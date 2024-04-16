Блеф Путина о переговорах: зачем Кремль снова говорит о "готовности" говорить о заморозке войны

Подогревают внимание к этой теме и громкие публикации в крупных западных изданиях, которые со ссылкой на "российских чиновников" распространяют аналогичные материалы. Подобные инсинуации шли бок о бок с событиями, которые либо ослабляли россиян в результате военных поражений, как-то потеря захваченных ими территорий Харьковщины и Херсонщины к концу 2022 года, либо возвращали им уверенность в себе, что мы и видели после неудачной попытки провести контрнаступление летом 2023 года. Разница в том, что ранее подобные новости о "готовности" Путина идти на "переговоры" были достаточно одноразовыми и реакционными. Кремль просто проверял, не изменилась ли позиция Украины и стран Запада.

Но в последнее время мы постоянно слышим о российском "желании возобновить переговоры". При этом одновременно их риторика все больше радикализируется, а власти прямо говорят о планах создать санитарную зону вдоль украинско-российской границы, фактически захватив территории Харьковской области. В большом тексте "Игра Путина в переговоры и "мирные" планы: чего добивается Кремль, используя посредничество Китая и Турции" ТСН.ua уже писал, что "переговоры" и "мирные" планы Москвы базируются исключительно на ее "хотелках" от декабря 2021 года и апреля 2022 года, когда Кремль говорил НАТО "собирать манатки" и убираться на границы 1997 года, а Украине — о "демилитаризации" и "денацификации".

Поэтому, как следует понимать подобный диссонанс в заявлениях, и в чем причина изменения стратегии России, столь искренне готовой вести "переговоры", читайте в продолжении этой темы в статье экспертов программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослава Черногора и Антона Оксентюка.

"Стамбульские договоренности": разговор Шойгу из Лекорня

Недавно в информпространстве снова начали распространяться новости о стремлении России начать так называемые "переговоры о мире". Этому способствовал первый за полтора года разговор между министром обороны РФ Шойгу и министром обороны Франции Себастьеном Лекорне. Независимо от самого беспрецедентного факта разговора, его главный результат заключался в деталях, опубликованных Министерством обороны РФ. В них сообщается, что Шойгу отметил, что их государство готово к переговорам и, что самое главное, они не прочь взять за их основу так называемые стамбульские договоренности.

Путин неоднократно использовал этот термин – определенный драфт переговоров между Украиной и Россией, происходивших в Стамбуле в первые месяцы полномасштабного вторжения, прекратившихся после того, как стало известно о геноциде в Буче. Причина в том, что на тот момент россияне, как они считают, получили от украинской переговорной команды необходимые им уступки, несмотря на то, что сама Украина не финализовала никаких результатов этих переговоров. В одночасье россияне даже публиковали непонятные документы, которые они назвали проектом договоренностей. Несмотря на то, что россияне в последние месяцы активно продвигают их желание вести переговоры, разговор Шойгу из Лекорня является первым за долгое время официальным и открытым примером подобного предложения официальному представителю западного государства. И это причина его важности.

Манипуляции Кремля: старая – новая "мирная" риторика о готовности к переговорам

Российская риторика, которую мы наблюдаем сегодня, фактически началась еще осенью 2023 года. На тот момент было достаточно очевидно, что Путин пытался максимально продвигать нарратив о "провале украинского контрнаступления". Этому активно подыгрывали как некоторые западные политики, повторявшие подобные высказывания, так и постоянные публикации в крупных западных изданиях. Таким образом, для Кремля наступил действительно положительный момент — реальная возможность вернуться к "переговорам" в российском видении, фактически, проигрыша Украины и ограничение ее суверенитета.

При этом в риторике россияне сыграли неплохо. Они начали повторять свои же изречения конца 2022 года о готовности к переговорам с учетом "ситуации на земле". В то время Кремль находился в довольно затруднительном положении, поэтому хотел начать "диалог", уже не упоминая о целях собственно начатого ими вторжения — "демилитаризации" и "денацификации". Осенью 2023 года мы начали слышать аналогичные слова, но при этом между строками читаются совсем другие мнения российской власти — стремление получить от Украины признание оккупации, да и еще ограничение в вопросе ведения ее внешней и внутренней политики, хотя на высоком уровне об этом не очень активно. заявляется. Таким образом, Кремль создал ситуацию, где он выставляет себя готовым на "мир", но детали этого "мира" не афишируются.

