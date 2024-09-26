Бизнесмен, работавший в РФ, за 500 млн грн должен был защищать подстанции в Украине: подробности скандала

Не замерзнем ли мы зимой– это едва ли не самое главное, после ситуации на фронте, вопрос для всех украинцев. И в то же время, когда каждый готовится к холодам, как может, профильное ведомство "Укрэнерго" поручает защищать электроподстанции компаниям с ярким прошлым в России.

Об этом говорится в расследовании проекта "Хапуга".

Что известно о скандалах со строительством защитных сооружений для подстанций?

В 2023 году "Укрэнерго" под руководством Владимира Кудрицкого заказало строительство защитных сооружений для электрических подстанций в целом на 4 млрд 300 млн грн. Прошел год, атаки россиян не то что не прекратились, а наоборот - переходят чуть ли не в круглосуточный режим, а многие из тех тендеров "Укрэнерго", оказывается, до сих пор не завершены. Собственно это и стало, по официальной версии, причиной недавнего громкого увольнения господина Кудрицкого.

"Есть ли взаимозависимость, что отключения электроэнергии связаны с тем, что не были проведены работы вовремя или не были построены системы защиты? Частично да", - говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Журналисты исследовали тендеры и среди фирм, разделивших более 4 миллиардов гривен, нашли одну очень странную - Корпорацию производственных и коммерческих предприятий «Союз», которой руководит Игорь Владленович Приходько. Ему досталось 484 млн грн.

Игорь Приходько первый с левой стороны

Договоры были заключены без тендера, что позволил подчиненный Кудрицкого, директор по инвестициям "Укрэнерго" Олег Юрьевич Павленко. Также в каждом из них по 4-5 раз вносили изменения. И каждый раз это было «продление срока действия договора». Это, к сожалению, не случайность, а тенденция, рассказывает эксперт.

"Какие-то компании, например, побеждали в тендерах. Участвовали, получали средства. Но не успевали делать эти работы, или не могли их сделать абсолютно объективно", - говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

То есть и указание сверху, и деньги на защиту подстанций были, однако когда дошло до выполнения - начались проблемы. Сотни миллионов и миллиарды выделили, компании их взяли, а как защищать электроподстанции правильно - заранее не продумали: стандартов выполнения работ нет. Поэтому некоторые фирмы просто начали "осваивать" средства.

"Когда нанеслись удары по подстанциям, когда было принято решение, что их надо защищать, так, по сути все бросились выполнять это решение. Понимаете, возможно, также учитывая то, что сразу все понимали и в "Укрэнерго", и в тех компаниях, которые приходили на эти тендеры, они понимали, что нет стандартов, деньги есть, ну сколько там было, если бы ответственности потом может и не быть вообще. Ну так наверняка ожидали, да, что не будет. Конечно, теперь придет условное БЭБ какое-то, НАБУ, САП, СБУ любой, кто имеет право заниматься этими экономическими преступлениями и скажет так: А чего же вы тогда соглашались? Чего вы приходили на тендер, принимали в нем там и тд, поэтому это закономерно", - говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В Украине разразился скандал из-за защиты подстанций

Корпорация "Союз" и ее руководитель имели отношения с Россией

Такая вот общая картина, на фоне которой возвращаемся к корпорации "Союз" и ее руководителю Приходько. Человек этот, оказалось, имеет длинный шлейф отношений с Россией.

"Мы собрали данные об этом бизнесмене, о его компании, выяснили, что он долгие годы вел бизнес в России. Даже когда началась война с Россией в 2014 году, он и после того другие компании, юридические лица в России продолжали вести бизнес, как ни в чем не бывало", - говорит антикоррупционный эксперт Юрий Николов.

В российском сегменте интернета сохранилась информация о "Союз Холдинг" с офисом в Москве, а генеральный директор у нее именно Игорь Приходько. Более того, согласно российским реестрам, у Приходько по состоянию на сентябрь 2023 года был паспорт гражданина РФ - есть даже его серия и номер. И, конечно, налоговый номер.

Как он при этом умудряется выигрывать тендеры на защиту стратегически важных объектов Укрэнерго? Куда смотрел Кудрицкий и специальные службы? Вопрос открытый. Впрочем, может, они просто поверили господину Приходько на слово? А он отрицает наличие российского паспорта и утверждает, что работал в РФ на основе разрешения на работу.

"Я так понимаю, что мы увидели условно говоря, советский паспорт какой-то еще с тех времен, и российский. Это все у него было. Насколько я понимаю, он боится, что сейчас это не существует, или невозможно это как-то ликвидировать. Но мы точно видели, что у него был российский документ", - говорит антикоррупционный эксперт Юрий Николов.

Приходько обвиняют в сотрудничестве с россиянами

Руководитель "Союза" может иметь медаль от минобороны РФ и сотрудничал с путинским олигархом

Руководитель "Союза" помогал россиянам в реализации «секретного проекта Минобороны РФ по базированию подводных лодок в Новороссийске» и даже получил медаль «за заслуги перед отечеством 2 степени». По крайней мере, упоминания об этом есть в интернете.

Сам Приходько это отрицает. А вот что уже так просто словами не отрицаешь: факт сотрудничества нашего «героя» с путинским олигархом, спонсором кровавого режима Алексеем Мордашовым. Приходько с 2007 по 2022 год имел в России компанию "Энергостроительная корпорация „Союз“, в наблюдательном совете которой сидели представители фирмы „Силовые машины“ Мордашова.

Украинские спецслужбы знали о деятельности Приходько

И это в общем-то не большой секрет, украинские спецслужбы знали об этом. В 22-м на основании материалов СБУ открыто уголовное производство и проведены обыски в уже известной нам корпорации "Союз", в результате чего, далее официальная цитата, были получены "сведения о ведении хозяйственной деятельности со страной агрессором и финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти"

"Насколько мне известно, они снова проявили интерес к этой истории. Но то, что мы увидели в судебном реестре, говорили о том, что к Приходько больших проблем у них нет. Возможно, просто бизнесмен понес дополнительные затраты нервов, времени на улаживание вопросов СБУ", - говорит Юрий Николов.

Впрочем именно к СБУ вопросы не уместны, сообщили нам в пресс-службе ведомства. Потому что уголовное дело по оперативным материалам спецслужбы ведут следователи Национальной полиции. Поэтому журналисты обратились и в Нацпол с официальным запросом и ждут ответа, ведь сейчас история выглядит по меньшей мере подозрительно.

"Имеем предпринимателя с бизнес-бэкграундом в России, возможно российским паспортом и наградой от Путина, при этом он же - этот бизнесмен Приходько и его фирма "Союз" - получает полмиллиарда гривен и беспрепятственный доступ к объектам энергетической инфраструктуры Украины. То есть, странные и опасные связи были, большие деньги были, вот только защитных сооружений стратегических электрообъектов почему-то так и не появилось", - говорится в проекте „Хапуга“.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Свет никто не защищает. Почему украинские электроподстанции до сих пор легкая добыча

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