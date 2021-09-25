Благотворительный марафон: бельгийский студент ради помощи украинцам проехал на велосипеде 2500 километров

Благодаря марафону удалось собрать больше девяти тысяч евро.

Бельгийский студент с украинскими корнями Ярема Венгринович проехал на велосипеде по Европе, чтобы собрать денег для семей с Луганщины, которые оказались в беде. Три недели за его путешествием люди из разных стран следили в соцсетях и перечисляли средства. Финишировал 23-летний юноша в Тернополе, откуда родом его отец.

Об этом 25 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Проливным дождем и шквалом оваций поздравил Тернополь Ярему Венгриновича. Проехав 2500 километров европейского тура, бельгийский студент нажал на тормоза в родном городе своей украинской семьи. Его тернопольские родственники беспрестанно кричат вместе: "Молодец! Молодец! Молодец!".

23-летний бельгиец украинского происхождения Ярема Венгринович так проникся войной на востоке Украины, что нашел благотворительную организацию и предложил помощь в сборе средств для семей с Луганщины. В общем удалось собрать 9105 евро.

"В Северодонецке Луганской области будет приют для мам с детьми и эти деньги пойдут на его оборудование", — рассказал директор благотворительного фонда Сергей Лукашов.

К этой поездке он готовился полтора года. Ярема серьезно занимался футболом, а езду на велосипеде овладел ради цели. Стартовал в Брюсселе и за три недели преодолел путь через Нидерланды, Германию, Чехию, Словакию и Польшу.

Не один раз менял маршрут, чтобы побывать на Лемкивщине, откуда его дед и где его лемковские корни.

"Читаю, "Википедия" пишет, что лемки здесь жили. И я себе думаю, то те же лемки, что я знаю?! Там виды — это было очень приятно просто там быть, на новом месте, там, где мои прадеды и прапрапрадеды и жили. Так что это очень прекрасное чувство!", — говорит Ярема Венгринович.

Новости мира: бельгийский студент проехал по Европе, чтобы собрать денег для украинских семей

"То, что он так любит Украину, это феноменально для меня как для дедушки, что он так скоро узнал ее и что он настолько ей преданный и он хочет делать это добро, он собирает средства для детишек с востока", — говорит дедушка Александр Венгринович .

Его мама бельгийка, тоже имеет украинские корни. С отцом подготовили Яреме сюрприз:

"Мы, родители, чрезвычайно горды и гордимся тобой. Скульптура Яремы, который путешествует в Украине".

Тернопольская родня приветствует шариками и флажками Украины и Бельгии. Но у них еще кое-что.

"Доброе слово, водка, голубцы — он их любит очень сильно — голубцы!", — говорит крестный отец Юрий Венгринович.

А Ярема уже размышляет над следующим своим проектом, скорее всего тоже благотворительным.

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