Благодаря зрителям "1+1" молодая мама маленького мальчика, преодолевшая онкологию, имеет шанс на жизнь

Украинцам удалось собрать Оксане на лечение столько, что хватит на год.

Украинка Оксана Лысенко заболела раком. Пока врачи определяли природу злокачественной опухоли – у женщины развилась четвертая, самая тяжелая, стадия заболевания.

Поддержать маму 4-летнего Захарчика осенью в свой день рождения попросила зрителей "1+1" телеведущая Алла Мазур.

"Накануне Святого Николая я действительно увидела чудо. Улыбающиеся и красивые — Оксана с сынишкой — пришли к нам в редакцию. И пока я показывала им наш ньюсрум и студию — мысленно благодарила каждого из вас. За то, что откликнулись — и так быстро. Именно благодаря вам — эта невероятно сильная женщина получила шанс на жизнь. Потому что история ее — очень тяжелая", — поблагодарила телеведущая всех неравнодушным в эфире ТСН.Тиждень.

Несколько операций, семь тяжелых химиотерапий дали надежду, но в течение двух лет женщина должна принимать дорогостоящие спасительные препараты. Каждый месяц семья должна тратить по 165 тысяч гривен, а это неподъемная сумма для обычной украинской семьи.

По словам Аллы Мазур, телезрителям удалось собрать Оксане на лечение столько, что хватит на целый год.

"Я искренне благодарю каждого, кто откликнулся! За то, что этот маленький мальчик не потерял маму... Что он может нежно обнимать ее, улыбаться у нее на ручках...", — сказала она.

Зрители ТСН.Тиждень помогли спасти жизнь мамы 4-летнего мальчика

Напомним:

Благодаря проекту "Здійсни мрію", маленький мальчик воплотил желание десятков студентов-медиков. Уже через несколько месяцев благодаря Ростику в столичном Институте сердца появится первая в Украине тренировочная комната, где на манекенах, абсолютно похожих на живых людей, смогут тренироваться делать операции студенты-медики.

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