Бизнес-подход Трампа к войне: как США хотят договориться с Путиным и причем здесь украинские полезные ископаемые

Переговоры с Украиной и Россией об окончании войны, по словам Трампа, проходят "достаточно хорошо", и у США будут разные встречи по этому поводу в ближайшее время.

Как видим, Дональд Трамп как можно быстрее пытается выполнить свои ключевые предвыборные обещания. И Украина не исключение. Конечно, за 24 часа, как об этом не раз говорил Трамп, войну закончить невозможно. Однако администрация США уже начала переговоры как с Киевом, так и с Москвой по соглашению о прекращении огня. Трамп и его команда уверены, что для этого на уступки придется пойти и Украине, и России. Нас к этому подтолкнут, шантажируя остановкой американской вооруженной помощи, а Кремль — усилением санкций и снижением мировых цен на нефть.

Когда именно и на каком уровне у администрации Трампа запланированы переговоры с россиянами, пока неизвестно. Однако западные СМИ уже пишут о возможных площадках – ОАЭ и Саудовской Аравии. Зато в Киеве в ближайшее время, по словам Владимира Зеленского, ожидают Кита Келлога — спецпредставителя Трампа по Украине и России. Поедет ли он в Москву и вообще имеет мандат на проведение переговоров с россиянами, также неизвестно. Но, судя по многочисленным заявлениям Трампа, его администрация уже имеет определенные контакты с Кремлем. Пока что Путин озвучил два главных условия для начала переговоров: проведение президентских выборов в Украине и юридическое признание российской оккупации четырех украинских областей.

На этом требования Путина не истекают. Однако и Украине тоже чем заинтересовать Трампа. Как же новая администрация США пытается договориться с Россией о прекращении огня? Читайте в материале ТСН.ua.

В конце сентября 2024 года, за полтора месяца до президентских выборов в США, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Все это происходило на волне негатива после посещения украинского президента оборонного завода в Скрентоне (штат Пенсильвания). Республиканцы использовали это в своей предвыборной кампании, обвинив Зеленского во вмешательстве в американские выборы. Несмотря на это, украинскому президенту удалось представить Трампу План победы Украины.

Несколько позже стало известно, что важнейшими в этом Плане победы являются три пункта:

замена части американских войск в Европе украинскими после окончания войны;

американские инвестиции в добычу украинских полезных ископаемых, особенно редкоземельных материалов;

предоставление США полномочий по проверке инвестиций – кто может вести бизнес в Украине – по принципу "кто-либо кроме Китая".

Тогда в Нью-Йорке украинская делегация убеждала Трампа, что у Украины есть значительные залежи минеральных ресурсов, в том числе на оккупированных территориях. Увеличив свое влияние в странах Африки и Латинской Америки, Россия и Китай уже контролируют значительную долю добычи этих материалов. А установив контроль еще и над украинскими месторождениями, в разгар глобального противостояния демократий и диктатур, Запад рискует остаться без доступа к этим критическим ресурсам, которые есть у Украины и, например, Казахстана.

По данным Всемирного экономического форума (ежегодно проходит в Давосе, Швейцария), Украина входит в десятку поставщиков минеральных ресурсов, имея около 5% мировых запасов. Это титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, никель и другие. Например, в отношении титана Украина обладает его крупнейшими запасами в Европе, используемой в аэрокосмической, оборонной, медицинской, автомобильной и морской промышленности.

"Украина также имеет одни из крупнейших в Европе подтвержденных запасов лития (по оценкам, 500 тыс. тонн), жизненно необходимого для аккумуляторов, керамики и стекла. Украина является 5-м в мире производителем галлия, необходимого для полупроводников и светодиодов, и была крупным производителем газа неона, поставляя 90% ими залежями бериллия, который имеет решающее значение для ядерной энергетики, аэрокосмической, военной, акустической и электронной промышленности, а также урана, который важен для ядерного и военного секторов", — говорится в отчете Всемирного экономического форума.

