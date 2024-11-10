Бизнес на "Укрзализныце": куда исчезают билеты на поезда и почему их невозможно купить

Куда исчезают билеты из приложения и касс "Укрзализныци" Почему их фактически невозможно выхватить даже в день открытия продаж?

Как они работают, что говорят в "Укрзализныце" и как все же можно купить билет на поезд, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Почему невозможно ухватить билеты в "Укрзализныце"?

Найти билет на поезд "Укрзализныци", особенно, за границу — задача не из простых. как его уже прозвали в народе, поезд-призрак Киев-Варшава.

Куда же исчезают билеты из касс и официального сайта УЗ и как их кому-то удается купить?И главный вопрос – кто нагревает на этом руки?

Наши коллеги из проекта Хапуга.UA проверили все на собственном опыте! активно борется с перекупщиками. Например, верификация пользователей через приложение. Действие является важной частью системной борьбы с перепродажей.

На сегодняшний день в приложении "Укрзализныци" по подозрению в мошеннических действиях заблокировано около семи тысяч пользователей. покупать билет не смогут уже никогда.

Начало ездить больше людей, а вариантов как доехать меньше?

По словам Александра Перцовского, билетов нет из-за повышенного спроса и отсутствия других вариантов для передвижения. несколько недель до поездки. На официальном сайте и в приложении УЗ билетов на желаемую дату не нашлось, Более того, не было их ни на несколько дней раньше, ни позже, поэтому попробуем поискать удачи на вокзале.

Говорят, что в Польше купить билеты попроще?

Но даже в то время, когда Укрзализныця советует покупать билеты, приложение добавляет экстрима, говорит журналистка, ведь счет идет на секунды. Пользователи жалуются на ошибки, которые выдает сайт при покупке билетов. баг, а фича? Просто так "Укрзализныця" держит нас в напряжении, чтобы путешествия становились еще интереснее. Но люди говорят, что с польской стороны купить билеты на поезд Киев-Варшава значительно проще, чем через саму "Укрзалізницю".

Что говорят поляки?

Поэтому наши коллеги поехали даже в Польшу, чтобы попытаться проверить в кассах польской железной дороги, так ли оно на самом деле. Но и там, журналистов ждал очередной провал.

Как и кому удается выхватить билеты?

Впрочем, ни на официальных сайтах или в приложении, ни в международных кассах украинской или польской железной дороги билетов не найти. и в конце концов ехать на автобусе? Поэтому журналисты пообщались и с теми, кто может позволить себе пользоваться услугами перекупов и покупает неосязаемые билеты втридорога.

Кроме того, о перекупнице журналистам рассказали и пассажиры поезда Киев-Варшава.

Кто затаривается билетами на УЗ?

На странице, которой с медийщиками поделились, оказался не один десяток отзывов от разных покупателей.

Впрочем, на скриншоте, который показали пассажиры, была указана карточка, на которую покупатели перечисляли деньги за билет.

Вот она!

Так что знакомьтесь: перекупница — Ярослава Крестина. Билетами она барыжит, судя по количеству отзывов в ее соцсетях, не первый год, поэтому клиентов за это время набралось достаточно и Тикток, и Инстаграм и даже интеграционная реклама у популярных блогеров. она берет билеты, если их невозможно найти — как наши коллеги лично убедились — ни на сайте, ни в кассах ни в Киеве, ни за границей?

Совпадение?

Поэтому этот вопрос поставили девушке лично, а к тому же обратили внимание на интересную деталь: госпожа Ярослава — из города Рубежного, который граничит с Северодонецком. … это совпадение? Все ли куда проще и топменеджер железной дороги может просто сливать билеты подруге? В эту версию, с учетом масштабов персоны, трудно поверить в Ярославы журналисты не могли. Она не знает даже, кто это. Вот выставляет общее количество проданного за менее чем за полгода, а вот анонсирует, что имеет на руках. поражают, не правда ли?

