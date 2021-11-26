"Благодаря вам никто из моих детей не может без охраны": Зеленский эмоционально выяснил отношения с журналистом "УП"

"Благодаря вам никто из моих детей не может без охраны": Зеленский эмоционально выяснил отношения с журналистом "УП"

Президент говорит, что живой человек и иногда тоже имеет право на отдых.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за расследования некоторых журналистов его семья не празднует ничего в публичных местах и не выходит без охраны. Впрочем, глава государства заметил, что он живой человек и имеет право иногда на отдых.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

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"Почему мы говорим в формате, что я вроде бы оправдываюсь. Я живой человек и имею право иногда отдыхать. Для меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Это неправильно. Я живой человек и имею право на отдых и личную жизнь. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны, благодаря вам они почти ничего нигде не празднуют", — заявил эмоционально Зеленский журналисту "Украинской правды" Михаилу Ткачу.

Кроме того, глава государства вспомнил юбилей главы Офиса президента Андрея Ермака, которому 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, исполнилось 50 лет, но из-за выдающейся даты отказался праздновать свой день рождения.

"Чтобы не сказали, что пока продолжается возложение цветов, кто-то там что-то празднует, пляски на крови. Поэтому благодаря вам времени у меня на мою собственную жизнь нет, на что я имею право. Поэтому я имею право, не скрывая этого, ехать туда, куда я хочу. Был ли я в Синегоре? Да. Праздновал ли я? Нет. Ермак со мной был. То, что вы делаете насчет меня, это неправильно... В воскресенье выходной день я провел на работе. После чего сел в вертолет, и с бутербродами, вещами и Ермаком полетел в Гуту. Цыган я не вызывал, медведей не вызывал, но и вас я не вызывал", - добавил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой накануне Пасхи отправились в Карпаты. Зеленский с женой побывали на экскурсии в доме-музее "Тени забытых предков", посетили музей "Гуцульской магии", Владимир и Елена Зеленские много фотографировались со всеми желающими.

Как сообщалось, Владимир Зеленский отпраздновал Новый год в западной резиденции в селе Гута.

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