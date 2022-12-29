Благотворители подарили жилье семье с 8 детьми, их дом сожгли русские и пришлось жить в погребе

Семья Лили и Григория Коваленко из Крупичполя на Черниговщине вместе со своими 8 детьми Сочельник отмечали за столом уже в своем доме.

Дом, в котором семья Коваленко жила 15 лет подряд испепелили российские оккупанты. Семья жила в погребе и по людям, и вот то, что трудно поверить, случилось — они получили ключи от своего дома, говорится в ТСН.

Детишки прижимались друг к другу на большой кровати, здесь они за неимением места и играли, и учатся, и спали все вповалку. Поэтому у них разговоры и мечты были о новом доме, который строился неподалеку.

Когда же семье подарили ключи от нового дома, родители Лиля с Григорием были неуверены, что новый дом – не сон. "Мы и не думали, что нам его дадут", – говорят они.

Дом Коваленко сгорел в мгновение ока на третий день широкомасштабного вторжения в Украину. Российский танк расстрелял автомобиль с гражданскими, который проезжал мимо их дома. От выстрела вспыхнул дом.

Вся семья с детьми из горящего дома чудом вылезли через окно. Огородами они убежали на другой угол села к знакомым и жили там в погребе.

О скитаниях Коваленко ведущий "1+1" Костя Грубич рассказывал еще осенью. От жизни в погребе дети поболели, так сильно, что самого молодого Костика чуть не потеряли. Тогда семья уехала к родственникам в город, а в родное село вернулись после деоккупации области. Там дали временное убежище. Перспективы собственного жилья у семьи были призрачными. Но о жизни семьи узнали благотворители и принялись помочь.

Дом на 45 квадратов – это пять собранных в кучу модулей – кухня, санузел, две спальни и гостиная. Его поставили за деньги иностранных доноров. "Это не конец этой истории — это начало с надеждой и верой в счастливую, лучшую жизнь", — отмечает президент общественной организации Леся Джажан.

В Ичнянской общине еще двум семьям с детьми подарят модульные дома. Всего здесь 32 семьи остались без крова.

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