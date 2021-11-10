Благодарю его: Зеленский в видеообращении "передал привет" Порошенко

Зеленский не назвал фамилию своего оппонента, но из контекста понятно, что глава государства "жестко прошелся" именно по Порошенко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что олигархи в Украине хотят влиять на общественное мнение и поэтому сопротивляются "антиолигархическому закону".

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

"Политика олигархов-политиков, или политиков-олигархов очень проста: ресурсы не для всех, а только для них, закон для всех, но не для них. Они покупают депутатов, лоббирующих их интересы; правоохранителей, которые это не замечают; и судей, которые это прощают. А свои медиа превращают в артиллерию против государства и конкурентов", — сказал президент.

Зеленский убежден, что закон об олигархах положит конец такой политике. Также он намекнул на своего политического оппонента — пятого президента и главу "Евросолидарности" Петра Порошенко, утверждавшего, что этот закон не заработает и является фикцией.

"Некоторые, это один из известных политиков-олигархов. Несмотря на его слова я искренне благодарю его. То, что закон работает, в первый день после принятия доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиаактивов Я искренне поздравляю коллективы двух медиаканалов (намекая на "Прямой" и "5 канал" — Ред.), которые обрели реальную независимость, и смогут свободно говорить людям правду под руководством "новых", "незаангажированных" и "независимых" владельцев — народных депутатов из партии этого политика-олигарха", — подытожил президент.

Напомним, что Петр Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой" из- за закона об олигархах. Кто будет владеть двумя каналами, говорится в материале ТСН.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку