когда простые пользователи сталкиваются с зависанием системы, перекупщики, кажется, прекрасно обнимают этот момент. Может, именно умение обходить ЛОГ-контроли — тайна их успеха?

Пока остается надеяться, что следующий этап улучшения системы принесет пользу именно нам, а не тем, кто давно знает все ее слабые места. А что же с нашей героиней, которая так упорно хочет "помогать" людям?

"Мы подробно посмотрели на результаты вашей статьи и передали их нацполиции. Насколько мы понимаем, эта перекупщица не живет в пределах страны, поэтому их возможности ее достать несколько ограничены, но мы также делаем контрольные закупки, где удается понять, кто эти люди и где мы имеем информацию об их конкретных действиях также передаем это полиции", - говорит Александр Перцовский.

Интересно, что даже для контрольной закупки Ярослава не смогла найти прямые билеты на направление "Киев-Варшава" и перепродала их с пересадкой в Хелме.

"Кстати, эта контрольная закупка – в Варшаву она не смогла продать, продала исключительно Хелм, который, повторюсь, доступен всем", – говорит Александр Перцовский.

И все же, как же она покупает билеты и почему у нее получается, а у других – нет.

"Если смотреть, а откуда же появляются билеты у перекупов, то это в первую очередь те билеты, которые возвращают пассажиры. В среднем на международном сообщении 12-15% билетов возвращаются и соответственно перекуп смотрит, мониторит эти билеты и если кто-то вернул, он себе его перекупает", - говорит Алексей Пугач, руководитель проектов пассажирского направления АО „Укрзализныця“.

Кроме того, что следить собственноручно и покупать возвращенные билеты сможет кто-либо и без доплат третьим лицам, УЗ ввела функцию автовыкупа на международные направления.

"У нас в среднем за первые три недели октября с помощью автовыкупа на рейс "Киев-Варшава" и обратно было выкуплено 162 билета, при этом только 11 человек не смогли приобрести такие билеты, которые создали, потому что там были специфические запросы – нижние места и только рядом", — говорит Алексей Пугач, руководитель проектов пассажирского направления АО "Укрзализныця".

По словам Алексея Пугача, автовыкуп работает как онлайн-очередь – если вы не нашли нужный билет и создали заявку на автовыкуп за семь дней до поездки, он сработает с вероятностью более 85%. Кроме удобства, это помогает и в борьбе с перекупами, ведь автовыкуп выполняет те же функции, но законно и без переплат. Что же делают тогда перекупы, к которым продолжают обращаться пассажиры? Фактически из своего аккаунта Ярослава приобрела всего 10 билетов за все время его существования в приложении УЗ, остальные были куплены у третьих лиц, которых она привлекала к своей схеме, таким образом обходя выявление специфической активности и в дальнейшем блокировки.

"Я не могу издавать все детали, потому что надеюсь, что сработает следствие, но уже следующие билеты человек, когда мы делали через него контрольную закупку, это было уже другая Дія, человек, живущий в Украине", — говорит Александр Перцовский.

То есть, как видим, фокуса с билетами нет, схема вполне понятна и все гораздо проще – организована всего-навсего целая сеть перекупщиков, которыми руководит Крестина и с помощью которых она и выкупает и сбывает возвращенные билеты втридорога даже с заблокированным аккаунтом в УЗ.

Что говорит перекупщица

После выпуска нашего расследования мы решили еще раз пообщаться с перекупщицей и поинтересовались, до сих пор она занимается перепродажей.

Журналисты снова пообщались с Ярославой Крестиной

Разговор с перекупщицей Ярославой Крестиной:

"Здравствуйте, подскажите любую ласку, мне дали ваш номер телефона, сказали, что вы можете помочь с билетами на Варшаву".

"Ага, да".

"Меня интересует на конец октября или начало ноября, я видела у вас в инсти, вы преподавали первые числа ноября есть"

"Ну да, желательно 4-5 числа, если заранее хотите".

Интересно, что просто так билеты Крестина уже не продает, теперь работает только по рекомендациям от уже знакомых покупателей.

Разговор с перекупщицей Ярославой Крестиной:

"И скажите пожалуйста, вы по рекомендации или просто?"

"У меня подружка когда-то заказывала, еще полгода назад, говорила, что к вам можно обратиться.

"Ну и в инстаграмме я видела. Ну есть я на вас подписалась несколько месяцев назад и вот, понадобилось наконец"

"Ага, ок. А сбросьте подружку мне, пожалуйста, кто ездил".

"Окей скину".

"Хорошо, смотрите, мне нужно, чтобы подружку вы мне скинули, потому что я сейчас не буду принимать просто не по рекомендации заказа, я посмотрю, вас оформлю и если мне все подойдет, то билет уже завтра вам пришлю"

А вот сюжет "Хапуги" Крестиной, судя по всему, не понравился.

Разговор с перекупщицей Ярославой Крестиной:

"Скажите, пожалуйста, такой еще вопрос – не знаю, это ли о вас в новостях что-то показывали, там никаких у меня проблем не будет?"

"Ой, да какие проблемы, эти новости я скоро пошлю очень далеко и надолго".

Но в конце разговора у Ярославы уже лопнуло терпение.

"Да, вы записываете разговор или я не понимаю? Вы из каких-то новостей мне звоните или что происходит? О какой информации вы спрашиваете? Ничего я не буду рассказывать".

Что говорят в "Укрзализныце" о борьбе с перекупами

То есть получается, что никакой магии нет, есть только нарушение правил пользования УЗ и открытое уголовное производство против как самой перекупщицы, так и ее сообщников. Такая себе извечная борьба, как двигатель прогресса, между перекупщиками и «Укрзализныцей».

"Борьба с перекупами это всегда такая тонкая грань, где мы делаем плохо перекупу и где мы делаем плохо пользователю. И у нас всегда дилемма, до какого момента нужно дожать. Мы можем, условно, сейчас отменить возврат международных билетов, как делают авиакомпании - вот ты купил и его невозможно вернуть. Если бы мы пошли по такой модели, тогда в первый день все, кто купил, все - дальше билетов не существует, их нет ни у перекупа, нигде, у тебя есть только первый день", - говорит Алексей Пугач, руководитель проектов пассажирского направления АО „Укрзализныця“.

Поэтому, кто победит в этой бесконечной игре - «Укрзализныця» со своими новыми механизмами борьбы или перекупщики, которые всегда на шаг впереди? Трудно сказать. Одно понятно точно - пока эта веселая реальность остается с нами: система модернизируется, контроли усиливаются, а билеты все равно исчезают за секунды.

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