Как перекупам удается схватить все билеты – пытался объяснить и транспортный обозреватель, автор блога "Железные магистрали" Олег Васильев.

Что перекупщица делала в российских СМИ?

Личность перекупницы покупателям неизвестна, впрочем, интересно, Христина засветилась даже в российских СМИ, где ее упоминают как "участницу покушения" и "агентку СБУ", которую ФСБ подозревает в подрыве автомобиля произошедшего полгода СБУ Василия Прозорова. как именно обычная девушка из Северодонецка якобы Связана со Службой безопасности, остается открытым. но почему-то у них не получается, поэтому обращаются к ней за помощью и она им любезно помогает.

Открыли уголовное производство, но бизнес и дальше "процветает"?

Правда, отмечают журналисты, верится оправданием госпожи Хрестиной, потому что сомнительно, что один человек может беспрепятственно перепродавать билеты настолько легко, еще и в таком количестве. ” с целью привлечь их внимание, ведь, несмотря на все оправдания руководителей УЗ, на сегодняшний день есть неизменная ситуация — билеты отсутствуют, зато перекупщики работают в полную силу Впоследствии стало известно, что против девушки было открыто уголовное производство после выхода в свет материала.

Извечная борьба

То есть получается, что никакой магии нет, есть только нарушение правил пользования УЗ и открытое уголовное производство против перекупниц и ее сообщников. направления АО "Укрзализныця".

"Борьба с перекупами – это всегда такой тонкий предел, где мы делаем плохо перекупа и где мы делаем плохо пользователю. И у нас всегда дилемма, до какого момента нужно дожать. Мы можем, условно, сейчас отменить возврат международных билетов, как делают авиакомпании – вот ты купил и его невозможно вернуть. Если бы мы пошли по такой модели, тогда в первый день все, кто купил, все дальше билетов не существует, их нет ни у перекупа, нигде, у тебя есть только первый день".

Как препятствуют перекупам?

Так кто победит в этой бесконечной игре — "Укрзализныця" со своими новыми механизмами борьбы или перекупщики, что всегда на шаг впереди? исчезают за секунды. Для понимания на онлайн-продаже приходится более 86% всего объема проданных. "Укрзализныцей" билетов, 50% — проданы в приложении. Всего приложение насчитывает более 3 млн пользователей, 8 тысяч из которых были заблокированы, так сказать, "уникальные" пользователи. Закупать билеты заранее и "рисовать" на них нужные фамилии, по словам Александра Перцовского, сейчас перекупам просто не удалось.

"Потому что сменить фамилию на билете невозможно. Были случаи, когда прямо в фотошопе нагло ставили другое имя, мы таких людей высаживали, были слезы-сопли, как же так, я же купил этот билет. У нас есть сведения с настоящими именами, поэтому это легко при посадке определяется".

Что не так с сайтом?

То есть по факту система продолжает совершенствоваться и усложнять жизнь перекупщикам. Но пользователи в Сети до сих пор жалуются, что когда открываются продажи в 9 часов, сайт не выдерживает нагрузки и выдает сбои. Укрзализныця".

"Когда человек постоянно обращается, он несет нагрузку. Таких пользователей слишком много, особенно во время открытия продажи билетов в 8 часов, когда открывается внутреннее сообщение, и в 9 часов утра, когда открывается международное. Просто аномальное количество запросов. Также пытаемся анализировать каждый в нас сбойный процесс, каждый этап, когда просела система и работоспособность, что именно на это повлияло. умелый пользователь очень метко обходит даже в установлении ЛОГ-контроли и ограничения, конечно, мы увеличиваем их.

Как перекупы обходят сложности?

Но вот что интересно: когда простые пользователи сталкиваются с зависанием системы, кажется, прекрасно обходят этот момент, отмечают журналисты. Возможно, именно умение обходить ЛОГ-контроли – тайна их успеха? нам, а не тем, кто уже давно знает все ее слабые места.

Напомним, "Укрзализныця" пристально следит за всем происходящим вокруг билетных махинаций.

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