"Прекращение огня": как российские "оппозиционеры" помогают Путину

Чтобы понять серьезность нынешней попытки Кремля использовать фактор переговоров для собственного усиления, достаточно посмотреть внутрь России. Так, для большего распространения и правдоподобия этой риторики их власть даже получила российских "оппозиционных демократов-либералов" из старой и уже забытой всеми партии "Яблоко". То, что ей до сих пор позволяют если не развиваться, то хотя бы просто существовать, уже о многом говорит.

Нас же интересует то, что ее бывший лидер Григорий Явлинский к концу октября 2023 года неожиданно встретился с Путиным. Почти сразу после этого Явлинский начал активно подчеркивать необходимость как можно скорее "заканчивать войну" и ввести режим "прекращения огня". При этом раньше подобной активности за ним подмечено не было. Явлинский даже заявлял, что Путин "внимательно его слушал", намекая на готовность российского диктатора рассмотреть этот вопрос. Аргументом последнего может быть и то, что бывший лидер партии "Яблоко" подробно о разговоре с Путиным так и не рассказал, но заявил о возможных "новостях" в будущем.

Сам факт того, что Явлинского пустили в Кремль, говорит о контролируемости этого процесса и видении российскими властями возможности использовать этот информпривод. Вероятно, расчет шел на то, что западные государства серьезно задумываются о потенциале необходимости начать разговор или о "переговорах" или "прекращении огня". И первое и второе стало бы для Путина отличным подарком и возможностью получить спокойное время для переоснащения его армии.

Тайные переговоры: как Россия пыталась выйти на "контакт" с США

Но самая важная попытка Путина действительно продвинуть вопрос "переговоров о мире", вероятно, произошла в кулуарах внешнеполитической арены. Впервые громко об этом заявило издание The New York Times к концу декабря 2023 года в материале, где отмечается, что по крайней мере с сентября 2023 года Путин сигнализировал, что готов к прекращению огня, то есть к замораживанию боевых действий. Издание также писало, что один высокопоставленный международный чиновник, осенью 2023 года встретившийся с высшими российскими представителями, заявил о готовности России вести переговоры о прекращении боевых действий.

Интересно, что российский лидер впервые публично очертил такое понятие, как "долговременное перемирие" как раз в ноябре прошлого года на саммите БРИКС в контексте урегулирования палестино-израильского конфликта. Таким образом, истоки новой российской стратегии виднелись еще тогда. В целом, именно прошедшая зима стала периодом наибольшей активности российских властей в этом вопросе. Мы действительно видим, что в своих попытках выйти на любые "переговоры" Путин был готов продвигать даже недавно абсурдную для России риторику.

Так, в январе 2024 года Bloomberg написал, что Кремль по неофициальным каналам дал понять США, что российский лидер "открыт к обсуждению, в частности, возможно, предстоящих мер безопасности для Украины". Более того, и это самое важное, заявлялось о "готовности отказаться от противодействия возможному членству Украины в НАТО и ее нейтралитете". То есть мы фактически наблюдали потенциальный отказ Путина от официальной причины, по которой он и начал войну. Понятно, что подобные инсинуации невозможно воспринимать всерьез, особенно когда об этом говорят россияне. Поэтому неудивительно, что в феврале 2024 года издание Reuters написало о разговоре между помощником российского президента РФ по внешнеполитическим вопросам Ушаковым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, по результатам которой американская сторона отказала Кремлю в подобных переговорах без участия Украины.

Как видим сегодня, этот отказ не только не отвлек Россию от дальнейших попыток продвинуть свой нарратив о "переговорах" и "заморозке войны". Фактически мы наблюдаем, как их риторика после проведения президентских "выборов" (в России внутри марта – ред.) только радикализовалась. Мы открыто слышим о желании Кремля захватить Харьковскую область под видом создания "санитарной зоны". При этом одновременно в дискурс возвращаются российские "стамбульские договоренности" – огромные ограничения суверенитета Украины в понимании Путина.

Вероятно, он видит невозможность организации сепаратных договоренностей с Соединенными Штатами за нашей спиной и готовит почву этой дискуссии на будущее потенциально к президентским выборам в США осенью 2024 года, на которых Путин откровенно рассчитывает на победу Трампа. В декабре прошлого года его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время интервью американскому телеканалу NBC News намекнул на готовность Путина проводить переговоры именно с ним. Поэтому не удивительно, что для потенциальных предстоящих переговоров уже с новой американской Администрацией Россия хочет выйти на максимально возможные позиции.