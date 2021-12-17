Благотворительная инициатива "Твоя мечта": кто получит красную машину за хорошее дело

В общей сложности для благотворительного проекта удалось собрать около 4 миллионов гривен.

Благотворительная инициатива "Твоя мечта" от шоу "Твой день" на телеканале "1+1" завершилась. И вот уже объявлены победители.

Об этом 17 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Потенциальным обладателем главного приза – новенького итальянского автомобиля – стала Алина Жданова, преподаватель Киевского государственного колледжа гостиничного хозяйства. Недавно женщина получила водительские права, и эта машина станет первой в ее жизни.

Благотворительный проект стартовал в октябре. В течение двух месяцев украинцы перечисляли средства на благотворительный фонд, чтобы в единственном отделении "акушерская кардиология" в Институте Амосова для мам и младенцев с недостатками сердца появилось современное оборудование. Активность была такой, что сайт не выдерживал нагрузки, а взносы сыпались почти каждые три минуты. Всего удалось собрать около 4 миллионов гривен. Часть оборудования на эту сумму уже была передана в Институт Амосова. Среди них – реанимационные боксы для младенцев, сипапап-аппарат и оборудование для операционной.

"Спасибо! Спасибо за помощь, за все, что вы делали. Это – маленький шаг к большому делу. И врачи, и медсестры, кардиохирурги и кардиологи, акушеры-гинекологи получили возможность на достойном уровне вытягивать таких девушек, которые беременны и имеют больные сердца. Давать им шанс становиться матерью. И это действительно круто!", — сказал главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Сергей Сиромаха.