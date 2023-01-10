Благодаря зрителям "Голос країни" присоединился к приближению победы: 17 мощных дронов уже у военных

17 мощных квадрокоптеров уже у военных – именно тех, средства на которые были собраны в течение 12-го сезона «Голос країни», говорится в ТСН.

Зрители имели возможность перечислять средства на специальный счет, так что удалось собрать 400 тысяч гривен. К благотворительности присоединился меценат и народный тренер на «Голосе» Андрей Мацола. Своим вкладом в 2 миллиона 600 тысяч гривен он полностью закрыл благотворительный сбор.

Также фонд компетентной помощи армии «Вернись живым» и платформа Dobro.ua передали 77-й аэромобильной десантно-штурмовой бригаде дополнительные средства аэроразведки. Итак, после обучения военных квадрокоптеры уже в ближайшее время отправят на фронт.

«Благодаря сбору средств, проведенных шоу «Голос країни», фонд «Вернись живым» обеспечил созданную аэромобильную бригаду десантно-штурмовых войск средствами БПЛА ротного уровня, а именно 17 квадрокоптеров «Мавик-3», а также всем необходимым для них. Сегодня мы будем начинать проводить обучение на эти средства, чтобы бригада могла эффективно их использовать в боевых действиях», – отметил старший инструктор беспилотного направления фонда «Вернись живым» Глеб.

Напомним, родители погибшего бойца из Прикарпатья перевели в фонд "Вернись живым" миллион гривен, который получили в качестве компенсации за сына-военного. Посмертно президент наградил Ярослава Палийчука орденом "За мужество" 3-й степени.

Когда в фонде узнали, кто сделал такое щедрое пожертвование, не могли сдержать эмоций. Решили, что эти средства потратят на нужды побратимов погибшего.

Читайте также:

Венгрия выделила более $3 миллионов на вывоз из Украины зерна, но Россия блокирует соглашение: сотня судов простаивает

Женщина усыновила 4 детей из Купянска, отец которых погиб, спасая их от кассетного снаряда

Закладывали взрывчатку и терпели пытки: приближавшие освобождение города херсонцы предсказывают более тяжелые времена после мира