Благодаря проекту "Здійсни мрію", маленький мальчик воплотил желание десятков студентов-медиков

Уже через несколько месяцев - благодаря Ростику - в столичном Институте сердца появится первая в Украине тренировочная комната, где на манекенах, абсолютно похожих на живых людей, смогут тренироваться делать операции студенты-медики.

Четыре года назад куратор проекта, телеведущая Лидия Таран и журналистка Нелли Ковальская встретили в столичном Институте рака Ростика Бекарюка — мальчика, который хотел стать хирургом и ассистировать во время настоящей операции. В команде проекта "Соверши мечту" признаются: решение о том, как претворить в жизнь детское желание долго не приходило.

О том, удалось ли мальчику ассистировать на настоящей операции и при чем здесь остановка сердца – 19 декабря говорилось в сюжете ТСН.Неделя.

Его комната сейчас похожа на зал библиотеки медицинского университета, в телефоне вместо детских игрушек – программы для изучения анатомии, а на полке – медицинские принадлежности. В качестве модели – младший брат.

Но началось все с того, что он сам заболел. О своей болезни – нейрофиброматозе – состоянии, когда нервные окончания в течение жизни могут неконтролируемо превращаться в опухоли, он говорил, как настоящий врач и ссылался на медицинскую литературу.

В больнице Ростик нашел друга, которого через несколько месяцев потерял. Богдан – умер. Эта трагедия укрепила Ростика в его стремлении стать врачом-кардиохирургом.

Наконец, после переговоров, которые команда проекта "Здійсни мрію" вела много месяцев, парня пригласили в больницу, которую он видел во снах.

В Институте Амосова, где за годы его существования совершили более двухсот тысяч операций на сердце, лучшие в стране кардиохирурги провели для Ростика персональный мастер-класс.

После встречи с директором института Василием Лазоришинцем парень прошел шутливый тест на готовность быть врачом. Получив в подарок хирургический костюм, он занял место за настоящим операционным столом, на котором оперировали младенца с дефектом сердца.

В другом же операционном блоке Ростик уже наблюдал, как проводят вмешательство на открытом сердце. Для того чтобы устранить врожденный порок, пришлось остановить, а затем снова запустить сердце пациента. На память о сбывшейся мечте хирург подарил парню инструмент, которым оперировал.

Как маленькому мальчику удалось осуществить мечту десятков студентов-медиков | Новости Украины

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