По разным оценкам, общая стоимость украинских редкоземельных материалов – $12-15 трлн. Более 30% этих залежей находятся на оккупированных территориях, к которым уже имеется доступ Россия. Учитывая, что Китай контролирует около 70% добычи редкоземельных материалов и еще 90% переработки, предложение Украины для США – это критический вопрос. На третью неделю своего президентства, подписывая исполнительные указы в Овальном кабинете, Дональд Трамп неожиданно заявил, что его администрация сейчас работает над некоторыми соглашениями, чтобы США имели определенные гарантии.

"Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные ресурсы. Мы хотим, чтобы то, что мы предоставили, мало гарантии. Мы хотим гарантий. Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они собираются обеспечить то, что мы им даем, своими редкоземельными элементами и другими вещами", — добавил президент США.

Украина все еще получает американское оружие по предыдущему пакету помощи на $61 млрд, который Конгресс принял в апреле 2024 года после более чем полугодового блокирования лично Трампом. Его команда никогда не скрывала, что шантажировать Украину будет дальнейшей помощью, если Киев не пойдет на переговоры с Россией о прекращении огня. Но проблема в том, что Путин отказывается встречаться с Зеленским, ссылаясь на его якобы нелегитимность. А ведь глава Кремля не хочет встречаться даже с европейскими лидерами – только с американским президентом.

Соглашение о предоставлении дальнейшей американской помощи под гарантии украинских полезных ископаемых может быть выгодно как Вашингтону, так и Киеву. Особенно если Трампу не удастся договориться с Путиным об установлении режима прекращения огня и заморозки войны.

"У нас их (полезных ископаемых — ред.) достаточно. И вы видите, что Россия еще с 2014 года оккупировала наши земли. Отчасти там действительно были большие объемы наших полезных ископаемых. Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врагов, чтобы они оказались. американских компаний", – заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, Киев и Вашингтон уже готовят график встреч. В частности, об этом глава ОПУ Андрей Ермак говорил во вторник, 4 февраля, с советником Трампа по нацбезопасности Майком Волтцом, договорившись о "необходимости организации личных контактов между президентами Украины и США в ближайшее время". Киев неоднократно отмечал, что сначала представители администрации Трампа должны встретиться с украинскими чиновниками, чтобы согласовать позиции перед переговорами с россиянами.

По мнению почетного эксперта Совета по международным отношениям (CFR) спецпомощника президента США и старшего директора по делам России в аппарате Совета нацбезопасности в 2004-2007 годах Томаса Грэхэма, сейчас перед администрацией Трампа стоит два сложных вопроса.

Во-первых, как вынудить Путина сесть за стол переговоров и вести их честно.

Во-вторых, как достичь урегулирования, которое было бы приемлемым для Путина и России, и отвечало минимальным потребностям США, украинских партнеров и наших европейских союзников.

"На сегодняшний день непонятно, как этого достичь. Единственное, что интересует Путина, — это переговоры о капитуляции Украины. Он выдвинул ряд требований: отказ (Украина – Ред.) от членства в НАТО; признание аннексии четырех (украинских – Ред.) областей; демилитаризация и денацификация; и, потому что в его голове все идет так, как он хочет. Он видит кадровые проблемы, с которыми сталкиваются украинцы.

Ко всем этим условиям добавляется и требование Путина провести в Украине президентские выборы, что даже в условиях режима прекращения огня невозможно. Так что, действительно, Путин требует того, что априори невозможно выполнить. К тому же на юридическое признание российской оккупации четырех украинских областей никогда не пойдет ни Киев, ни Запад. В ситуации, когда Трамп постоянно говорит, что война России против Украины – это больше проблема Европы – Евросоюзу также следует играть здесь большую роль, не оставляя Трампа с Путиным "наедине".

Недавно Трамп в очередной раз заявил, что Европа не успевает за США по поводу помощи Украине. По его словам, "одна из проблем российско-украинской ситуации в том, что США хотят определенного выравнивания", потому что Америка вкладывает почти $300 млрд, а Европа – на $200 млрд меньше. Но это ложные цифры. С начала полномасштабного российского вторжения США предоставили Украине оружие и военное оборудование на $177 млрд. Евросоюз выделил Украине около $145 млрд финансовой, военной и гуманитарной помощи.